【京都にアップル歯科】2025年11月4日に京都河原町に新しい医院を開院！｜10月25日～11月3日に相談できる見学・相談会、無料矯正相談会を実施。

医療法人社団アップル歯科クリニック

京都市河原町エリアに新たに誕生する「アップル歯科京都河原町」は、2025年11月4日（火）に開院いたします。この開院に先駆けて、10月25日（土）から11月3日（月）（※10月29日（水）は休業）まで、見学・相談会を実施します。

ノムラテーラーさんの隣のビルに開院するアップル歯科京都河原町。京都河原町駅、9番出口から徒歩2分、11番出口から徒歩1分とアクセス便利。

相談できる見学内覧会。歯の健康、虫歯、歯周病の他、矯正相談や歯が抜けたあとの治療の相談も歯科医師が無料で対応

見学内覧会では、最新の設備を備えた新しい医院内の見学のほか、専門の歯科医師による無料相談、歯列矯正のカウンセリングを実施。当日は虫歯や歯周病など、気になっているけど聞けないお口の悩みに歯科医師に無料で相談いただけます。さらに、光学式口腔内スキャナー「iTero」の体験ができる機会もご提供いたします。iTeroは、患者様のお口の中の状態を短時間で詳細にスキャンし、歯並びや噛み合わせの診断に役立てる最先端の技術です。

歯科用CT診断装置

低被ばくのデジタルレントゲン・CT複合機

光学式口腔内スキャナー

歯の型取りや矯正シミュレーションができるiTero5D

歯科用顕微鏡

最大拡大20倍、鮮明に視野を確保するマイクロスコープ

手術室

長時間の治療も可能なゆったりとした個室診療台

新メニュー、お試しホワイトニング・お試しクリーニング【自由診療】

ホワイトニングに興味があるけれど「しみるのが怖い」と感じている方に向けて、500円（税込550円）で体験できる「お試しホワイトニング」のメニューを自由診療でご用意。さらに、微細なパウダーをジェット噴射して歯の汚れを優しく落とす「お試しエアフロー（自由診療 3,000円（税込3,300円））」のメニューもご案内いたします。これらの体験メニューは、見学内覧会時にご予約いただけます。

土日祝には似顔絵アーティストによる似顔絵パフォーマンス（無料）も。家族連れも参加しやすいイベント有り

型取り要らずのお試しホワイトニング水、空気、微細なパウダーをジェット噴射して歯の汚れや歯垢・歯石をを除去するEMSエアフローのお試しメニュー

見学内覧会では、土日祝日に似顔絵アーティストによる似顔絵パフォーマンスも開催。お子様連れや家族でのお出かけついでにお越しいただいた皆様にもお楽しみいただけます（ベビーカー可）。

（似顔絵は先着順のため時間が合わない場合はご提供出来ない可能性もございます）

土日祝日は似顔絵アーティストによる似顔絵イベント見学・相談会の詳細

開催期間: 10月25日（土）・26日（日）・27日（月）・28日（火）・30日（木）・31日（金）・11月1日（土）・2日（日）・3日（月祝）

開催時間: 平日 9:30～18:30、土日祝 10:30～19:30

開催場所: アップル歯科京都河原町（京都府京都市下京区奈良物町364 中央四条ビル３階）

その他： 予約不要、親子同伴・ベビーカーOK、土日似顔絵パフォーマンス開催

予約: 必要ありませんが、事前予約（優先案内）も承ります。詳細は公式WEBサイト（https://kyoto-appledc.jp/preview）にてご確認ください。

内覧会の案内リーフレットアップル歯科京都河原町 概要

医院名： アップル歯科京都河原町

所在地： 〒600-8004 京都府京都市下京区奈良物町364 中央四条ビル３階

開院日： 2025年11月4日(火)

診療科目： 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

院長： 東原 彩人（九州歯科大学歯学部卒）

設備： 歯科用CT、マイクロスコープ、光学式口腔内スキャナーiTero、ヨーロッパ基準ClassB滅菌器

特徴： 全室個室、M.I.治療（最小限の侵襲）、痛みを抑える工夫、治療中の音への配慮、インプラント・矯正歯科・審美治療等様々な自由診療に対応

公式WEBサイト： https://kyoto-appledc.jp/

アップル歯科グループ：医療法人社団アップル歯科クリニック（大阪3医院・兵庫5医院・京都1医院）・医療法人アップルデンタルクリニック（福岡1医院）

関連URL:

アップル歯科京都河原町 覧会詳細：https://kyoto-appledc.jp/preview

アップル歯科京都河原町 公式WEBサイト：https://kyoto-appledc.jp/

アップル歯科グループ 公式WEBサイト：https://apple-dental.gr.jp/

見学・相談会へのお問合せ

アップル歯科京都河原町

電話: 075-211-1005

見学・相談会開催時間: 9:30～18:30（土日祝は10:30～19:30）

公式サイト: https://kyoto-appledc.jp

本件に関するお問い合わせ先

医療法人アップル歯科クリニック 広報部 電話番号：078-935-9757

Email: info@apple-dental.gr.jp