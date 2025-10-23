7軸協働ロボット「Yamaha Motor Cobot」新発売～DC48Vでコンパクト設計の専用コントローラも同時発売～

7軸協働ロボット「Yamaha Motor Cobot」



専用コントローラ



回り込んでの動作









コネクタの挿抜。つかんだUSBケーブルをわずかに動かしながら、接触を検知し、位置を調整しつつ挿している





第三者認証機関TÜV SÜD (テュフズード)による機能安全認証を取得見込みです。

また、当社の船外機の主力生産拠点である袋井南工場に先行導入し、実際の生産現場で活用することで、動作や機能の実証確認を行っています。

なお、安全速度動作モードに加え高速動作モードも搭載しているので、安全柵の設置をはじめその他リスクアセスメントを行えば、産業用ロボットとしての使用も可能です。



4）誰もが使いこなせる簡単ビジュアルプログラミング

従来からの記述式プログラミングに加え、命令文が入ったブロックをつなぎ合わせてプログラムを作成する「ブロックプログラミング」が可能です。初めて使用する際でも、感覚的に操作できます。



5）協働ロボットとしての親しみやすいデザイン

安全柵を必要とせず、人間と同じエリアで動作する協働ロボットとして人間との親和性を持つために、人間に違和感や恐怖感を与えないことが重要です。そこでアームは角部を極限まで減らし、大部分を曲面で構成するデザインを採用しました。

また、光沢の無い塗装によって柔らかさ・温かみを感じさせ、従来の産業用ロボットにありがちな「無機質で怖いイメージ」を払拭しています。











6）専用のコンパクトなコントローラ

「Yamaha Motor Cobot」専用に開発したコントローラは、コンパクトな筐体で制御盤のサイズダウンに貢献します。

また操作ペンダントは、非常にシンプルな作りなので、作業者の熟練度によらず簡単操作が可能です。

さらにDC48V入力のため、AGVやAMRとのバッテリー共通化が可能です。自由に動ける足のようなAGVやAMRと、柔軟に作業できる腕のような協働ロボットを組み合わせることで、これまで人が行っていた作業を比較的そのまま自動化に移行できることから、工場内の自動化を一気に促進するきっかけになります。



〈基本仕様〉



























