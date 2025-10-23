沖縄・中城村コミュニティバス「護佐丸バス」で顔認証による乗車サービスを開始します

NEWS RELEASE

中城村（村長：比嘉麻乃）、ジョルダン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤俊和、以下「ジョルダン」）、株式会社琉球銀行（本社：沖縄県那覇市、代表取締役頭取：島袋健）は、2025年11月19日（水）より、中城村のコミュニティバス「護佐丸バス」において、顔認証によるバスへの乗車サービスを開始します。ジョルダンが提供する決済・チケット管理システム「JorudanStyle Point&Pass」を用いることで、非接触・非対面での本人確認とチケット確認、乗車管理を行い、これによりバスへのシームレスな乗車を利用者の「顔」一つで実現できるようになります。

「護佐丸バス」の利用者は地元住民が多く、日常の通勤、通学、買い物等での利用が多いことから、あらかじめ顔認証の情報を登録しておくことにより、バスをより便利にご利用いただくことが可能になります。

また、観光客等の利用に関しては専用の二次元コードを発行することで、キャッシュレスでのバスへの乗車が可能になります。

詳細は以下を参照ください。

１．対象路線

中城村コミュニティバス「護佐丸バス」全線（伊集普天間線、久場琉大線、伊集回り線、久場回り線）

２．サービス内容

（１）ご利用方法

〇乗車時：

料金箱付近に設置している専用リーダーに顔をかざす、またはスマートフォンに表示した二次元コードをかざすことで利用いただけます。

〇降車時：

乗口付近に設置された専用リーダーに顔をかざす、またはスマートフォンに表示した二次元コードをかざすことでご利用いただけます。





（２）バス料金の決済方法

1か月のご利用金額をまとめて、あらかじめご登録いただいた国際ブランドのカード（クレジット、デビット、プリペイド）から引き落とします。

［対応ブランド］ Visa、Mastercard

※その他の国際ブランドは今後追加を検討。

３．各社役割

４．顔認証情報の事前登録

2025年11月10日（月）より、スマートフォンからの顔認証登録が可能になります。

また、11月13日（木）～20（木）までの間、中城村役場１Fエントランスホールに特設ブースを設けて、顔認証登録の受け付けを行います。

５．顔認証情報の事前登録導入記念イベント

今回の顔認証乗車サービスの導入を記念してイベントを開催します。

日時：2025 年11 月18 日（火）11:00～11:30

場所：中城村役場1Fホール

内容：①来賓ご挨拶

②顔認証乗車サービスの概要説明

③テープカット、記念写真撮影

④顔認証乗車サービスデモ

【参考】ジョルダン株式会社について

1979 年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」 としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。また、ジョルダンの主要サービスである 「乗換案内」のスマートフォン向けアプリは累計5,300万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。

◆お問い合わせ先◆

・中城村 ／ 中城村企画課 企画調整係 TEL：098-895-2138

・ジョルダン株式会社 ／ 営業本部 TEL：03-5369-4052

・株式会社琉球銀行 ／ ペイメント事業部 TEL：098-860-3752