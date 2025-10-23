こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
HATTRICK、横浜Ｆ・マリノス選手会と「V・ファーレン長崎 名倉巧選手 応援企画 横浜Ｆ・マリノス選手会チャリティーオークション」を開催！
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK Auction（https://auction.hattrick.world/）」は、横浜Ｆ・マリノス選手会と「V・ファーレン長崎 名倉巧選手 応援企画 横浜Ｆ・マリノス選手会チャリティーオークション」を10月29日（水）より開催いたします。
名倉巧選手の一日も早い回復と復帰を願い、クラブの垣根を越えた支援の輪を
Ｖ・ファーレン長崎は、長崎県をホームタウンとするJ2リーグのプロサッカークラブです。同クラブに所属する名倉巧選手は、病気治療のため長期離脱を余儀なくされています。これを受け、横浜F・マリノス選手会では、名倉巧選手を支援するため、チャリティーオークションの開催を決定しました。
横浜Ｆ・マリノスは、神奈川県横浜市をホームタウンとするJ1リーグのプロサッカークラブで、本オークションは、Ⅴ・ファーレン長崎在籍時に名倉巧選手とチームメイトだった、現・横浜Ｆ・マリノス選手会 会長 植中朝日選手の呼びかけに賛同した選手たちの協力のもと、実施されます。
10月29日（水）から開催する「V・ファーレン長崎 名倉巧選手 応援企画 横浜Ｆ・マリノス選手会チャリティーオークション」では、各選手が実際に使用したユニフォームやスパイクなど、貴重な品々に選手たちの直筆サインを入れて出品いたします。
なお、今回のチャリティーオークションで得た収益は全額、名倉巧選手の病気治療をサポートするためのプロジェクト「14NAGU（ONE FOR NAGU）PROJECT（https://www.v-varen.com/one-for-nagu_project）」の支援に活用されます。
＜横浜Ｆ・マリノス選手会 会長 植中 朝日選手からのメッセージ＞
２年間、名倉選手とプレーしたこともあり、何か力になることができないか考えて今回の活動を実施することにしました。F・マリノスの選手たちも積極的に参加してくれ、オークションを開催することができるようになりました。皆さんからもこのオークションを通じてご協力いただけるとうれしいです。よろしくお願いします。
■V・ファーレン長崎 名倉巧選手 応援企画 横浜Ｆ・マリノス選手会チャリティーオークション 概要
・開催期間：2025年10月29日（水）18：00 ～ 2025年11月3日（月・祝）22：00
・出品商品：スパイク、ユニフォーム、ランニングシューズ（すべて直筆サイン入り）
・オークションページURL：https://auction.hattrick.world/top/3008
※一部、実使用アイテムのため、キズ・汚れなどがある場合があります。
※詳細はオークションページよりご確認ください
■HATTRICKについて
バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。
・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/
・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/
・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）
■横浜マリノス株式会社 概要
・設立：1992年4月1日
・代表者：代表取締役社長 中山 昭宏
・本社所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-3 DSM新横浜ビル5F
・事業内容：サッカークラブの運営、並びに付随する事業
・URL：https://www.f-marinos.com/
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
