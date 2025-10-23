ノジマ リヴィンオズ大泉店が10月24日（金）オープン！

株式会社ノジマ

株式会社ノジマ（神奈川県横浜市 代表執行役社長 野島廣司 以下「ノジマ」）は、「ノジマ リヴィンオズ大泉店」をオープンいたします。「リヴィンオズ大泉店」は、生活必需品や利便性の高いサービスが揃う、日々の暮らしに大変便利な施設です。お買い物のついでにも立ち寄りやすい店舗となっておりますので、ぜひお気軽にお越しくださいませ。

また、ノジマでは10月24日（金）～11月14日（金）の期間中、オープン限定特価としてノジマポイントが20％還元になるお得なセールも開催いたします。皆さまのご来店をお待ちしております！

■ノジマ リヴィンオズ大泉店

オープン：2025年10月24日（金）

場 所：〒178-006 東京都練馬区東大泉2-10-11 リヴィンオズ大泉４階

営業時間：10：00～20：00

■オープンセール期間実施概要

１.10月24日（金）～11月14日（金）限定でノジマポイント最大20%還元！

２.ノジマアプリ新規登録でプレゼント！

500円引きクーポン／BOXティッシュ／ノジマオリジナルエコバッグ

３.既にノジマアプリをご登録の方は、商品ご購入でコットンエコバッグプレゼント！

４.人気の商品を大特価でご用意しております。ぜひ店頭にお越しくださいませ！

ノジマはメーカー販売員、携帯会社派遣販売員がいない唯一の家電専門店です。これからもより一層お客様に喜ばれ、社会や地域に貢献する企業となるべく努力してまいります。今後とも、何卒ご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。