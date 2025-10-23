»³·ÁÈ¯¡¢¤Ö¤É¤¦ÇÀ±à¤¬¡ÈÇÑ´þ»Þ¡É¤«¤é¾Ð´é¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£
¡ÚÑòÄê»Þ¤«¤é´õË¾¤Î¥êー¥¹¤Ø¡£»³·Á¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡È½Û´Ä·¿ÇÀ¶È¡É¤Î¿·¤¿¤Ê·Á¡Û
»³·Á¸©»³·Á»Ô¤Î¤Ö¤É¤¦ÇÀ±à¡ÖTAKUMI ORCHARD 99¡ó¡×¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£ ¾¢¡Ë¤Ï¡¢»³·Á»Ô¤ÇÊ£¿ô¤Î¥Õ¥é¥ïー¥·¥ç¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë meihua.trading ¤È¶¨Æ¯¤·¡¢¤Ö¤É¤¦¡Ê¥Ç¥é¥¦¥§¥¢¡Ë¤ÎÑòÄê»Þ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥êー¥¹¤òÀ©ºî¡£
ËÜÇ¯¤ÏÁ´¹ñ¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¡¦Ï·¿ÍÊ¡»ã»ÜÀß¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸ÂÄê10¥»¥Ã¥È¤ò´óÂ£¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÑòÄê»Þ¤ÎÇÑ´þÌäÂê¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¡È½Û´Ä·¿ÇÀ¶È¡É¤Î¼ÂÁ©Îã¤È¤·¤Æ¡¢Åö±à¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇØ·Ê¡§²Ì¼ùÑòÄê»Þ¤Î¡ÖÂçÎÌÇÑ´þ¡×¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¡Û
²Ì¼ùÇÀ¶È¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯Åß¤òÁ°¤Ë¡ÖÑòÄê¡×¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍâÇ¯¤Î¼Â¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë»Þ¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î»Þ¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÊ´ºÕ¡¦¾ÆµÑ¡¦ÇÑ´þ¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê»ñ¸»¤È¤·¤Æ³è¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
TAKUMI ORCHARD 99¡ó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¸½¼Â¤ò¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢ÇÀ¶È¤ÎÉû»ºÊª¤ò´õË¾¤Î¾ÝÄ§¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼è¤êÁÈ¤ß¡§¥Õ¥íー¥ê¥¹¥È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Û
¤³¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Åìµþ¤ÎÀ¸²ÖÅ¹¤ÇÄ¹Ç¯·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢Ãæ¹ñ¤Î¾å³¤¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÁõ²Ö¤â¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Õ¥íー¥ê¥¹¥È ¾®ÎÓÃÎÀ§¤µ¤ó¡¦¾®ÎÓ¾¿¤µ¤óÉ×ºÊ¡Êmeihua.trading¡Ë¡£
ÑòÄê»Þ¤Î³èÍÑ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¦Í¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î»Þ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥êー¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¿ô¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤ë»îºî¤ò·Ð¤Æ¡¢²¹¤«¤ß¤¢¤ë¥êー¥¹¤ÎÁÏºî¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²èÁü¤Ïmeihua.tradingÍÍ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹
¡Ú½Û´Ä¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤Î¥êー¥¹¡£¼«Á³¤ÎÌ¿¤ò¡È¤Ä¤Ê¤°¡É·Á¤Ë¡Û
¥êー¥¹¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¡Ö±Ê±ó¡×¤ä¡ÖÌ¿¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤µ¤ì¡¢¸¼´Ø¤Ë¾þ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼é¤ë¡×°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
TAKUMI ORCHARD 99¡ó¤Ç¤Ï¡¢¤Ö¤É¤¦¤Î»Þ¤¬ºÆ¤Ó¿Í¤Î¼ê¤ÇÎØ¤È¤Ê¤ê¡¢¾Ð´é¤òÀ¸¤à»Ñ¤Ë¡¢¼«Á³¤È¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È´õË¾¤Î½Û´Ä¡É¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Þ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤ÏÌ¿¤òÀä¤Ä¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Îµ¨Àá¤Ø¤Î½àÈ÷¡£
¤½¤Î»Þ¤ò¡Ö¼Î¤Æ¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡×·Á¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀ¶È¤Ë¿·¤·¤¤½Û´Ä¤Î²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÈÁÛ¤¤¤ÎÇÀ±à¡É¡Û
TAKUMI ORCHARD 99¡ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÇÀ±à¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÇÀ²È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃÏ°è¤ÎÇÀ±à¡×¤È¤·¤Æ¡¢»³·Á¤Î²ÌÊªÊ¸²½¤Èµ»½Ñ¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ù±ç¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö»Ò¶¡¤¬´î¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥Ç¥é¥¦¥§¥¢¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡¢º£²ó¤Î¥êー¥¹´ë²è¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ÖÇÀ¶È¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î»ñ¸»¤¬¡È»È¤¤¼Î¤Æ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï¡È¼¡¤ÎÌ¿¤ò°é¤àÁÇºà¡É¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
ÑòÄê»Þ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥êー¥¹¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î¾Ð´é¤ä´õË¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬ËÜÅö¤Î¡È½Û´Ä¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
- TAKUMI ORCHARD 99¡ó ÂåÉ½ º´Æ£ ¾¢
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÏÑòÄê»Þ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ²½¤äÃÏ°è¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢¤è¤êÂ¿³ÑÅª¤Ê½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇÀ¶È¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¼Ô¤È¤Ê¤ë¡×Ì¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¡¢TAKUMI ORCHARD 99¡ó¤Ï»³·Á¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø¡¢½Û´Ä¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
