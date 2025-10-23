【10/24～10/31開催】john masters organics LIFE IS SAUNA～感性を研ぎ澄ます、ととのい体験～＠TOTOPA

株式会社ジョンマスターオーガニックグループ

”世界を飾らない美しさで満たす”をスローガンに掲げるジョンマスターオーガニックは、『LIFE IS SAUNA～感性を研ぎ澄ます、ととのい体験～』をテーマに、2025年10月24日（金）～10月31日（金）の期間、TOTOPA都立明治公園店にてイベントを開催します。

期間中、TOTOPA都立明治公園店をご利用の方へジョンマスターオーガニックのデイリーケアラインである『C＆Gシャンプー(https://johnmastersorganics.jp/collections/haircare-shampoo/products/jmp3118)』と『C＆Gコンディショナー(https://johnmastersorganics.jp/collections/haircare-conditioner/products/jmp3120)』のサシェセットをプレゼント。シトロネラを中心に10種の精油をブレンドした香りは、ゆったりと深呼吸したくなるようなハーバルの香り。サウナ体験がより豊かな癒しのひとときに。

さらに、施設内には濃密な潤いで補修するダメージケアのヘアマスク『R＆Aヘアマスク(https://johnmastersorganics.jp/collections/haircare-conditioner/products/30077)』のサシェもご用意！

サウナでご使用いただくことで、髪を熱から守り、髪の芯まで浸透して潤いで補修。フレッシュなダマスクローズの香りと植物の恵みが髪と心を満たします。精油が織りなす感性に触れる香りとリラクゼーション空間がもたらす、心と身体が調和するととのい体験をお楽しみください。

【LIFE IS SAUNA～感性を研ぎ澄ます、ととのい体験～】

■期間：2025年10月24日（金）～ 10月31（金）

※期間中、気になる製品をお買い求めいただけます。

■レディースデー：2025年10月31日（金）

ブランド人気のオイルクレンジングジェル『G＆Nピュリファイングクレンザー N(https://johnmastersorganics.jp/collections/skincare-cleanser/products/jmp3132)』のサシェをプレゼント！

※メンズフロアご利用には予約が必要になります。

※10月31日（金）レディースデーは全フロア男性のお客様はご利用いただけません。

■営業時間：11:00-23:00 (最終受付22:00)

■場所：東京都新宿区霞ヶ丘町5-7都立明治公園内A棟2階3階 TOTOPA都立明治公園店

■ご利用方法：TOTOPAの通常ご利用方法・料金体系と同様になります。

※施設ご利用にはTOTOPAのLINE登録が必要となります。

詳細はTOTOPAホームページをご参照ください。(https://totopa.jp/)

【ジョンマスターオーガニック】

NYのトップスタイリスト、ジョン・マスターが設立したライフスタイルコスメブランド。

“オーガニックコスメを通じて人と地球の未来に貢献する”という理念に基づき、農薬や化学肥料を使わずに栽培・収穫された自然由来の成分を使用。環境に負担をかけない製品づくりを進めてきました。

自分自身が最も美しく見え、かつ最も心地よく感じるのが真の美しさであるという、ブランドの変わらない思想です。

公式サイト：https://johnmastersorganics.jp/

公式Instagram：@johnmastersorganics_japan(https://www.instagram.com/johnmastersorganics_japan/)

【TOTOPA】

「TOTOPA都立明治公園店」は女性フロアと男性フロアが独立した形で形成されており、女性用フロア（2階）では、薬草スチームに包まれながら、乾燥による肌や髪へのダメージを抑制し、デトックスができる蒸し湯体験を提供します。蒸し湯体験は、館内着を着ながら体験できる施設になっています。またサウナや水風呂、お風呂も完備し、サウナ好きの女性も満足できる施設となっています。男性用フロア（3階）は、3つのユニークなサウナ空間に加え、水深約160cmの水風呂を含む2種類の水風呂や、外気浴を中心とした3つの休憩スペースを完備し、18通りの「ととのい」体験を実現します。サウナ・蒸し湯については、クリエイティブサウナ集団TTNEと共同開発を行っており、ユニークな体験設計を行っています。また、両フロアに共通して、ランニングステーションやミニマルなフィットネス空間を設けており、運動×リラクゼーションによるウェルビーイングな体験を提供します。

公式サイト： https://totopa.jp

公式Instagram： @totopatokyo(https://www.instagram.com/totopatokyo/)

TOTOPA都立明治公園店公式X：@totopatokyo(https://x.com/totopatokyo)