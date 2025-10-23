「佐賀酒ペアリングウォークin福岡」を開催します～佐賀酒と人気店がコラボする特別な２週間～

佐賀県

佐賀県では、佐賀酒（さがさけ）の魅力をより多くの人たちに知っていただくことを目的に、有名ブランドとのコラボレーションやイベント出店、飲食店・料理人とのコラボレーションなど、様々な手法で佐賀酒プロモーションを行っています。

昨年は、九州３県（熊本県、福岡県、鹿児島県）を巡回し、各地の飲食店とコラボする「佐賀酒“体感”空間SAGA BAR」を開催しました。

今年は11月15日（土曜日）からの２週間「ペアリングウォーク」をテーマに、福岡市内の飲食店13店舗において、佐賀酒と佐賀県産食材を使ったペアリングメニューを提供する「佐賀酒ペアリングウォークin福岡」を開催します。

各店舗こだわりのペアリングメニューで飲み歩きを楽しみながら、お気に入りの佐賀酒を見つけてください。

佐賀酒ペアリングウォーク in 福岡 概要

福岡市内の飲食店13店舗において、各店舗がセレクトした佐賀酒と佐賀県産食材を使ったペアリングメニューを期間限定で展開します。

（１）期間

令和７年11月15日（土曜日）から28日（金曜日）までの２週間

※ 一部店舗のみ18日（火）から開催

（２）店舗

炭焼き ごいち（福岡市中央区白金１-９‐７）

casual割烹 弓木野（福岡市中央区清川３-９-20 アップフェル ２F）

カクウチ FUKUTARO（福岡市中央区渡辺通５-25-18 天神テルラビル ３F）

日本酒BAR Nomokka（福岡市中央区今泉２丁目４-３ パサージュ今泉 １F）

コチソバ 天神店（福岡市中央区今泉１-12-23 西鉄今泉ビル１F）

コチソバ 博多店（福岡市博多区博多駅前３-19-22 石蔵ビル）

西中洲 海鮮酒場 すぅ。（福岡市中央区西中洲11-21 ボナ・パサージュ西中洲 １F）

stand GRETEL（福岡市中央区渡辺通５-１-26 アローマンション103号館105）

いずみ田 博多駅前店（福岡市博多区博多駅前２-19-17 東カン第５ビル１F）

いずみ田 祇園店（福岡市博多区祇園町２-29）

九州郷土料理 蕨（福岡市博多区博多駅前２丁目７-３）

とどろき酒店 薬院stand!（福岡市中央区白金１-16-４ コレンテいのくちビル１F）

めしと日本酒と日本ワイン アジ―ト（福岡市中央区大名２-１-31 A１ビル A-302号室）

（３）メニュー

佐賀酒と佐賀県産食材を使用したペアリングメニューを展開します。

その他、各店舗で５銘柄以上の佐賀酒を提供するほか、佐賀県産食材を使った単品メニューも提供します。

提供メニューについては、各店舗やSAGA BAR公式Instagramで、順次お知らせしていきます。

（４）その他

イベント期間中、福岡市内のバー５店舗で「佐賀酒@FUKUOKA BAR」を開催します。各バーにて佐賀酒を使用したオリジナルカクテルをお楽しみいただけます。詳細はSAGA BAR公式Instagramでお知らせします。

イラストレーター ABEchan

「佐賀酒ペアリングウォークin福岡」のメインビジュアルは、ポップながらもノスタルジックな作風で注目を集める佐賀県出身のイラストレーター・ABEchan(あべちゃん) に書き下ろしていただきました。福岡の街での飲み歩きと佐賀酒との出会いをイメージしたイラストとなっています。

佐賀県出身。イラストレーター。

POP ART、美人画、80s～90s、映画、COFFEE、音楽などと自らが影響を受けた様々なカルチャーを自分なりに構成。

手描きでのペン入れ、その後にグラフィック表現を施す。

アパレル、広告、美容室、飲食店、様々な媒体にデザインを提供している。

Instagram @freedom_of_creation

「SAGA BAR」 概要

「SAGA BAR」とは、「佐賀を味わう」をコンセプトに、佐賀酒を中心に農水産物や加工品、陶磁器などの県産品の認知度向上及び販売促進を目的としたプロモーション企画であり、イベント開催やイベント出店、飲食店とのコラボレーションなど様々な手法で佐賀酒や県産品の魅力を全国に発信しています。

公式Instagram @sagabar_official

（直近のSAGA BARの取組例）

○ 佐賀酒“体感”空間SAGA BAR

日時：令和６年11月から令和７年２月頃

場所：福岡県、熊本県、鹿児島県

○ 佐賀酒の新しい楽しみ方を発見する体験型セミナー「佐賀酒学」

日時：令和７年１月18日、19日、２月３日、４日

場所：佐賀県

○ SAGA BAR×酛TOKYO 佐賀酒フェア

日時：令和７年８月19日から令和７年９月14日

場所：東京都中央区

○ 佐賀酒の新しい楽しみ方を発見する体験型セミナー「佐賀酒学」

日時：令和７年11月11日、18日、12月２日

場所：福岡県