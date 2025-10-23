『PARKI′N SNAP』登録件数2,000件突破記念！2大キャンペーン！スキマ時間に駐車場の料金看板を撮影してAmazonギフトカードをGET！

eND合同会社

次世代型駐車場データベースサービス『PARKI’N SNAP』（パーキン スナップ）［運営元：eND,LLC.］では、駐車場登録数2,000件突破を記念して、2大キャンペーンを実施いたします。

《第1回：駐車場登録（DEED）キャンペーン》１.：駐車場登録（DEED）キャンペーン！ 最大30,000円分

期間中に駐車場の料金看板画像を登録＆条件達成で最大30,000円分のAmazonギフトカードを進呈！

《第1回：新規ユーザー紹介キャンペーン》２.：新規ユーザー紹介キャンペーン！ 成果報酬上限なし

紹介する人も、紹介される人も、条件達成で

どちらにもAmazonギフトカードを進呈！

新規ユーザー紹介キャンペーン詳細はコチラ :https://snap.parkin.jp/1st_invite_campaign.html■ 『PARKI’N SNAP』とは？

「AI+WEB3」を用いて駐車場問題を解決する『PARKI’N PROJECT』の一環として始まった次世代型の駐車場データベースサービスです。ユーザーみずからで作り上げ、価値を分かち合いつつ（“データの民主化”）、WEB3の思想をベースに未来の情報インフラを構築することを目指しております。

▶「PARKI'N SNAP」公式サイト

https://snap.parkin.jp/(https://snap.parkin.jp/)

▶ 参考）「次世代型駐車場データベースサービス『PARKI‘N SNAP』WEBアプリ公開！」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000166381.html

１.：駐車場登録（DEED）キャンペーン！ 最大30,000円分

＜キャンペーン詳細＆参加条件＞

キャンペーン期間中限定！獲得したDEEDに応じて、Amazonギフトカードをプレゼント！

【キャンペーン実施期間】 2025/ 10/ 23（木）～2025/11/30（日）23:59 応募分までが対象。

【参加条件】

・［必須］プロフィールページから電話番号認証を完了していること。

・［必須］DEEDの「応募」を期間中に完了していること。

※DEED を獲得後、応募操作を行った分のみが対象。DEED獲得だけでは応募となりません。

【特典】

・50 DEED 応募ごとに、3,000円分のAmazonギフトカードをプレゼント。

例）200 DEED を期間中に応募した場合は、12,000円分のAmazonギフトカードを進呈。

・応募上限は 500 DEED（30,000円分）まで。

【特典の受け取り方】

応募額に応じたAmazonギフトカードのギフトカード番号をプロフィールに登録されているメールアドレス宛に送信します。送付は2025年12月15日頃を予定しています。

【注意事項】

* 応募後のDEEDは自己所有ではなくなり、運営の所有に変わります。

* 対象となる駐車場は日本国内限定です。

* すでに登録済みの駐車場は重複応募できません。

* 運営でのチェックには数営業日かかる場合があります。

* 本キャンペーンは今後も随時実施予定ですが、必ずしも同条件での実施とは限りません。

* 不正な手段でのDEED獲得や応募が認められた場合、応募自体やDEEDが無効となる場合がありま す。

* 本キャンペーンはeND,LLC.による提供です。各種お問い合わせはAmazonではなくPARKI’N SNAPのCONTACTページまでお願いいたします。

* Amazonギフトカードの詳細については細則(https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/ref=jp_surl_giftcard_tc?nodeId=201936990)をご参照ください

２.：新規ユーザー紹介キャンペーン！ 成果報酬上限なし

あなたの紹介コードで新規ユーザーを招待し、条件を達成するとAmazonギフトカードを紹介する方、紹介された方それぞれにプレゼント！

【キャンペーン実施期間】 2025/ 10/ 23（木）～2025/11/30（日）23:59 達成分までが対象。

【参加条件】

・紹介する方 ：プロフィールで確認できる紹介コードを相手（紹介される方）に送付。

・紹介される方：サインアップ時に紹介コードを入力（1回のみ使用可能/上書き/複数不可）。

・［必須］紹介される方が期間中に合計 5 DEED 以上を獲得すること。

【特典】

・紹介する方＝「200円分」/紹介される方＝「300円分」それぞれにAmazonギフトカードをプレゼント。

例１）あなたが3人を紹介し、期間中に3人全員が5 DEEDを獲得した場合 ⇒ あなたに600円分（200×3）、紹介される人それぞれに300円分を付与。

例2）あなたが3人を紹介し、期間中に1人のみ5 DEEDを獲得した場合 ⇒ 条件達成者のみに付与。あなたに200円分（200×1）、紹介される人1名に300円分を付与。

・紹介者数の上限はありません（条件を達成すれば紹介した人数分プレゼントします）。

※紹介者1名につき、条件達成時に1回のみ進呈。

※紹介する方と紹介される方が同一人物の場合は無効です。

【特典の受け取り方】

本キャンペーンの付与分は、同期間実施の「駐車場登録（DEED）キャンペーン！」分と合算のうえ、Amazonギフトカード番号をプロフィールに登録されているメールアドレス宛に送信します。送付は2025年12月15日頃を予定しています。

【注意事項】

* 紹介者・被紹介者ともに、プロフィールページで電話番号認証を完了している必要があります。

* 対象となる駐車場は日本国内限定、登録済みの駐車場は重複登録不可です。

* DEEDの獲得（承認）には数営業日かかる場合があります。

* 不正が認められた場合（同一人物による複数アカウント、同一電話番号・端末・決済手段・IPの不自然な重複等）、付与の無効やアカウント制限の対象となります。

* 紹介コードはサインアップ時の1回のみ有効で、後からの入力・変更はできません。

* 本キャンペーンは随時実施予定ですが、将来の実施条件は変更となる場合があります。

* 本キャンペーンはeND,LLC.による提供です。各種お問い合わせはAmazonではなくPARKI’N SNAPのCONTACTページまでお願いいたします。

* Amazonギフトカードの詳細については細則(https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/ref=jp_surl_giftcard_tc?nodeId=201936990)をご参照ください。

■ DEEDの獲得方法［超絶簡単！4ステップ！］

１：アカウント登録（スマホ番号だけでOK）

２：地図上で駐車場の位置を指定（ピン留め）

３：駐車場の料金看板をスマホで撮ってアップロード

４：駐車場登録＝DEEDをGET！ ※駐車場1ヵ所登録＝1 DEED獲得

《PARKI'N SNAPの使い方:1》STEP:1 アカウンントを作ってログインしよう

スマートフォンの電話番号があれば簡単に作成可能です。

《PARKI'N SNAPの使い方:2》STEP:2 地図上で駐車場の位置を確定しよう

駐車場の位置情報を間違えてしまうと登録できません。

《PARKI'N SNAPの使い方:3》STEP:3 駐車場の料金看板の写真を撮ってアップロードしよう

ピンぼけや不鮮明な画像は登録できません。画像のアップロード後は運営側のチェック完了までお待ち下さい。

《PARKI'N SNAPの使い方:4》STEP:4 駐車場登録完了＝DEED獲得

たまったDEEDはさまざまな特典にご利用頂けます。

みんなで集めて、みんなで創る。次世代型駐車場データベース『PARKI‘N SNAP』に今すぐ参加しよう！

