¡Ú¹ñÆâ½é¡ÛChatGPTÍÑ¥¢¥×¥ê¼õÂ÷³«È¯¤ò³«»Ï―½µ8²¯¿Í»Ô¾ì¤Ø»²Æþ»Ù±ç

³ô¼°²ñ¼ÒRAYVEN(ËÜ¼Ò:ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:Îë»³ ²Â¹¨)¤Ï¡¢2025Ç¯11·î1Æü¤è¤ê¡¢Apps in ChatGPTÍÑ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¼õÂ÷³«È¯¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯10·î¤ËOpenAI¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿¿·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖApps in ChatGPT¡×¤ËÂÐ±þ¤·¡¢´ë¶È¤ÎSaaS¤äWeb¥µー¥Ó¥¹¤òChatGPT¾å¤ÇÆ°ºî¤µ¤»¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤·¤Þ¤¹¡£ChatGPT¤Ï½µ8²¯¥æー¥¶ー¤òÍÊ¤·¡¢¹ñÆâÂÐ±þ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤Þ¤À¾¯¿ô¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏMCP´ØÏ¢µ»½Ñ¤ÎÆÃµö¼èÆÀ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Apps in ChatGPT¤È¤Ï[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=2C4Cs6503gw ]
Apps in ChatGPT¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥óÆ°²è
2025Ç¯10·î6Æü¡¢OpenAI¼Ò¤ÏÇ¯¼¡³«È¯¼Ô²ñµÄ¤ÇApps in ChatGPT¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ChatGPT¾å¤Ç³°Éô¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄ¾ÀÜÁàºî¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Ï¡ÖSpotify¡¢¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤òºî¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ChatGPTÆâ¤Ç¥¢¥×¥ê¤¬µ¯Æ°¤·¡¢ÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÎÂÐ±þ¥¢¥×¥ê¤ÏSpotify¡¢Zillow¡¢Canva¤Ê¤É³¤³°¥µー¥Ó¥¹¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¹ñÆâÈ¯¥µー¥Ó¥¹¤Î»öÎã¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
ChatGPT¤Ï½µ8²¯¤â¤Î¥æー¥¶ー(2025Ç¯10·î»þÅÀ¡¢OpenAIÈ¯É½)¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Apps in ChatGPT¤Î³«È¯¤Ë¤Ï¡¢OpenAI¤¬¸ø³«¤·¤¿Apps SDK(Model Context Protocol¥Ùー¥¹)¤Î¼ÂÁõ¡¢Ç§¾ÚÀß·×¡¢APIºÇÅ¬²½¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡ÖChatGPT¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¤¤¤¬³«È¯¥ê¥½ー¥¹¤Þ¤¿¤Ï³«È¯¤ÎÃÎ¸«¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï2024Ç¯7·î¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢AI¤È³°Éô¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Ä¤Ê¤°´ðÈ×¡ÖTumiki MCP Manager¡×¤Î³«È¯¤Ç¡¢MCPµ»½Ñ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§- ½µ8²¯¥æー¥¶ー¤Ø¤Î¥êー¥ÁChatGPT¤ÎÌµÎÁ¡¦ÍÎÁÁ´¥×¥é¥ó(EU³°)¤ÇApps in ChatGPT¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢´ûÂ¸¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢ChatGPT¥æー¥¶ーÁ´ÂÎ¤òÀøºß¸ÜµÒ¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Áá´ü»²Æþ¤ÎÍ¥°ÌÀ¹ñÆâÈ¯¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂÐ±þ»öÎã¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¡ÖChatGPT¤Ç»È¤¨¤ë¹ñÆâ½é¤Î¡»¡»¡×¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ChatGPT¤Ï²ñÏÃ¤ÎÊ¸Ì®¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¢¥×¥ê¤ò¼«Æ°¿äÁ¦¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò»ý¤Á¡¢Áá´ü»²Æþ¤Ë¤è¤êÇ§ÃÎ³ÍÆÀ¤È¥æー¥¶ー¿ô¤Î¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
- MCPµ»½Ñ¤ÈApps SDK¤ÎÀìÌçÀÅö¼Ò¤Ï¥«¥¹¥¿¥àMCP¥µー¥Ðー¹½ÃÛ¤ò¼çÍ×»ö¶È¤È¤·¡¢Apps SDK³«È¯¤Îµ»½Ñ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤ÎÍ×·ï¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢´ûÂ¸¥µー¥Ó¥¹¤ò³è¤«¤·¤¿ChatGPTÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖMCP¡×(Model Context Protocol)¤È¤Ï¡¢Anthropic¼Ò¤¬2024Ç¯11·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿AI¥â¥Ç¥ë¤È³°Éô¤Î¥Äー¥ë¤ä¥Çー¥¿¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¶¦ÄÌµ¬³Ê¡Ê¥×¥í¥È¥³¥ë¡Ë¤Ç¤¹¡£
- ÆÃµöµ»½ÑÊÝÍ¤Ë¤è¤ë¿®ÍêÀÅö¼Ò¤ÏMCP´ØÏ¢¤Î´ÉÍý´ðÈ×µ»½Ñ¤ÎÆÃµö(ÆÃµöÂè7731114¹æ)¤òÊÝÍ¤·¡¢°ÂÄêÀ¡¦³ÈÄ¥À¤ò½Å»ë¤·¤¿³«È¯ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³èÍÑÎã- ¶ÈÌ³´ÉÍýSaaS: ¡Öº£·î¤ÎÇä¾å¥ì¥Ýー¥È¤òºîÀ®¡×¤Ç¼«Æ°À¸À®
- Í½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à: ¡ÖÌÀÆü¶õ¤¤¤Æ¤ë¶á½ê¤Î»õ°å¼Ô¤¢¤ë¡©¡×¡Ö¤¸¤ã¤¢Í½Ìó¤·¤Æ¡×¤ÇÍ½Ìó´°Î»
- EC¥µ¥¤¥È: ¡ÖÍ½»»1Ëü±ß°ÊÆâ¤Ç²ÆÉþ¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òºî¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¡×¤Ç¹ØÆþ´°Î»
- ¶µ°é¥µー¥Ó¥¹: ¡Öµ¡³£³Ø½¬¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤Ç³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉ½¼¨
- ÉÔÆ°»º¸¡º÷: ¡ÖÍ½»»800Ëü±ß¡¢¡û¡û±Ø¶áÊª·ï¡×¤ÇÃÏ¿ÞÉ½¼¨
¢¨¼ÂºÝ¤ÎchatGPT¤Ë»õ°å¼Ô¤Î¥Çー¥¿¤ÈÍ½Ìóµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿Îã
¥«¥ëー¥»¥ëÉ½¼¨
¥Þ¥Ã¥×¤ÇÉ½¼¨
¥ê¥¹¥ÈÉ½¼¨
¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÍ½Ìó
³«È¯´ü´Ö¡¦ÎÁ¶â
³«È¯´ü´Ö: ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆâÍÆ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡Apps in ChatGPT¤Î¸ø³«¤Ï¡¢2025Ç¯¸åÈ¾¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬¼õÂ÷³«È¯¤·¤¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢Apps in ChatGPT¤Î¸ø³«»þ´ü¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶â: ·î³Û50Ëü±ß¤«¤é(¥¢¥×¥ê¥ê¥êー¥¹¸å¤ÎÊÝ¼éÈñÍÑ¤â´Þ¤ß¡¢¥·¥¹¥Æ¥àµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£)
½é²óÁêÃÌ¡¦¸«ÀÑ¤â¤ê: ÌµÎÁ(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnPSnnIQHK8KH1zLRxtt4ggNpNVmnBT4FTdZP7rePzUDZO3g/viewform?usp=header)
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ÂåÉ½¼èÄùÌò Îë»³ ²Â¹¨¤Î¥³¥á¥ó¥È
OpenAI¤ÎApps in ChatGPT¤Ï¡¢½µ8²¯¥æー¥¶ー¤È¤¤¤¦»Ô¾ì¤ò³«Êü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂÐ±þ»öÎã¤¬¾¯¤Ê¤¤º£¤¬»²Æþ¤Î¹¥µ¡¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÀßÎ©È¾Ç¯¤ÇMCPµ»½Ñ¤ÎÆÃµö¼èÆÀ¤ÈTumiki MCP Manager¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³«È¯¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Apps SDKµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎChatGPT»Ô¾ì¿Ê½Ð¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ïµ»½Ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä´ë¶È¸þ¤±¥»¥ß¥Êー¤âÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
OpenAI¤Ï2025Ç¯¸åÈ¾¤«¤é¥¢¥×¥ê¤Î¸ø¼°¿³ºº¡¦¸ø³«¤ò³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Agentic Commerce Protocol(ACP)¤Ë¤è¤ëChatGPTÆâ¤Ç¤Î·èºÑ¡¦¼ý±×²½µ¡Ç½¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï³«È¯ÃÊ³¬¤«¤é¤³¤ì¤é¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò Îë»³ ²Â¹¨
³ô¼°²ñ¼ÒRAYVEN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾: ³ô¼°²ñ¼ÒRAYVEN
½êºßÃÏ: ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÄÅ7ÃúÌÜ6-25¥×¥ì¥µ¥ó¥¹ÇßÅÄËÌ¥ªー¥ë802
ÂåÉ½¼Ô: ÂåÉ½¼èÄùÌò Îë»³ ²Â¹¨
ÀßÎ©: 2024Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ:
¡¦Tumiki MCP Manager¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¦¥«¥¹¥¿¥àMCP¥µー¥Ðー¤Î¹½ÃÛ
¡¦AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³«È¯
ÊÝÍÆÃµö: ÆÃµöÂè7731114¹æ(MCP´ØÏ¢´ÉÍý´ðÈ×µ»½Ñ)
Åö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸: https://www.rayven.cloud/
Tumiki: https://www.tumiki.cloud/jp
¸ø¼°X: https://x.com/Tumiki_MCP(https://x.com/Tumiki_MCP)
¼ÂÀÓ:
¡¦¡ÖGENIAC-PRIZE¡×À¸À®AI¤Î°ÂÁ´À¤Ë´Ø¤ï¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¿³ºº¤Î¼õ¾Þ(https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101892.html)
¡¦Âè22²ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¥É¥êー¥àDASH¡ª¤Ë¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤«¤é¡ÚDX¥µ¥Ýー¥¿ー¾Þ¡Û¤ò¼õ¾Þ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000105715.html)
¡¦2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢MCPµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü
Åö¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ï¡ÚÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¡Û(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnPSnnIQHK8KH1zLRxtt4ggNpNVmnBT4FTdZP7rePzUDZO3g/viewform?usp=header)¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£