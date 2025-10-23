ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」2025年 クリスマス限定ギフトを販売いたします

株式会社 エーデルワイス

ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール(https://www.wittamer.jp)」は、11月1日 (土) よりクリスマスモチーフの可愛いショコラや人気の焼き菓子を詰め合わせた、クリスマス限定ギフトを販売いたします。クリスマスマーケットをデザインしたパッケージ。風味豊かな焼き菓子やこの季節だけのショコラで楽しいクリスマスをお過ごしください。

ヴィタメールからアドベントカレンダーが新登場

アドベントカレンダー

ヴィタメールのショコラや焼き菓子を詰め合わせたアドベントカレンダーをご用意しました。12月1日から数字の書かれた小箱を開けてクリスマスまでのカウントダウンをお楽しみください。

アドベントカレンダー

クリスマスまでのカウントダウンをする特別なひと箱。ヴィタメールのショコラや焼き菓子をお楽しみください。

価格：\16,200（本体価格\15,000）

販売期間：11月20日(木)～12月25日(木)

※11月1日(土) よりご予約をお受けいたします

ヴィタメールの焼き菓子ギフト

サパン・ド・ノエル

サパン・ド・ノエル

マカダミア・ショコラとサブレ・ショコラをツリー型のパッケージに詰め合わせました。

価格：\1,404（本体価格\1,300）

販売期間：11月20日(木)～12月25日(木)

マカダミア・ショコラ （ポッシュ）

マカダミア・ショコラ （ポッシュ）

サクサクのサブレとナッツをチョコレートでコーティングしたマカダミア・ショコラをオリジナル巾着に詰め合わせました。

価格：\2,592（本体価格\2,400）

販売期間：11月1日(土)～12月25日(木)

ジョワイユ・ノエル

ジョワイユ・ノエル

マカダミア・ショコラやマドレーヌなど人気の焼き菓子とクリスマス限定のショコラを詰め合わせた、とっておきのギフトBOX。

価格：

(M) 14個入 \3,564（本体価格\3,300）

(L) 19個入 \5,400（本体価格\5,000）

販売期間：11月15日(土)～12月25日(木)

ヴィタメールのショコラギフト

ショコラ・ド・ノエル

ショコラ・ド・ノエル

サンタクロースや雪だるまなど、かわいいクリスマス限定ショコラ。いちごやキャラメルのまろやかなガナッシュをとじ込めました。

価格：

4個入 \1,836（本体価格\1,700）

6個入 \2,592（本体価格\2,400）

販売期間：11月15日(土)～12月25日(木)

ノエル・ショコラ・アソルティ

ノエル・ショコラ・アソルティ

定番のプラリネやトリュフに雪だるまやツリーなどクリスマス限定ショコラを合わせた味わい豊かなショコラの詰め合わせ。

価格：29個入 \10,476（本体価格\9,700）

販売期間：11月15日(土)～12月25日(木)

プティ・カドゥ

プティ・カドゥ

香ばしいアーモンドをバニラとゲランドの塩がアクセントのミルクチョコレートにとじ込めたプチギフト。

価格：\648（本体価格\600）

販売期間：11月1日(土)～12月25日(木)

※店舗により発売日や商品のお取扱い状況が異なる場合がございます。

■「ヴィタメール」とは、1910年ベルギーの首都ブリュッセルで創業した、ベルギー王室御用達の老舗チョコレートブランドです。1990年日本出店。関東・関西の百貨店を中心に22店舗を展開し、ショコラ、ケーキ、贈答用の焼菓子など、ベルギー伝統の味を販売しています。

（HP）https://www.wittamer.jp

（Instagram）＠wittamer_japan (https://www.instagram.com/wittamer_japan/)