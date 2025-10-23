¡ÚÍî¤È¤··ê¡Û³Ø¤ÓÄ¾¤·µëÉÕ¶â¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼º¶ÈµëÉÕ¥¼¥í¡×¤Î¥ê¥¹¥¯
¶µ°é·±ÎýµÙ²ËµëÉÕ¶â¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤òµÙ¤ó¤Ç³Ø¤Ö´Ö¤ËÀ¸³èÈñ¤ÎµëÉÕ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¿·À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÇÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢µëÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î¡ÖÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¡×¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¼º¶ÈµëÉÕ¡Ê´ðËÜ¼êÅö¡Ë¤Ï¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡Ö³Ø¤ÓÄ¾¤·¤Æ²ñ¼Ò¤ËÌá¤ë¡×¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¹¤°¼¤á¤ë¿Í¡×¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤Ç¤¹¡£µëÉÕ¶â¤À¤±¤òÌÜÅª¤Ë¤¹¤ëÍøÍÑ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¿½ÀÁÁ°¤Ë¡Ö³Ø¤Ó¤ò¤É¤¦²ñ¼Ò¤Ç´Ô¸µ¤¹¤ë¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤Ç¤¤ë¿Í¤³¤½¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò³è¤«¤»¤ëÂÐ¾Ý¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=6AJ6YZ45KLs ]
¡Ú¥»¥ß¥Êー³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë12¡§00～13¡§00
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¯¥ì¥¢¿Íºâ°é±Ñ¶¨²ñ
¾ì½ê¡§ËÜ¼Ò¡ÊÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®3-12 µªÈø°æÄ®ËÜ¼Ò¥Ó¥ë6F¡Ë
¡Ú¤³¤ó¤Êµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹¡Û
¡¦¶µ°é·±ÎýµÙ²ËµëÉÕ¶â¤ò»È¤¦¤È¼º¶ÈµëÉÕ¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡©
¡¦À©ÅÙ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¡ÖÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤È¤Ï¡©
¡¦¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤¡©
¡¦¿½ÀÁ»þ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡¦²ñ¼Ò¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÁ°Äó¤ËÀ©ÅÙ¤ò»È¤¦¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©
¡Ú¹Ö»Õ¾Ò²ð¡Û
¾®Ìî ½ã¡Ê¤ª¤Î¡¦¤¸¤å¤ó¡Ë
ÆÃÄê¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡£´ë¶È¡¦¶µ°éµ¡´ØÅù¤ÇÎß·×400²ó°Ê¾å¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¦Ï«Ì³¸¦½¤¤ËÅÐÃÅ¡£¡ÖË¡Î§¤ò¤É¤¦¸½¾ì¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤«¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¹ÖµÁ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÛÍÑ¥¯¥êー¥ó¥×¥é¥ó¥Êー»ñ³Ê¤Î´Æ½¤¡¦¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¯¥ì¥¢¿Íºâ°é±Ñ¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê³ô¡ËSA¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¸ÛÍÑ¡¦Ï«Ì³¡¦¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñ³Ê¡¦¸¦½¤»ö¶È¤òÅ¸³«¡£Æ¯¤¯¿Í¤È²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¡Ö¸ÛÍÑ¥¯¥êー¥ó»ö¶È¡×¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¡£Á´¹ñ650Ì¾Ä¶¤¬¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È&Ï«Ì³ÂÐÂÐºö¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë»ñ³Ê¡Ö¸ÛÍÑ¥¯¥êー¥ó¥×¥é¥ó¥Êー¡×¤ò¼èÆÀ¤·¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¶µ°é¸½¾ì¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://caa.or.jp/