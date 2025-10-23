NASAの光研究に着想した特許取得（特許第7277925号）の赤い光で就寝する「ユメミライト」- 期間限定30日間返品保証キャンペーン開始
薬に頼らない、やさしい赤い光。ワンボタンで面倒な操作なし。自宅の寝室でじっくり試せる期間限定トライアル
有限会社ドリームチーム（本社：神奈川県横浜市青葉区、代表：松永 智昭）は、NASAなどの「光と体内リズム」研究に着想を得た入眠サポートライト「ユメミライト」（特許第7277925号）について、2025年10月23日（木）～11月17日（月）の期間中にご購入の方を対象に、「30日間返品保証」キャンペーンを実施します。
就寝時は赤系・低照度のやさしい光に、ワンボタンで切り替えるだけ。
万一合わない場合は、到着後30日以内の申請で、返送料のみご負担いただき、商品代金は全額返金いたします（対象：期間中のご購入）。
返品は info@heallite.com へメールをお送りください。担当より手順をご案内します。
※本製品は薬に頼らない光学的アプローチの生活家電であり、医療行為・診断・治療を目的とするものではありません。
NASA表記は研究知見への着想を示すもので、効果の証明・推奨を意味しません。
キャンペーン概要
● 名称：ユメミライト「秋の夜長 30日間返品保証キャンペーン」
● 期間：2025年10月23日（木）00:00 ～ 11月17日（月）23:59（JST）
● 対象：期間中に対象チャネルでユメミライト本体をご購入の方
● 内容：到着後30日以内の申請で、返送料のみご負担／商品代金は全額返金
● 申請窓口：info@heallite.com（ご注文番号・購入日を明記）
● 販売チャネル：公式EC／楽天市場／Amazon
なぜユメミライトなのか？
白色光・青色成分はメラトニン生成の妨げとなりやすく、寝前の強い光や点滅は入眠を阻害します。
既存の赤色ナイトライトは安全移動には役立つ一方、寝入りを積極的に支援する仕組み（連続的な減光や自動消灯）を持たないものが多く、寝室内の不要なオン/オフが問題でした。
ユメミライトで起きること
迷いのない就寝導線
Before： 明るい天井灯や画面の光が続き、切り替えの合図が曖昧。
After： 消灯 → ユメミライトON → 目を閉じる--一手の合図で就寝前30分を弱く・赤く整える。
視作業の終了
Before： 点灯中もついメールやSNSを見続ける。
After： 点灯後は視作業をしない運用が自然に定着（反射光・低照度の設計）。
再現性のある“入眠スイッチ”
Before： 旅行や出張で毎晩の入眠リズムが崩れがち。
After： ワンボタンと自動減光（14分）→自動消灯（28分）で、どこでも同じ流れを再現。
結果、薬に頼らない光の引き算で整える、ミニマルな選択。
ONにしたらスマホも本も閉じる--一日の終わりを自分で決められる。
ユメミライトのこだわり
● 光スペクトル設計：短波長成分を抑えた“赤寄り”の光を採用。就寝前の刺激を抑える環境づくりに配慮。
● 赤系・低照度の“反射光”前提：天井や壁を照らし、直視させない。
● まぶしさ配慮の配光：拡散と指向のバランスで視線直撃の光を抑制。
● 操作は“1手”のみ：アプリ前提にせず、ワンボタンで開始。
● 時間設計：14分で徐々に減光／28分で完全消灯--寝落ちを邪魔しない時間軸。
● 特許の裏づけ：特許第7277925号（赤色光制御等に関する当社保有技術）。
● 思想の出どころ：NASAなどの「光と体内リズム」研究に着想（承認・推奨ではありません）。
「ユメミライトは寝入りに必要なのは“強い光”ではなく、“おちていく光”です。
単色級の赤色光×連続減光で、睡眠前の生体リズムに寄り添います。」
返品対象販売チャネル
ユメミライト（公式サイト）
https://yumemilight.com/
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/auc-balabody/s0118-1-1/
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DZ264RHD
配信元企業：有限会社ドリームチーム
