まもなく終了！ワインセラー購入で豪華ワインが必ず1本ついてくる「秋のルフィエールキャンペーン」

株式会社イズミセ

本キャンペーンでは、対象のワインセラーをご購入いただいたお客様全員に、カリフォルニアの銘醸ワイン「セダル・クノール・ヴィンヤード カベルネ・ソーヴィニヨン」や、シャンパーニュ「インフィニット・エイト フラワー」など、豪華な特典ワインを必ず1本プレゼントいたします。

ワインセラーのご購入をご検討中のお客様は、この機会をぜひご利用ください。

対象機種は、棚間が広くシャンパンボトルも余裕で収納できる2温度セラーTwoTime40+や、省スペースに設置できるスリムな縦長のBASE18など、全て冷却力の強いコンプレッサー式ワインセラ-9機種よりご選択いただけます。

■一部対象機種をご紹介

商品名 ：ルフィエール TwoTime40+

本店販売価格：106,700円(税込)

収納本数 ：40本(標準的なボルドーボトル換算)

特典ワイン ：セダル・クノール・ヴィンヤード カベルネ・ソーヴィニヨン

詳細はこちら(https://www.winecellar.jp/c/winecellar/brand/lefier/basicline/993515)

商品名 ：ルフィエール R&W27+

本店販売価格：63,800円(税込)

収納本数 ：27本(標準的なボルドーボトル換算)

特典ワイン ：シャトー・ド・ブルソー ブリュット トラディション

詳細はこちら(https://www.winecellar.jp/c/winecellar/brand/lefier/slimline/993203)

商品名 ：ルフィエール BASE18

本店販売価格：45,100円(税込)

収納本数 ：18本(標準的なボルドーボトル換算)

特典ワイン ：クレマン・ド・ブルゴーニュ ブラン パラン

詳細はこちら(https://www.winecellar.jp/c/winecellar/brand/lefier/slimline/993202)

■キャンペーン概要はこちら

セラー専科本店：https://www.winecellar.jp/c/campaign/sale

楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/cellar/c/0000010492/

Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/cellar/bda9a4cea5.html

【本件に関するお問い合わせ先】

WINE＆WINECELLAR セラー専科

本店：https://www.winecellar.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社イズミセ

代表者：代表取締役 戸塚尚孝

所在地：京都府京都市下京区四条通高倉西入ル立売西町82 京都恒和ビル4F

URL：https://www.izumise.co.jp/