シニアペットケアの進化を掲げた「ヒルズ・グルーバル・シンポジウム 2025 サイエンスで長生きを！」の開催を、日本ヒルズ・コルゲート株式会社よりお知らせいたします。

アジアおよびオーストラリアの獣医療関係者の皆さまを対象に、高齢化が進むペットに関する老化科学領域や栄養管理の最新の知見に触れるイベントへの申し込みの受け付けがスタートしました。

アメリカ・カンザス州オーバーランドパーク地区、2025年10月23日 /PRNewswire/ -- サイエンスを軸とする栄養科学領域のグローバルリーダー、ヒルズ ペット ニュートリション社（日本法人：日本ヒルズ・コルゲート株式会社）（以降「ヒルズ社」）は本日、高齢化が進むペットのケアをテーマに掲げた「ヒルズ・グルーバル・シンポジウム 2025」の開催を発表いたします。獣医療関係者向けのグローバルな学びを得る無料の機会として、世界最大級となるシンポジウムです。

ヒルズ社におけるシニアペット医療の研究基盤をもとに「サイエンスで長生きを！」をテーマに掲げ、ただいま登録を受け付けています。参加希望者は、ヒルズのプラットフォーム「ヒルズアカデミー」でライブ配信をお申し込みください。オンラインで登録すると、ライブイベント終了後に全てのセッションのアーカイブ視聴が可能になります。地域ごとの収録済み映像の配信予定は以下のとおりです。

・オーストラリア／ニュージーランド：10/29・30

・韓国、タイ、台湾、日本：11/6・7

ヒルズ・グローバル・シンポジウムへの参加登録は、お住まいの地域ごとに以下のリンク先で承っております。

・オーストラリア

・日本

・シンガポール

・韓国

・台湾

・タイ

・アラブ首長国連邦

ヒルズ・グローバル・シンポジウムではフォーラムを開催します。世界各国の著名な専門家が栄養の重要性について話し合い、高齢化するペットのヘルスケアにおける最前線に触れる場となります。参加すると、臨床に役立つ最新の知見に触れることができます。獣医療における老化科学、認知機能不全症候群、歩行の問題、合併症を伴うシニアペットへの臨床的アプローチなと、多様な領域を網羅しています。

「ヒルズ・グローバル・シンポジウムの今年のテーマである『サイエンスで長生きを！』は、私たちのミッションを表現しています」そう語るのは、ヒルズでグローバルプロフェッショナル獣医学術部長を務めるDr. Jolle Kirpensteijnです。「私たちの信念は、老化の科学的探求（老化科学）を紐解き、最先端の栄養管理を取り入れることで、高齢化するペットの生活の質と健康寿命をサポートすることです」

参加者にとっては、ヒルズの科学者や栄養学者をはじめとする18人以上の著名な専門家の講演を聴講できる場となります。演者は、認知機能不全症候群や合併症からホスピスケア、そしてペットオーナーと信頼を築く効果的な会話まで、ペットやペットオーナーに関連する加齢プロセスを深く探っていきます。著名な演者の一部をご紹介します。

・基調講演の演者／Nicole Ehrhart先生（VMD、 MS、DACVS）、ACVSファウンディングフェローを修了、腫瘍外科専門医。Columbine Health System Center for Healthy Agingの高齢健康部門にてディレクター、コロラド州立大学教授。「グレート・デーンと長寿科学」と題し、加齢プロセスの解明に関するプレゼンテーションで本シンポジウムの幕開けを飾る。

・基調講演／Natasha Olby先生（Vet MB、PhD、MRCVS、DACVIM [神経科学] ）ノースカロライナ州立大学獣医神経科・神経外科教授。テーマはシニア犬の歩行能力損失について。

・Katie Tolbert先生（DVM、PhD、DACVIM [SAIM、SA Nutrition社] ）テキサスA&M大学小動物・比較消化器科にて臨床准教授を務める。テーマは老齢期における衰弱および併存疾患について。

・Allison McGrath先生（M.S.）ヒルズのGlobal Clinical Nutrition and Claimsの科学者。Lisa Restine先生（DVM、DABVP [猫専門] )ヒルズの猫プロフェッショナル獣医学術マネージャー。2名共同で猫の認知機能において栄養が果たす重要な役割について探る。

「ヒルズ・グローバル・シンポジウムは、獣医療を前に進めるという揺るがない意志の表れです」これは、ヒルズのアジアにてプロフェッショナル獣医学学術部のディレクターを務める、Jill Zigomani先生の言葉です。「ペットがより長生きするようになり、シニアのニーズに関する理解が欠かせません。獣医療の専門家である皆さまのペットの健康な加齢の役に立つよう、革新的な研究成果と戦略をシェアします」

ヒルズでは、革新的な治療目的および健康を基礎とする栄養を通じて、シニアペットの健康促進に注力しています。本シンポジウムでヒルズ製品をご紹介します。獣医師の皆さまに、シニアペットの症例に役立つペットフードの情報をご提供します。

アジェンダの詳細、演者のリスト、オンラインイベントへの登録に関する情報をはじめ、「ヒルズ・グローバル・シンポジウム 2025」について詳しくは、上記の各国へのリンクからヒルズアカデミーのウェブサイトをご覧ください。

ヒルズ ペット ニュートリション社について

ヒルズ ペット ニュートリション社は、75年以上も前に創立して以来、広大な範囲におよぶ研究と各ペット固有のニーズの科学的な理解を通じて、最良の栄養をペットに提供することに注力してきました。獣医師、栄養学者、食品科学者からなる200名規模のチームが、ペットの健康をめぐる革新的なソリューションの開発にたゆまず懸命に取り組んでいます。ヒルズは、食事療法向けの特別療法食プリスクリプション・ダイエットやサイエンス・ダイエットの健康に関する製品を含む幅広い製品を提供しており、これらは世界中の動物病院およびペット専門の小売店で提供されています。ヒルズ製品および栄養に関する哲学について詳しくは、https://www.hills.co.jp/をご覧ください。

