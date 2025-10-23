こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【TVer】コミックシーモアと連携した秋アニメ・ドラマの特設サイトを開設
電子書籍サービスとのコラボは初の試み マンガ・小説を原作とした10月期のアニメ・ドラマを特集
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2025年10月23日（木）から、NTTソルマーレ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：朝日利彰、以下 NTTソルマーレ）が運営する国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」と連携し、TVerで配信する10月期のアニメ・ドラマの原作マンガ・小説などを集めた特設サイトを開設します。
TVerとして電子書籍サービスとコラボレーションするのは初めての試みです。話題のアニメ・ドラマを原作とともにお楽しみください。
■「TVer×コミックシーモア特集」ページ：
https://www.cmoa.jp/media/tver/
特設サイト「TVer×コミックシーモア特集」では、2025年10月期のアニメ・ドラマの原作マンガ・小説を集約。アニメ・ドラマを見て原作が読みたくなった……という方も多いはず。アニメ・ドラマだけでなく原作を読めば物語への理解も深まり、より深く作品の世界観を味わうことができます。この機会にぜひ、アニメ・ドラマと原作の両方をお楽しみください。
さらに、特設サイト公開を記念し、総額10万ポイントが当たるXキャンペーンを開催します。TVer公式Xアカウント（https://x.com/tver_official）をフォローし、対象の投稿をリポストした方の中から抽選で100名様に1,000シーモアポイントをプレゼントします。また、特設サイト内のキーワードとともに引用ポストすると当選確率がアップしますので、ぜひご参加ください。
※期間や内容は変更になる可能性があります。詳しくはキャンペーン開始後、特設サイトをご確認ください。
＜キャンペーン期間＞
11月3日（月）9:00～11月9日（日）23:59
■総合電子書籍ストア『コミックシーモア』サービス概要
コミックシーモアは、「想いとテクノロジーにより、マンガ熱を拡げていく。」のビジョンを基に、常にサービスの向上や機能の拡充を行っています。
（1）月間利用者数4,000万人超！21周年を迎えた国内最大級の総合電子書籍ストア
（2）コミックを中心とした取扱い冊数171万冊以上の充実の品ぞろえ
（3）ドラマ化されたオリジナル作品など2,300作品以上の「シーモアコミックス」を制作・配信
（4）「シーモア読み放題」など多様なサービスを展開
（5）業界最大級となる410万件以上のお客様レビュー
（6）無料作品56,000冊以上、お得なキャンペーン1,500本以上の大量キャンペーンを展開
※数値はすべて2025年9月30日実績
■NTTソルマーレ株式会社について
NTTソルマーレは、「お客様に新鮮な驚きと多くの感動を提供し、豊かな社会づくりに貢献する」ことを目標として、国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営、オリジナルブランド「シーモアコミックス」によるコミック制作、全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営、人気モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」などを展開しています。
公式サイト：https://www.nttsolmare.com/
事業紹介サイト：https://www.nttsolmare.com/about/
■電子書籍事業
・国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の運営
公式サイト：https://www.cmoa.jp/
・デジタル出版を牽引するオリジナルブランド「シーモアコミックス」の展開
公式サイト：https://www.cmoa.jp/cmoacomics/
・コミックシーモアCM「マンガ多すぎ!業界最大級!!」
公式サイト：https://www.cmoa.jp/cm/
・全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営
公式サイト：https://mangaplaza.com/
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/ ）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2025年10月23日（木）から、NTTソルマーレ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：朝日利彰、以下 NTTソルマーレ）が運営する国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」と連携し、TVerで配信する10月期のアニメ・ドラマの原作マンガ・小説などを集めた特設サイトを開設します。
TVerとして電子書籍サービスとコラボレーションするのは初めての試みです。話題のアニメ・ドラマを原作とともにお楽しみください。
■「TVer×コミックシーモア特集」ページ：
https://www.cmoa.jp/media/tver/
特設サイト「TVer×コミックシーモア特集」では、2025年10月期のアニメ・ドラマの原作マンガ・小説を集約。アニメ・ドラマを見て原作が読みたくなった……という方も多いはず。アニメ・ドラマだけでなく原作を読めば物語への理解も深まり、より深く作品の世界観を味わうことができます。この機会にぜひ、アニメ・ドラマと原作の両方をお楽しみください。
さらに、特設サイト公開を記念し、総額10万ポイントが当たるXキャンペーンを開催します。TVer公式Xアカウント（https://x.com/tver_official）をフォローし、対象の投稿をリポストした方の中から抽選で100名様に1,000シーモアポイントをプレゼントします。また、特設サイト内のキーワードとともに引用ポストすると当選確率がアップしますので、ぜひご参加ください。
※期間や内容は変更になる可能性があります。詳しくはキャンペーン開始後、特設サイトをご確認ください。
＜キャンペーン期間＞
11月3日（月）9:00～11月9日（日）23:59
■総合電子書籍ストア『コミックシーモア』サービス概要
コミックシーモアは、「想いとテクノロジーにより、マンガ熱を拡げていく。」のビジョンを基に、常にサービスの向上や機能の拡充を行っています。
（1）月間利用者数4,000万人超！21周年を迎えた国内最大級の総合電子書籍ストア
（2）コミックを中心とした取扱い冊数171万冊以上の充実の品ぞろえ
（3）ドラマ化されたオリジナル作品など2,300作品以上の「シーモアコミックス」を制作・配信
（4）「シーモア読み放題」など多様なサービスを展開
（5）業界最大級となる410万件以上のお客様レビュー
（6）無料作品56,000冊以上、お得なキャンペーン1,500本以上の大量キャンペーンを展開
※数値はすべて2025年9月30日実績
■NTTソルマーレ株式会社について
NTTソルマーレは、「お客様に新鮮な驚きと多くの感動を提供し、豊かな社会づくりに貢献する」ことを目標として、国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営、オリジナルブランド「シーモアコミックス」によるコミック制作、全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営、人気モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」などを展開しています。
公式サイト：https://www.nttsolmare.com/
事業紹介サイト：https://www.nttsolmare.com/about/
■電子書籍事業
・国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の運営
公式サイト：https://www.cmoa.jp/
・デジタル出版を牽引するオリジナルブランド「シーモアコミックス」の展開
公式サイト：https://www.cmoa.jp/cmoacomics/
・コミックシーモアCM「マンガ多すぎ!業界最大級!!」
公式サイト：https://www.cmoa.jp/cm/
・全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営
公式サイト：https://mangaplaza.com/
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/ ）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。