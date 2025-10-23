ゴルフ場関連の総合展示会「2025ジャパンターフショー」に出展！



2人乗り電動ゴルフカー「DRIVE2 AC Li」 2人乗り電動ゴルフカー「DRIVE2 AC Li」



ヤマハ発動機株式会社は、2025年11月6日（木）・7日（金）に千葉県・幕張メッセで開催される「2025ジャパンターフショー」（主催：全国ゴルフ場関連事業協会）に出展いたします。



本展示会は、ゴルフ場の管理・運営に関わる最新の機械や資材を紹介する総合展示会で、2年に1回開催されます。前回2023年の開催時は57社が出展、約4,300名が来場しました。



当社ブースでは、今年6月から販売を始めた5人乗り電動ゴルフカーの最新モデル「G30Es」(電磁誘導式)の展示に加え、2026年春から販売を予定している2人乗り電動ゴルフカー「DRIVE2 AC Li」を国内で初お披露目します。



そのほか、1975年に当社がゴルフカー事業を始めてから50周年を迎えたことを記念し、これまで当社製品をご愛顧いただいた業界関係者の皆様への感謝の気持ちを込めた情報発信を行います。



本展示を通じて、ゴルフ場関係者の皆様とのつながりを深め、業界内でのプレゼンス向上を図ってまいります。



■ヤマハ発動機 主な出展内容

・製品展示

5人乗り電動ゴルフカー「G30Es」(電磁誘導式)

2人乗り電動ゴルフカー「DRIVE2 AC Li」



・コンセプトモデル

燃料電池ゴルフカー



■2025 ジャパンターフショー

・会期：2025年11月6日(木), 7日(金) 9:00～17:00 (7日は14:00まで)

・会場：幕張メッセ 国際展示場(ホール1, ホール2)

※当社ブースは会場出口付近、ホール2/No「6」の位置です

・住所：千葉市美浜区中瀬2-1

