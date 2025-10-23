【ジーイエット×ベベ】「SLAP SLIP」“楽々シリーズ スララク(TM)”販売開始

ジーイエット株式会社

ジーイエット株式会社（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：石野孝司）は、キッズファッションの企画・製造・販売を行う株式会社ベベ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：卜部正寿）と業務提携契約を締結し、マックハウスの4店舗においてベベの人気ブランド「SLAP SLIP（スラップ スリップ）」の商品販売を10月24日より順次開始いたします。

■SLAP SLIP（スラップ スリップ）―楽々シリーズ “スララク(TM)”―について

楽々シリーズ「スララク(TM)」は、“楽しくあそんで、楽らくお洗濯”をコンセプトに開発されたラインです。

お子さまの元気な毎日に寄り添いながら、保護者の方にとっても扱いやすい機能性とデザイン性を兼ね備えています。高品質でありながらも低価格を実現し、日常のコーディネートに取り入れやすいアイテムを揃えています。

【商品特徴】

＊80～130cmの豊富なサイズ展開で幅広い年齢層に対応

＊食べこぼしや泥汚れを弾き、日常使いに安心な防汚加工

＊毎日気軽に使える低価格設定

＊丈夫で安全性にも配慮した高品質設計

＊コーディネートが楽しくなる多彩なカラー展開

■商品ラインナップ

【スララク/防汚加工/オーガニックコットン】

ときめき女の子長袖Tシャツ (80~130cm)

\1,290（税込）

【スララク/防汚加工/オーガニックコットン】

わくわく男の子長袖Tシャツ(80~130cm)

\1,290（税込）

【スララク/防汚加工/オーガニックコットン】

前後フリーで時短！パパパッと穿ける9分丈

前向きパンツ(80~120cm)

\1,290（税込）

■販売店舗

2025年10月24日より、以下のマックハウス4店舗にて販売を開始します。

各地域のご家族に、ベベの人気ブランドをお届けいたします。

＊ラグーナテンボス蒲郡店（愛知県蒲郡市）

＊エコール・リラ店（兵庫県神戸市北区）

＊ミ・ナーラ店（奈良県奈良市）



＜以下の店舗は10月28日より販売＞

＊イオンタウンふじみ野店（埼玉県ふじみ野市）

【会社概要】

会社名：株式会社ベベ

所在地：神戸市中央区港島中町6丁目8-2

代表者：代表取締役 卜部正寿

事業内容：子供服飾用品の企画、製造、販売

コーポレートサイト https://bebe.co.jp

公式オンラインストア（BEBE MALL）

https://www.bebe-mall.jp/shop/brand/180

SLAP SLIP（スラップ スリップ）公式Instagram

https://www.instagram.com/slapslip_official/

会社名：ジーイエット株式会社

所在地：東京都杉並区梅里1丁目7-7

代表者：代表取締役社長 石野孝司

事業内容：衣料品ならびに雑貨商品の販売、投資事業

コーポレートサイト https://gyet.co.jp

ニュース一覧（広報） https://gyet.co.jp/news

ニュース一覧（ IR ） https://gyet.co.jp/ir/ir-news

【本件に関するお問い合わせ】

ジーイエット株式会社 管理部広報IRグループ 堀池 TEL：03-3316-1911