環境に優しいソリューションの需要が高まる中、世界の木材コーティング市場は2032年までに169億1000万米ドルに達すると予測
世界の木材塗料市場規模は2023年に109.7億米ドルと評価され、2032年までに169.1億米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年の間に年平均成長率（CAGR）4.93％で拡大する見込みです。この安定した成長は、塗料技術の進歩、美的トレンドの変化、環境規制によって推進される、持続可能で高性能な木材仕上げソリューションへの強いシフトを反映しています。主要メーカーが揮発性有機化合物（VOC）排出を削減するバイオベースおよび水性配合の革新を進める中、研究開発への投資増加も市場を後押ししています。家具、建設、インテリア装飾業界が世界的に成長を続ける中、耐久性が高く、スタイリッシュで環境に配慮した塗料の需要は、予測期間中に大幅に増加する見込みです。
サンプルレポート請求: " https://www.snsinsider.com/sample-request/6097 "
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332484&id=bodyimage1】
セグメンテーション分析
樹脂タイプ別:
ポリウレタン塗料は2023年に42.5％の市場シェアで世界市場をリードしました。この優位性は、耐久性、耐摩耗性、滑らかな仕上がりなどの優れた機械的特性によるもので、保護性能と美観の両方を高めます。ポリウレタン塗料は、家具、床材、キャビネットなどの用途で広く使用されています。北米やヨーロッパなどの地域で厳しいVOC排出規制が導入される中、水性ポリウレタン配合の採用が増加し、このセグメントの成長を牽引しています。アメリカ塗料協会（ACA）によれば、性能効率と環境基準への適合性から、ポリウレタンは最も好まれる樹脂タイプであり続けています。
製品タイプ別:
ステインおよびニスのセグメントは、2023年に39.8％の市場シェアを占め、木材の自然な外観を向上させるとともに、環境による損傷から保護する上で重要な役割を果たしています。これらの製品は環境に優しい規格に適合するよう再配合されつつあり、水性およびUV硬化型ニスが従来の溶剤型製品に置き換わっています。米国環境保護庁（EPA）や欧州化学品庁（ECHA）による溶剤使用制限の取り組みは、持続可能なステインおよびニスの需要をさらに促進しています。Sherwin-WilliamsやAkzoNobelなどのメーカーは、住宅および産業用途の両方に対応した、速乾性で低VOCのソリューションを開発しています。
技術別:
水性塗料は2023年に48.3％のシェアで市場を支配しており、環境に優しい安全な塗料ソリューションへの世界的な注目の高まりを反映しています。水性技術は、溶剤型に比べて低毒性、優れた付着性、柔軟性を提供します。カリフォルニア大気資源局（CARB）の基準やEUグリーンディールなどの規制枠組みは、持続可能な技術への移行を加速させています。PPG IndustriesやBASF SEなどの主要メーカーは、環境に配慮した選択肢を求める産業向けに、水性木材塗料のポートフォリオを拡大しています。
用途別:
キャビネットセグメントは2023年に市場の40.2％を占め、世界的な住宅リフォームやインテリアカスタマイズの拡大により成長しています。モジュラーキッチンやオーダーメイド家具の人気が高まる中、消費者は美観と機能保護の両方を兼ね備えた塗料を求めています。全米キッチン・バス協会（NKBA）の報告によれば、キッチンおよびバスルームのキャビネット向けに、耐久性や傷に強い仕上がりの需要が高まっています。Benjamin MooreやRPM Internationalなどの企業は、性能、デザインの柔軟性、持続可能性を兼ね備えた低VOC塗料で対応しています。
