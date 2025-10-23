株式会社on the bakery、クラフトビールバー「KOBUSHI BEER」にて創業4周年・クロワッサン2周年記念イベントを開催

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：井戸 裕哉）は、同社の創業4周年およびノーコード・オンラインガチャツール「クロワッサン」の正式リリース2周年を記念して、2025年11月7日（金）に渋谷のクラフトビールバー「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」にて周年記念イベントを開催いたします。

■クロワッサン2周年を記念して

「クロワッサン」は、株式会社on the bakeryが開発・提供するノーコードマーケティングツールです。オンライン上でガチャ、診断、アンケートを簡単に作成・公開でき、SNSキャンペーンや顧客参加型プロモーションを手軽に展開できる点が特長です。2023年の正式リリース以来、企業・クリエイター・アイドル運営会社など幅広い利用者に活用され、累計で数千件以上のコンテンツ制作を支援してきました。

今回のイベントは、これまでクロワッサンを支えてくださったユーザー・パートナーへの感謝を込めて開催するものです。ツールの開発背景やこれまでの歩みを振り返りつつ、今後の展開や新機能の構想にも触れながら、参加者とともに未来のマーケティングを語り合う場を目指します。



イベント詳細・お申し込み：https://peatix.com/event/4581507/view

■共創と出会いをテーマにしたリアルイベント

会場となる「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」（東京都渋谷区道玄坂）は、人と人をつなぐクラフトビールバーとして知られる人気の交流スポット。

当日は、コミュニティの輪を広げてきたIntRo、KRAFTなどのパートナーも登場し、マーケティングや新規事業の現場で活躍するゲストとのトークや交流を予定しています。

立食形式のカジュアルな空間で、クロワッサンに関わるすべての人が気軽に語り合える夜を演出します。

■株式会社on the bakeryについて

株式会社on the bakeryは、SNS・インフルエンサーを活用したマーケティング支援を行う企業です。2021年の創業以来、「人の熱量をデジタルで伝える」をミッションに掲げ、SNSキャンペーンやUGC活用を軸にしたマーケティング施策を数多く支援しています。

提供する「クロワッサン」は、オンラインガチャや診断、アンケートLPなどをノーコードで作成できるツールとして、マーケター・クリエイター・アイドル運営会社など多様な分野で導入が進んでいます。

■イベント概要

イベント名：株式会社on the bakery 4周年 & クロワッサン2周年 記念イベント

日時：2025年11月7日（金）18:30～

会場：KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR（東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄2F）

主催：株式会社on the bakery共催：IntRo、KRAFT

■本件に関するお問い合わせ先

イベント詳細・お申し込みはこちらから :https://peatix.com/event/4581507/view

株式会社on the bakery

広報担当：佐藤E-mail：satou@onthebakery.co.jp

公式サイト：https://www.onthebakery.co.jp/

サービスサイト：https://lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、誰でもノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Web

マーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。



「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/