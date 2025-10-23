フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ サンタクロースがやってくる南の島のリゾートクリスマス





FUSAKI Christmas 2025 ランチブッフェメージ

フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ（所在地：沖縄県石垣市、総支配人：加藤康夫）内レストラン「ISHIGAKI BOLD KITCHEN」では、2025年12月13日（土）・14日（日）、20日（土）・21日（日）の4日間限定で、クリスマスランチブッフェ 「FUSAKI Christmas 2025」を開催いたします。青い海と空に囲まれた南の島・石垣島のリゾート空間で、本格的なイタリア地方料理を巡る食の旅と心温まるクリスマスの思い出をお届けします。

■本格イタリア地方料理で祝う、南の島のクリスマス

今年のテーマは「イタリア地方料理を巡るクリスマス」。美しい海、温暖な気候、豊かな食文化、そして多様な文化が交錯してきた歴史を持つイタリアは、沖縄との共通点も多く、豊かな食の魅力にあふれています。

シェフが腕によりをかけた本格イタリアンがブッフェボードを華やかに彩ります。前菜には「マグロ・アボガド・トマトのクリスマスカラーのブルスケッタ」や「タイのカルパッチョ・クリスマス・リース仕立て」など、クリスマスをお祝いするメニューをご用意。メイン料理にはクリスマスの定番であるローストチキンに加え、トスカーナ地方の伝統料理「豚肉のアリスタ」やシチリア地方の甘酸っぱい味が特徴の「鴨ロース肉のアグロドルチェ」、ナポリ名物「漁師風ペスカトーレ」など、イタリア各地を代表する料理で華を添えます。デザートコーナーには、定番の「ブッシュ・ド・ノエル」やサンタクロースを飾った「クリスマス・ショートケーキ」、クリスマスツリーに見立てた「ミニタルト」など、パティシエ特製のスイーツが並び、最後まで贅沢な気分でお楽しみいただけます。



■特別な思い出に！サンタクロースがレストランにサプライズ登場

ランチブッフェ開催期間中は、お子様にとって最高のサプライズになるよう、サンタクロースがレストランに予告なく登場します。「いつ会えるかはお楽しみ」のサプライズ企画で、温暖な石垣島で出会う特別なサンタクロースは、お子様連れのお客様に忘れられないクリスマスの思い出をお届けします。サンタクロースとの記念撮影など、楽しいひとときをお過ごしください。

＜ FUSAKI Christmas 2025 概要＞

提供レストラン： ISHIGAKI BOLD KITCHEN

開催日： 2025 年 12 月 13 日（土）・ 14 日（日）、 20 日（土）、 21 日（日）

営業時間： 12:00 ～ 15:00 （ 90 分制）

料金：大人 4,300 円、 7 ～ 12 歳 3,000 円、 4 ～ 6 歳 2,150 円 3 歳以下無料 ※料金はすべて税込

※ 「 GoTo Pass 」ご利用でレストラン 5% オフ

アイコニア・ホスピタリティのロイヤリティプログラム「 GoTo Pass 」にご入会いただくと、レストランの利用料金が５％オフになります。入会費・年会費は無料です。

Web ： https://ishigaki-bold-kitchen.com/

詳細： https://www.fusaki.com/blog/archives/19926





イメージ画像

＜メニュー一例＞

◎お料理

マグロ・アボガド・トマトのクリスマスカラーのブルスケッタ、生ハムとクリームチーズのブルスケッタ、スモークサーモンのブルスケッタディールの香り、アンチョビとオリーブのタプナードのブルスケッタ、クリスマスサンタクロースピンチョス、ローストチキンとハムの盛り合わせ、ウニのムース キラキラジュレ添え、モッツアレラとトマトのカプレーゼ、タイのカルパッチョ・クリスマス・リース仕立て、冬野菜のバーニャカウダ（ピエモンテ州）、野菜と鮮魚のフリットミスト（ベネチア風）カットレモン添え、ミートボールのラザーニャ（ナポリ風）、漁師風ペスカトーレ（ナポリ風）、パスタ・ラグー・アッラ・ボロニェーゼ（ボローニャ風）、白身魚のトルタ・サラータ・パイ包み焼き（ローマ風）、豚肉のアリスタ・香草風味（トスカーナ風）、鴨ロース肉のアグロドルチェ（シチリア風）、黄金リゾット（ミラノ風）、ズッパ・ディ・ポモドーロ・（トマトのポタージュ）、3種チーズの自家製ピザ、魚介類のアクアパッツア、牛肉のステーキ

◎デザート

クリスマス・ショートケーキ、ブッシュ・ド・ノエル（フランボワーズ）、マカロン（いちご・ピスターシュ）、スフレフロマージュ、クリスマスミニツリータルト、フルーツのマチェドニア、抹茶のシフォンケーキ

※メニューや食材は変更になる場合がございます。

【レストランご予約・お問い合わせ】

TEL: 0980-88-7095（受付時間9:00～20:00）

Email: dining_fusaki-resort@iconia.co.jp

■フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズについて

ホテルのシンボルロゴ「エイト・スターズ」は空・星・音・風・土・海・心・雨の象徴で、ゆったりと流れる島時間の中で、フサキビーチリゾートでしか味わえない特別な体験を表現しています。





・ホテル名称：フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ

・所在地：沖縄県石垣市新川1625番地

・アクセス：石垣空港から車で約35分、石垣港離島ターミナルより車で約15分

・代表者：総支配人 加藤康夫

・開業年月：1982年7月

・客室数：398室

・料飲施設：レストラン4軒、ラウンジ＆BAR、ビーチサイドレストラン（夏期）、ビーチサイドBAR

・その他施設：プール／ビーチステーション／ベビー＆キッズルーム／SPA／ショップ／バンケットホールほか

・敷地面積：約86,000m²

・延床面積：約28,000m²

・お問合せ：TEL：0980-88-7000 公式ウェブサイト：https://www.fusaki.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp