【CCCアートラボ】台北で10月24日（金）より開催する「ART TAIPEI 2025」に「Foam Contemporary」ブースを出展。名和晃平、森洋史、天野タケル、永井博など作品53点を展示















このたびCCCアートラボは、2025年10月24日（金）～10月27日（月）に台湾・台北で開催されるアートフェア「ART TAIPEI 2025 台北国際芸術博覧会（アート台北）」に「Foam Contemporary」 の名前でブースを出展いたします。概要ART TAIPEIは1992年以来、台湾のアートギャラリー協会（TAGA）によって主催されている国際アートフェアであり、アジアで開催される現代アートフェアのなかでも最も影響力のあるもののひとつです。毎年10月には世界各地の重要なコレクターやギャラリスト、アーティスト、アート愛好家がART TAIPEIに集い、刺激的なアートの対話や新たなトレンドの探求を重ねています。2年前に「蔦屋書店」として出展した私たちは、このたび 「Foam Contemporary」 として出展いたします。銀座 蔦屋書店の5周年を記念して2022年にスタートしたアートスペース、FOAM CONTEMPORARYは、銀座 蔦屋書店の中で、アートとライフスタイルを結ぶ新しい発信拠点としてこれまで多くの展覧会を世に送り出してきました。ART TAIPEIにおける今回の50㎡のブースにおいても同様のコンセプトにて、名和晃平、森洋史、天野タケル、永井博などのアーティストによる計53点の作品を展示、視覚的にも魅力あふれるブース構成でアートの祭典を盛り上げます。魅力的な台湾の地で、美しく洗練されたアートの旅をぜひお楽しみください。展覧会詳細「ART TAIPEI 2025 台北国際芸術博覧会（アート台北）」主催｜台湾画廊協会会場｜台北世界貿易センターFoam Contemporaryブース（A40）参加作家｜天野タケル、森 洋史、永井 博、中村 桃子、名和 晃平（アルファベット順）■SVIPプレビュー10月23日（木）12:00～21:00■VIPプレビュー10月23日（木）15:00～21:0010月24日（金）11:00～14:00■一般会期10月24日（金）14:00～19:0010月25日（土）11:00～19:0010月26日（日）11:00～19:0010月27日（月）11:00～18:00FOAM CONTEMPORARY柔軟な企画内容をイメージする〈液体（LIQUID）〉と、従来のホワイトキューブとしての設備を完備した空間〈個体（SOLID）〉を掛け合わせ、中間的な様態"FOAM"という名のもと、⽇本のアートシーンを多⾓的に映し出す表現空間。時代のアクチュアリティーに寄り添いながら、ライフサイクルを超えたところにあるアートの価値や醍醐味を探求、醸成する表現空間として、キャリアや年齢を問わず注⽬すべき様々なアーティストを紹介していきます。Instagram｜CCCアートラボCCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。https://www.ccc-artlab.jp/