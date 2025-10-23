【入社お祝い金】Live Searchが新たな仲間に入社お祝い金として歓迎手当の支給を開始

株式会社Live Search

不動産会社向けに物件撮影・間取り図代行クラウドサービスを開発・運営する株式会社Live Search（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：福井 隆太郎／以下、「リブ・サーチ」）は、新たな福利厚生制度として入社お祝い金制度を開始したことをお知らせいたします。

累計導入社数などの3部門において、2度目のシェアNo.1（※1）を獲得しました。サービス提供開始以降、さまざまな事業規模の企業にご導入いただくとともに、導入企業の99%以上に継続的にご利用いただいています。

※1‥2025年8月 不動産物件撮影代行サービスにおける日本マーケティングリサーチ機構による市場調査結果

Live Searchでは、さらなる事業拡大に向けた採用活動を強化するため、弊社の採用サイトから直接ご応募いただき、ご入社された方への「入社お祝い金」（支給額：15万円 ※2）の支給を開始します。

※2‥支給には条件がございます

・採用サイト：https://livesearch.co.jp/recruit

・採用公式note : https://note.com/livesearch

・採用特設ページ：https://longhaired-rover-f5d.notion.site/What-is-Live-Search-1cf558463ee2802fbbe6c4e9dbc3e57e

Live Searchでは「不動産情報をカタログ化する」というミッションに共感し、不動産テック企業という立ち位置から不動産業界や家探しをより良くすることに挑戦していただける人材の採用活動を積極的に推進しています。

入社後の具体的な活躍イメージを持って選考プロセスに臨んでいただけるように、採用サイトからのご応募をお待ちしています。

【支給条件】

・2025年10月23日以降に弊社の採用サイトから直接ご応募いただき、ご入社いただくこと

・その他、支給に関する詳細条件は当社の規定に基づきます。

※以下の場合は、「入社お祝い金」の支給対象外となります。

・応募いただいた日付から過去1年以内にエージェント、求人媒体、社員紹介経由で応募経験がある

※支給条件や内容は、今後変更となる場合がございます。

■メンバーインタビューを公開している採用公式note

リブ・サーチのミッション・ビジョン・バリューや事業内容、働く環境、メンバーインタビューについて、より深く・具体的に知っていただける情報を公開しています。求職者の皆さまが「リブ・サーチに転職し、活躍する未来」をより明確にイメージできるコンテンツを通じて、新たな仲間との出会いを目指しています。

・採用公式note : https://note.com/livesearch

■不動産情報を“カタログ化”する-物件撮影・間取り図作成代行サービス Live Search のミッション

リブ・サーチは「不動産情報をカタログ化する」をミッションに掲げ、物件写真撮影・間取り図作成・Web上での空室写真提供など、不動産業界向けの情報支援サービスを展開しています。

現代ではスマートフォンから誰もが簡単に不動産情報へアクセスできる一方で、掲載されている情報が数年前の写真や現況と異なる間取り図であるケースも少なくありません。

しかし、不動産業に従事する方々は、常に「正しい情報を提供したい」という誠実な想いを持っています。ただ、膨大な業務量の中では、1つ1つに十分な手間をかけることが難しいのが実情です。

私たちは、そうした現場の課題を技術でサポートし、正確で魅力的な不動産情報を社会に届けるインフラを築いていきます。

《リブ・サーチのサービス一覧》

【賃貸管理向け】物件撮影・間取り図作成代行サービス「Req賃貸管理」

https://photo-livesearch.com/req/about

【賃貸仲介向け】物件画像ストックAIデータプラットフォーム「Stockplace」

https://photo-livesearch.com/stockplace/about

【売買仲介向け】物件撮影代行サービス「Req売買・テナント」

https://photo-livesearch.com/req_sales/about

■株式会社Live Search 会社概要

社 名 ：株式会社Live Search

本 社 ：福岡県福岡市中央区天神3丁目6-16 オフィスニューガイアCLAIR天神3F

東 京オフィス：東京都渋谷区円山町28番4 大場ビルA館5a

大 阪オフィス：大阪府大阪市北区曽根崎2丁目2-1 梅新21ビル 401

名古屋オフィス：愛知県名古屋市中区栄1丁目24-25 CK16伏見ビル5階北

代 表 取 締 役：福井 隆太郎

設 立 ：2016年9月1日

資 本 金 ：5億1,218万円(資本準備金含む)

企 業 U R L ： https://livesearch.co.jp