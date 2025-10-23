【10/29（水）無料セミナー開催！】AI Marketing Conference 2025に登壇～AI時代に成果を伸ばすMeta広告運用の最新戦略をご紹介～

株式会社CyberACE(サイバーエース)

株式会社CyberACE（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西島大、以下「当社」）は、2025年10月28日（火）～30日（木）に開催されるマーケティングカンファレンス「AI Marketing Conference 2025」」に登壇いたします。本イベントは、全28セッション・48社が登壇するBtoBマーケティングの最前線を網羅する大型カンファレンスです。

お申込みいただいた方には、アーカイブ動画のプレゼントもございます。

【開催概要】

日時：2025年 10月 28日 (火)～ 30日 (木) 10:00 - 16:40

※当社登壇時間は10月29日（水）13:00～13:20となります。

セッションテーマ：Meta広告の"次世代運用戦略" 最前線の実践事例と取るべき次の一手

登壇者：株式会社CyberACE SNSマーケティング本部戦略局エキスパートコンサルタント

佐々木 駿

講演内容：AIの進化とCookieレス時代の到来により、Meta広告運用は大きな転換期を迎えています。

今後はデータ・クリエイティブ・シグナルをどう掛け合わせるかが成果を左右します。

本セッションでは、AI時代のMeta広告運用における最新戦略と、

実際に成果を出している企業の事例をもとに、次に取るべき一手を解説いたします。

【登壇者】

佐々木 駿

株式会社CyberACE

SNSマーケティング本部戦略局エキスパートコンサルタント

2022年、CyberACE入社。入社初年度からMeta広告の運用コンサルタントとして、教育・EC・アプリ・BtoBなど多様な業種におけるダイレクト広告運用に従事。2年目からはMeta/TikTok運用チームのプレイングマネージャーとしてチームを担当。

現在は新規セールスチームにて、Meta・TikTokを中心としたSNS広告の提案業務に従事。

＜広告運用に関するお問い合わせはこちら＞(https://cyberace.co.jp/contact/contact-promotion/)

【会社概要】

会社名：株式会社CyberACE（サイバーエース）

所在地：〒150-6120 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア20階

設立日：2018年5月1日

代表者：代表取締役社長 西島 大

事業内容：インターネット広告事業

URL：https://cyberace.co.jp/(https://cyberace.co.jp/)