【10/29（水）無料セミナー開催！】AI Marketing Conference 2025に登壇～AI時代に成果を伸ばすMeta広告運用の最新戦略をご紹介～
無料申込みはこちら :
https://shakou-inc.co.jp/202501028-30_conference/?company=cyberace
株式会社CyberACE（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西島大、以下「当社」）は、2025年10月28日（火）～30日（木）に開催されるマーケティングカンファレンス「AI Marketing Conference 2025」」に登壇いたします。本イベントは、全28セッション・48社が登壇するBtoBマーケティングの最前線を網羅する大型カンファレンスです。
お申込みいただいた方には、アーカイブ動画のプレゼントもございます。
【開催概要】
日時：2025年 10月 28日 (火)～ 30日 (木) 10:00 - 16:40
※当社登壇時間は10月29日（水）13:00～13:20となります。
セッションテーマ：Meta広告の"次世代運用戦略" 最前線の実践事例と取るべき次の一手
登壇者：株式会社CyberACE SNSマーケティング本部戦略局エキスパートコンサルタント
佐々木 駿
講演内容：AIの進化とCookieレス時代の到来により、Meta広告運用は大きな転換期を迎えています。
今後はデータ・クリエイティブ・シグナルをどう掛け合わせるかが成果を左右します。
本セッションでは、AI時代のMeta広告運用における最新戦略と、
実際に成果を出している企業の事例をもとに、次に取るべき一手を解説いたします。
【登壇者】
佐々木 駿
株式会社CyberACE
SNSマーケティング本部戦略局エキスパートコンサルタント
2022年、CyberACE入社。入社初年度からMeta広告の運用コンサルタントとして、教育・EC・アプリ・BtoBなど多様な業種におけるダイレクト広告運用に従事。2年目からはMeta/TikTok運用チームのプレイングマネージャーとしてチームを担当。
現在は新規セールスチームにて、Meta・TikTokを中心としたSNS広告の提案業務に従事。
無料申込みはこちら :
https://shakou-inc.co.jp/202501028-30_conference/?company=cyberace
＜広告運用に関するお問い合わせはこちら＞(https://cyberace.co.jp/contact/contact-promotion/)
【会社概要】
会社名：株式会社CyberACE（サイバーエース）
所在地：〒150-6120 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア20階
設立日：2018年5月1日
代表者：代表取締役社長 西島 大
事業内容：インターネット広告事業
URL：https://cyberace.co.jp/(https://cyberace.co.jp/)