いなばペットフード　わんちゃん用「旅するちゅ～る」を新発売！

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、猫ちゃん用でご好評いただいております「旅するちゅ～る」から、わんちゃん用「旅するちゅ～る」を新発売いたしました。18本入りもラインナップしており、バラエティ豊かなラインナップをご用意していますので、愛犬との旅行気分をたっぷりご堪能ください。

北の大地セレクション地鶏堪能セレクション海の味覚セレクション至福の味セレクション■商品特徴- 「北の大地セレクション」「地鶏堪能セレクション」「海の味覚セレクション」「至福の味セレクション」の4つをラインナップ。- “旅気分”を味わえる、こだわりのご当地素材。- 日本各地から厳選した、こだわりのご当地素材を使用。- こだわりのご当地素材を使用し、風味豊かに仕上げました。- 1本6gと食べきりやすいサイズ。- 安心の国内生産！- あげやすいスティックタイプ。

「いなば 旅するちゅ～る」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/name/dog/%E6%97%85%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A1%E3%82%85%EF%BD%9E%E3%82%8B)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)