日本発信型のオークションハウスとして活動する株式会社BINGO（本社：東京都千代田区永田町2丁目11-1）は東京ベイエリアの都市型EVカートコース「CITY CIRCUIT TOKYO BAY」（東京都江東区青海1丁目3-12）にて「BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY」を11月7日~8日に開催致します。今回のオークションには

ジャンルを問わず国内外の希少性の高いコレクタブルカー、計26ロットの出品されます。世界で1台だけ製作された「Michelotti LASER」をはじめ、19台のみ生産された「GT-R50 by Italdesign」、2019年SUPER GT参戦車両の「McLaren 720S GT3」、サファリブラウンを纏う「ハコスカ」などが登場します。

 

オークションスケジュール

◾️日時　 11月7日（金）10:00-20:00  プレビュー

　　　　 11月8日（土）10:00- プレビュー / 16:00  オークションスタート

　             11月9日（日）10:00-14:00 プライベートセールス / サーキット解放 

 

◾️場所　CITY CIRCUIT TOKYO BAY  (東京都江東区青海1丁目3-12)

 

◾️オークション参加方法

入札参加は、当日受付も可能ですが、事前に利用規約をご確認いただき、ご記入済みの入札者登録申請書を会場受付にお持ちいただけると、登録が簡単です。顔写真付きの身分証明書（免許証・パスポート・マイナンバーカードのいずれか）を併せてご持参下さい。

・利用規約: https://bhauction.com/download/

 

追加ロットにGT-R50 by Italdesign、McLaren 720S GT3が登場。ハコスカ、Z432、ヤングSSなど国産旧車も多数出品へ

エンジン始動確認済のBMW M3が0円スタート！112台のみ生産されたAston Martin DB7 GTAは最低落札金額設定なしで出品

追加されたロットにはGT-Rとイタルデザインの50周年を記念して生産された「Nissan GT-R50 by Italdesign」、2019年SUPER GT参戦車両の「McLaren 720S GT3」のほか、S20エンジン搭載、5速MTの「Z432」やスカイラインブラウンを纏う「ハコスカ」、”てんとうむし”の愛称で人気を博したスバル360の希少モデル、「ヤングSS」など国産旧車も登場。さらに5速MT、エンジン始動確認済みの「BMW M3」が0円スタートで出品されます。「Michelotti LASER」、「Alpina B9 3.5 Coupe」、「THE 8 X JEFF KOONS」、「Tommykaira R-Z」など前回紹介車両と合わせて計26ロットの希少性の高いコレクタブルカーがオークションに出品されます。

 


2024 Nissan GT-R50 by Italdesign(左)と2019 McLaren 720S GT3


1970 NISSAN SKYLINE 2000 GT-R (KPGC10)（左）と1970 Nissan Fairlady Z432

 

 

世界に一台だけの存在、国内外の世界限定車両が多数登場！

今回のオークションでは、世界に1台だけの存在や限定生産された車両が多数出品されます。

 

1971 Michelotti LASER / ジュネーブ・ショーに登場した世界に1台だけの公道走行可能なコンセプトカー

1999 Tommykaira R-Z [Nissan Skyline GT-R V-spec (BNR34)]　

十数台のみが生産されただけと言われているトミーカイラのフルコンプリートカー


1971 Michelotti LASER /  1999 Tommykaira R-Z [Nissan Skyline GT-R V-spec (BNR34)]　

2024 Nissan GT-R50 by Italdesign / シリアルナンバー17が刻まれる19台生産された中の1台

2019 McLaren 720S GT3 / 2019年SUPER GT参戦車両 / 現状でもパフォーマンスを発揮するマシン

2023 BMW M850i xDrive Gran Coupe THE 8 X JEFF KOONS 

アーティストのジェフ・クーンズがデザインした世界限定生産99台の中の1台（正規輸入車は国内1台のみ）2003 Aston Martin DB7 GTA / 112台のみが生産された中の1台


2023 BMW M850i xDrive Gran Coupe THE 8 X JEFF KOONS / 2003 Aston Martin DB7 GTA

1970 NISSAN SKYLINE 2000 GT-R (KPGC10) /

約2年間での生産台数は1,197台だったともいわれる中でも、最初期の1台

1970 Nissan Fairlady Z432 / 生産台数419台の中の1台、細部にオリジナルを残す前期型

1985 Alpina B9 3.5 Coupe [E24] /

77台が生産された中の1台、正規輸入された中で唯一のサタンブルーを纏う個体

1969 Subaru 360 Young SS / 10ヶ月しか生産されなかった希少なモデル、2025年にレストアが完了

Daihatsu Charade [1993 Trust Bank Safari Rally #19 Jack Guy / Page-Morris Des]

1993年サファリ・ラリーでのクラス優勝マシン、DCCSでも保管されていた正真正銘のワークスマシン


1969 Subaru 360 Young SS / 1985 Alpina B9 3.5 Coupe [E24]

 

出品ロット、落札予想価格一覧

出品車両の詳細については株式会社BINGOのホームページ、インスタグラムでご確認できます。

ホームページ  https://bhauction.com/

インスタグラム bingo_international  https://www.instagram.com/bingo_international/

 

ロット・落札予想価格

Lot.1　1994 BMW M3　\1,000,000 -\1,200,000　*0円スタート /  最低落札価格なし

Lot.2　1966 Aston Martin DB6 Mk.1　　\32,000,000 -\34,000,000

Lot.3　1969 Lotus Elan S4 FHC “Black Badge”　　\6,500,000 -\7,000,000　　

Lot.4　1974 Sbarro 328　　\5,500,000 -\6,500,000

Lot.5　1971 Michelotti LASER　　\24,000,000 -\26,000,000

Lot.6　1952 Ford F-1　　\8,500,000 -\9,500,000

Lot.7　1995 Mitsubishi LANCER Evolution III　　\3,300,000 -\3,800,000

Lot.8　1999 Tommykaira R-Z[Nissan Skyline GT-R V-spec (BNR34)]　　\95,000,000 -\115,000,000

Lot.9　2002 Morgan Aero8 series1　　\10,500,000 -\12,500,000

Lot.10  1971 Volkswagen Karmann Ghia　　\1,800,000 -\2,500,000　※最低落札価格なし

Lot.11   1949 Bristol 400　　\5,000,000 -\6,500,000

Lot.12   2024 Nissan GT-R50 by Italdesign　　\155,000,000 -\165,000,000

Lot.13   2019 McLaren 720 GT3　　\33,000,000 -\36,000,000

Lot.14   1987 Porsche 911 Turbo [type 930]　　\22,000,000 -\23,000,000

Lot.15   2023 BMW M850i xDrive Gran Coupe THE 8 X JEFF KOONS　　\23,000,000 -\24,500,000

Lot.16   1970 Lancia Fulvia Coupe 1600 HF　　\5,000,000 -\6,000,000

Lot.17   1966 Jaguar E-Type [S1 / Roadster conversion]　　\13,000,000 -\15,000,000

Lot.18   1932 MG J2 [K3 Magnette Conversion]　　\6,000,000 -\7,000,000

Lot.19   2003 Aston Martin DB7 GTA　　\5,500,000 -\6,000,000　※最低落札価格なし

Lot.20   1970 Nissan SKYLINE 2000 GT-R [KPGC10]　　\49,000,000 -\51,000,000

Lot.21   1970 Nissan Fairlady Z432   \34,000,000 -\36,000,000

Lot.22   1985 Alpina B9 3.5 Coupe [E24]　　\15,000,000 -\16,000,000

Lot.23   1932 MG J2　　\6,500,000 -\7,500,000

Lot.24   1969 Subaru 360 Young SS　　\2,000,000 -\2,400,000

Lot.25   2023 Porsche 718 Cayman GT4 RS　　\20,000,000 -\21,000,000

Lot.26   Daihatsu Charade [1993 Trust Bank Safari Rally #19]　　\7,500,000 -\9,000,000

