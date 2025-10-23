Lavt、新曲「欠片」リリース＆MV公開ミニアルバム『glauben』リリース発表、2026年ワンマンツアー開催も決定！

The Orchard Japan

Spotifyの次世代アーティスト支援プログラム『RADAR: Early Noise 2025』に選出され、初のワンマンツアーを全公演ソールドアウトさせるなど注目を集めるLavt（読み：ラウト）。

WILD BUNCH FEST.、SUMMER SONIC、SWEET LOVE SHOWERといった大型フェスへの出演を経て、勢いを増す彼が、待望のミニアルバム『glauben』を2025年11月5日にリリースすることを発表した。



ミニアルバムから先行して「欠片」が本日10月22日にリリース。

同日20:00には、ミュージックビデオがYouTubeにてプレミア公開される。

「欠片」は、“人間の弱さを否定せず、肯定することでこそ人は輝ける”という願いを込めた楽曲。

インディーロックの疾走感にカントリーロックの温もりを感じるギターサウンドを重ね、草原を駆け抜けるような開放感と、胸を締めつけるようなエモーションが共存する一曲に仕上がっている。

ミニアルバム『glauben』には、「欠片」のほか「モルト」「JOOOOKE」「デイジー」「雨に打たれて」「涙のスイマー」など2025年にリリースされた人気シングルに加え、未発表曲を含む全8曲を収録。

Lavtにとって初の全国流通盤として、CDリリースも予定されている。

■2025.10.22 OUT | Lavtデジタルシングル「欠片」

配信リンク： https://orcd.co/lavt-kakera

「欠片」Music Video（YouTube）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oA41eCRVjYk ]

■2025.11.5 OUT | Lavt ミニアルバム「glauben」

配信リンク：https://lnk.to/lavt-glauben

CD：価格 2,800円（税込） / 品番：LAVT-0002

※タワーレコード、Amazonで販売

■ツアー情報

全公演ソールドアウトを記録した初のワンマンツアー「growing pains」を経て、2026年には2ndワンマンツアー「glauben」の開催が決定！



＜Lavt 2nd One Man Tour "glauben"＞

1月31日(土) 名古屋 ell.FITS ALL OPEN 17:30 / START 18:00

2月1日(日) 心斎橋 JANUS OPEN 17:30 / START 18:00

2月6日(金) 渋谷 CLUB QUATTRO OPEN 18:00 / START 19:00



チケット先行受付：2025/10/14～10/26 23:59まで

https://eplus.jp/sf/detail/4247640001?P6=001&P1=0402&P59=1(https://eplus.jp/sf/detail/4247640001?P6=001&P1=0402&P59=1)



---

■Lavt（ラウト）プロフィール

2002年生まれ、大阪市出身。小学生時代にASIAN KUNG-FU GENERATIONの影響でベースを始め、独学でギター・作曲を習得。VOCALOIDシーンでの活動を経て、2023年より現名義で本格始動。

J-Popを基盤に、エモーショナルなオルタナティヴポップやロックを融合させたサウンドが特徴。切なさと哀愁を湛えた歌詞世界、ギター主体のサウンド、そして情感豊かなメロディが聴く者の心を深く揺さぶる。

2024年にはLINE MUSIC「NEXT SPIKES」に選出され、「オレンジ」がSpotifyバイラルチャート入り。「L4DY」のデモ音源はInstagramで300万再生を突破し、台湾SpotifyバイラルTOP50にもランクイン。同年11月には1st EP『ZERO』をリリースし、その存在感を確立した。2025年にはSpotify「RADAR: Early Noise 2025」に選出され、東京・大阪での自主企画「LSZ」をソールドアウト。

夏には失恋のサマーアンセム「涙のスイマー」を発表し、初のワンマンツアー「growing pains」を全公演完売。さらに「SUMMER SONIC」「SWEET LOVE SHOWER」「WILD BUNCH FEST.」など主要フェスに出演し、10月には初の海外公演となる“growing pains tour 上海・深圳”を成功させた。国内外で注目を集める、新世代アーティストの筆頭である。



■Official Links

Official HP: https://lavt.jp/

YouTube: https://www.youtube.com/@Lavt_k

TikTok: https://www.tiktok.com/@lavt_k

Instagram: https://www.instagram.com/Lavt_k

X（旧Twitter）: https://twitter.com/Lavt_k