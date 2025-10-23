あなたの語学力を活かせる柔軟な働き方！インバウンド観光客向け新サービス「Japaner」のパーソナルガイド募集開始
合同会社アンズ＆s（代表：武田 優也）は、多様化する訪日外国人観光客のニーズに応えるため、海外からの旅行者と日本在住の多言語人材をつなげる新サービス「Japaner」を2025年10月20日（月）より本格的に提供開始しました。本サービスの開始に伴い、パーソナルガイドとして活躍いただける、言葉の架け橋となる日本人・在日外国人の皆様の募集を開始いたします。
「Japaner」URL： https://japaner-guide.com/
■ツアーガイドだけじゃない、柔軟なサポートスタイル
近年、訪日観光客の数は年間4,000万人に迫る勢いで増加しており[1]、そのニーズも団体旅行から個人旅行へ、そして画一的な観光からよりパーソナライズされた体験へとシフトしています。このような状況を受け、本サービスは従来の観光ガイドだけでなく、飲食店のメニュー翻訳、買い物のお手伝い、複雑な電車乗り換えの案内まで、あらゆる場面でサポートを提供することを目的としています。
「語学は得意だけど、活かす機会がない」「副業をしたいけれど、本業や家事と両立できる柔軟な仕事が見つからない」といった悩みを持つ方におすすめなのが、語学力や地域知識を活かせるパーソナルガイドサービス「Japaner」です。
■「Japaner」が提供する主なサポート内容
本サービス「Japaner」は以下のような幅広いサポートを提供します。
● 地元ならではの隠れた名所の紹介
● メニューが読めない外国人旅行者と一緒に、人気居酒屋へ
● 初めての電車移動に戸惑う旅行者を駅でサポート
● 家族や友人に喜ばれるお土産選びのアドバイス
上記に限らず、事前予約の情報に基づいて旅行者の興味やニーズに合わせたサポートを提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332467&id=bodyimage1】
■「Japaner」になるメリット
多言語話者の皆様が「Japaner」として登録することで、ご自身の言語能力や文化知識を最大限に活かして働くことができます。
● 柔軟に働ける ：1時間単位の短時間から、好きな場所、好きな時間に働けます。本業や学業、家庭との両立も問題ありません。即日で働くことも可能です。
● 高単価 ：あなたのスキルや経験に応じて、高単価の報酬を得ることができます。さらに、ユーザーからの高い評価は単価アップにつながります。
● 得意を活かせる：ローカルスポットやサブカルチャー情報など、あなたの得意分野を活かせます。そのため、あなたの得意なことを活かせる案件が見つかります。
● スキルアップ ：世界中から訪れる旅行者と交流することで、実践的な語学力と異文化理解が磨かれます。将来のキャリアを広げる機会にもつながります。
■「Japaner」の募集要項
募集対象となるのは以下のような方々です。
● 日本国内に在住し、就労可能なビザをお持ちの方（全国）
● 日本語および外国語（英語、中国語、韓国語、フランス語など）で日常会話からビジネスレベル以上のコミュニケーションが可能な方
● 日本のマナーを理解し、円滑なコミュニケーションができる方
【こんな方を歓迎します】
● 通訳・翻訳のスキルを持つフリーランサー
● 退職後も活躍の場を求めるシニア層の元海外駐在員
● 日本在住の外国人
● 海外留学経験を持つ日本人学生
● 地域固有の話題（グルメ、歴史、サブカルチャーなど）に詳しく、日本の魅力を伝えたい方
