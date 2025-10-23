







日本発信型のオークションハウスとして活動する株式会社BINGO（本社：東京都千代田区永田町2丁目11-1）は東京ベイエリアの都市型EVカートコース「CITY CIRCUIT TOKYO BAY」（東京都江東区青海1丁目3-12）にて「BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY」を11月7日~8日に開催致します。今回のオークションには

ジャンルを問わず国内外の希少性の高いコレクタブルカー、計26ロットの出品されます。世界で1台だけ製作された「Michelotti LASER」をはじめ、19台のみ生産された「GT-R50 by Italdesign」、2019年SUPER GT参戦車両の「McLaren 720S GT3」、サファリブラウンを纏う「ハコスカ」などが登場します。

オークションスケジュール

◾️日時 11月7日（金）10:00-20:00 プレビュー

11月8日（土）10:00- プレビュー / 16:00 オークションスタート

11月9日（日）10:00-14:00 プライベートセールス / サーキット解放

◾️場所 CITY CIRCUIT TOKYO BAY (東京都江東区青海1丁目3-12)

◾️オークション参加方法

入札参加は、当日受付も可能ですが、事前に利用規約をご確認いただき、ご記入済みの入札者登録申請書を会場受付にお持ちいただけると、登録が簡単です。顔写真付きの身分証明書（免許証・パスポート・マイナンバーカードのいずれか）を併せてご持参下さい。

・利用規約: https://bhauction.com/download/

追加ロットにGT-R50 by Italdesign、McLaren 720S GT3が登場。ハコスカ、Z432、ヤングSSなど国産旧車も多数出品へ

エンジン始動確認済のBMW M3が0円スタート！112台のみ生産されたAston Martin DB7 GTAは最低落札金額設定なしで出品

追加されたロットにはGT-Rとイタルデザインの50周年を記念して生産された「Nissan GT-R50 by Italdesign」、2019年SUPER GT参戦車両の「McLaren 720S GT3」のほか、S20エンジン搭載、5速MTの「Z432」やスカイラインブラウンを纏う「ハコスカ」、”てんとうむし”の愛称で人気を博したスバル360の希少モデル、「ヤングSS」など国産旧車も登場。さらに5速MT、エンジン始動確認済みの「BMW M3」が0円スタートで出品されます。「Michelotti LASER」、「Alpina B9 3.5 Coupe」、「THE 8 X JEFF KOONS」、「Tommykaira R-Z」など前回紹介車両と合わせて計26ロットの希少性の高いコレクタブルカーがオークションに出品されます。



2024 Nissan GT-R50 by Italdesign(左)と2019 McLaren 720S GT3





1970 NISSAN SKYLINE 2000 GT-R (KPGC10)（左）と1970 Nissan Fairlady Z432



世界に一台だけの存在、国内外の世界限定車両が多数登場！

今回のオークションでは、世界に1台だけの存在や限定生産された車両が多数出品されます。

1971 Michelotti LASER / ジュネーブ・ショーに登場した世界に1台だけの公道走行可能なコンセプトカー

1999 Tommykaira R-Z [Nissan Skyline GT-R V-spec (BNR34)]

十数台のみが生産されただけと言われているトミーカイラのフルコンプリートカー



1971 Michelotti LASER / 1999 Tommykaira R-Z [Nissan Skyline GT-R V-spec (BNR34)]



2024 Nissan GT-R50 by Italdesign / シリアルナンバー17が刻まれる19台生産された中の1台

2019 McLaren 720S GT3 / 2019年SUPER GT参戦車両 / 現状でもパフォーマンスを発揮するマシン

2023 BMW M850i xDrive Gran Coupe THE 8 X JEFF KOONS

アーティストのジェフ・クーンズがデザインした世界限定生産99台の中の1台（正規輸入車は国内1台のみ）2003 Aston Martin DB7 GTA / 112台のみが生産された中の1台



2023 BMW M850i xDrive Gran Coupe THE 8 X JEFF KOONS / 2003 Aston Martin DB7 GTA



1970 NISSAN SKYLINE 2000 GT-R (KPGC10) /

約2年間での生産台数は1,197台だったともいわれる中でも、最初期の1台

1970 Nissan Fairlady Z432 / 生産台数419台の中の1台、細部にオリジナルを残す前期型

1985 Alpina B9 3.5 Coupe [E24] /

77台が生産された中の1台、正規輸入された中で唯一のサタンブルーを纏う個体

1969 Subaru 360 Young SS / 10ヶ月しか生産されなかった希少なモデル、2025年にレストアが完了

Daihatsu Charade [1993 Trust Bank Safari Rally #19 Jack Guy / Page-Morris Des]

1993年サファリ・ラリーでのクラス優勝マシン、DCCSでも保管されていた正真正銘のワークスマシン



1969 Subaru 360 Young SS / 1985 Alpina B9 3.5 Coupe [E24]



出品ロット、落札予想価格一覧

出品車両の詳細については株式会社BINGOのホームページ、インスタグラムでご確認できます。

ホームページ https://bhauction.com/

インスタグラム bingo_international https://www.instagram.com/bingo_international/

ロット・落札予想価格

Lot.1 1994 BMW M3 \1,000,000 -\1,200,000 *0円スタート / 最低落札価格なし

Lot.2 1966 Aston Martin DB6 Mk.1 \32,000,000 -\34,000,000

Lot.3 1969 Lotus Elan S4 FHC “Black Badge” \6,500,000 -\7,000,000

Lot.4 1974 Sbarro 328 \5,500,000 -\6,500,000

Lot.5 1971 Michelotti LASER \24,000,000 -\26,000,000

Lot.6 1952 Ford F-1 \8,500,000 -\9,500,000

Lot.7 1995 Mitsubishi LANCER Evolution III \3,300,000 -\3,800,000

Lot.8 1999 Tommykaira R-Z[Nissan Skyline GT-R V-spec (BNR34)] \95,000,000 -\115,000,000

Lot.9 2002 Morgan Aero8 series1 \10,500,000 -\12,500,000

Lot.10 1971 Volkswagen Karmann Ghia \1,800,000 -\2,500,000 ※最低落札価格なし

Lot.11 1949 Bristol 400 \5,000,000 -\6,500,000

Lot.12 2024 Nissan GT-R50 by Italdesign \155,000,000 -\165,000,000

Lot.13 2019 McLaren 720 GT3 \33,000,000 -\36,000,000

Lot.14 1987 Porsche 911 Turbo [type 930] \22,000,000 -\23,000,000

Lot.15 2023 BMW M850i xDrive Gran Coupe THE 8 X JEFF KOONS \23,000,000 -\24,500,000

Lot.16 1970 Lancia Fulvia Coupe 1600 HF \5,000,000 -\6,000,000

Lot.17 1966 Jaguar E-Type [S1 / Roadster conversion] \13,000,000 -\15,000,000

Lot.18 1932 MG J2 [K3 Magnette Conversion] \6,000,000 -\7,000,000

Lot.19 2003 Aston Martin DB7 GTA \5,500,000 -\6,000,000 ※最低落札価格なし

Lot.20 1970 Nissan SKYLINE 2000 GT-R [KPGC10] \49,000,000 -\51,000,000

Lot.21 1970 Nissan Fairlady Z432 \34,000,000 -\36,000,000

Lot.22 1985 Alpina B9 3.5 Coupe [E24] \15,000,000 -\16,000,000

Lot.23 1932 MG J2 \6,500,000 -\7,500,000

Lot.24 1969 Subaru 360 Young SS \2,000,000 -\2,400,000

Lot.25 2023 Porsche 718 Cayman GT4 RS \20,000,000 -\21,000,000

Lot.26 Daihatsu Charade [1993 Trust Bank Safari Rally #19] \7,500,000 -\9,000,000

※出品車両の追加、変更の可能性があります





































あなたの愛車をオークションに出品してみませんか

株式会社BINGOでは今後開催されるオークションの出品ロットを募集。

クルマに限らずバイクやグッズなどコレクタブルアイテムも受け付けております。

出品の申し込みについてはこちらから