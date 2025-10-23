まもなく終了！ワインセラー購入で豪華ワインが必ず1本ついてくる「秋のルフィエールキャンペーン」

株式会社イズミセ

本キャンペーンでは、対象のワインセラーをご購入いただいたお客様全員に、カリフォルニアの銘醸ワイン「セダル・クノール・ヴィンヤード カベルネ・ソーヴィニヨン」や、シャンパーニュ「インフィニット・エイト フラワー」など、豪華な特典ワインを必ず1本プレゼントいたします。


ワインセラーのご購入をご検討中のお客様は、この機会をぜひご利用ください。




対象機種は、棚間が広くシャンパンボトルも余裕で収納できる2温度セラーTwoTime40+や、省スペースに設置できるスリムな縦長のBASE18など、全て冷却力の強いコンプレッサー式ワインセラ-9機種よりご選択いただけます。



■一部対象機種をご紹介



商品名　　　：ルフィエール　TwoTime40+


本店販売価格：106,700円(税込)


収納本数　　：40本(標準的なボルドーボトル換算)


特典ワイン　：セダル・クノール・ヴィンヤード カベルネ・ソーヴィニヨン



詳細はこちら(https://www.winecellar.jp/c/winecellar/brand/lefier/basicline/993515)






商品名　　　：ルフィエール R&W27+


本店販売価格：63,800円(税込)


収納本数　　：27本(標準的なボルドーボトル換算)


特典ワイン　：シャトー・ド・ブルソー ブリュット トラディション



詳細はこちら(https://www.winecellar.jp/c/winecellar/brand/lefier/slimline/993203)






商品名　　　：ルフィエール BASE18


本店販売価格：45,100円(税込)


収納本数　　：18本(標準的なボルドーボトル換算)


特典ワイン　：クレマン・ド・ブルゴーニュ ブラン パラン



詳細はこちら(https://www.winecellar.jp/c/winecellar/brand/lefier/slimline/993202)





■キャンペーン概要はこちら


セラー専科本店：https://www.winecellar.jp/c/campaign/sale


楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/cellar/c/0000010492/


Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/cellar/bda9a4cea5.html



