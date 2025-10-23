Xinhua Silk Road: 上海がグリーン海運回廊(Green Shipping Corridors)建設に向けた海外港湾と協定

2025年10月23日, 北京/PRNewswire/--日曜日に2025年北外灘国際海運フォーラム(North Bund Forum)が開催され、グリーン海運回廊(Green Shipping Corridors)建設のためのさらなる協定関係の構築に努めたことで世界中の出席者達の注目を浴びた。





現在、欧米諸国の港湾と組んで建設したグリーン海運回廊 (Green Shipping Corridors)建設は、先進的かつ徹底した排出ガス削減技術を応用したものであり、複数の事業者の参加でグローバル海運業の変革に向けた試験的分野の確立を目指すものである。

例えば、上海港はスペインのバルセロナ港およびベルギーのアントワープ＝ブルージュ港と共同でグリーンRORO船回廊の開発を進めている。他の中国の港湾もドイツやフランスの港湾とともに同様のグリーン海運回廊(Green Shipping Corridors)建設を行っている。

2024年に公開された"上海-ハンブルググリーン海運回廊(Shanghai-Hamburg Green Shipping Corridors)"は1年にわたる運営で、持続可能な発展に向け先陣を切ってきた。

陸電供給サービスとは別に、上海港のコンテナバースは液化天然ガスとグリーンメタノールの補給が可能である。一方のハンブルグ港のバースは、100％グリーン陸電供給サービスによるグリーンメタノールサービス開始を今年中に開始する計画だ。

上海港とハンブルグ港の間には、 COSCO Shipping Linesが運営するIMO炭素強度指標の条件を満たす二つの定期輸送ラインがあり、積極的に低炭素輸送を実践することを目指している。

低炭素開発のフィロソフィーがトレンドとなる中で、グリーン海運回廊(Green Shipping Corridors)建設の共同建設に参画する上流企業、下流企業は増えつつあり、その中にはDet Norske Veritas、China Classification Society、Maritime Technology Cooperation Center, Asiaも含まれている。

回廊に先立ちもう一つ、上海港、ロサンゼルス港とロングビーチを結ぶラインが2022年開始からここ数年で、100％陸電供給サービスやライフサイクル全体での低炭素化を実現する船の開発、さらなるクリーン船舶燃料の供給サービスの強化といった進展を見せている。

フォーラムでは、国際グリーン海運回廊(Green Shipping Corridors)建設の共同イニシアチブがリリースされ、低炭素船の開発の形成、ゼロカーボン港湾の建設、グリーン燃料供給やその他"大洋横断ゼロカーボンブリッジ(Transoceanic Zero-carbon Bridges)"の共同設立に向け関連するベストプラクティスが提案された。

上海市交通委員会とメルボルン港の運営者は、グリーン海運回廊(Green Shipping Corridors)建設イニシアチブを発行し、脱炭素輸送と環境に配慮したプラクティス、たとえばクリーンエネルギーや、輸送活動の環境フットプリントを最大限に削減する再生可能資源の使用に集中的に取り組むことを誓った。

