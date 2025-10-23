「クラフトボス 世界のTEA」新TV-CM公開　“宇宙人四姉妹”がＵＦＯで渋谷へ！スクランブル交差点に巨大タワーが出現!?

サントリー食品インターナショナル株式会社「宇宙人ジョーンズ・四姉妹／アイデア」篇

サントリー食品インターナショナル（株）は、「クラフトボス 世界のＴＥＡ」のＴＶ-ＣＭ「地球調査シリーズ」の最新作として、「宇宙人ジョーンズ・四姉妹／アイデア」篇（３０秒）を１０月２７日（月）から全国で順次オンエアします。今回は、ハリウッド俳優のトミー・リー・ジョーンズさん扮（ふん）する宇宙人ジョーンズと、松たか子さん（長女役）、伊藤沙莉さん（次女役）、杉咲花さん（三女役）、河合優実さん（四女役）扮する宇宙人四姉妹が共演するＴＶ-ＣＭの第２弾となります。新ＴＶ-ＣＭを通じて、「紅茶＋ｉｄｅａ（アイデア）＝世界のＴＥＡ」をキーワードに、今までの紅茶とひと味違う、ひと手間加えた遊びのある「クラフトボス 世界のＴＥＡ」を訴求します。

■ＴＶ-ＣＭについて

とある惑星からやってきた宇宙人ジョーンズが、大物ハリウッド俳優トミー・リー・ジョーンズそっくりの地球人になりすまし、さまざまな職業を転々としながら、未知なる惑星・地球を調査する「宇宙人ジョーンズの地球調査シリーズ」。最新作では前回に引き続き、松たか子さん、伊藤沙莉さん、杉咲花さん、河合優実さんが宇宙人四姉妹として登場します。

１００年に１度といわれる大規模工事中の渋谷駅周辺をＵＦＯから観察していた宇宙人四姉妹。その時、四女のユウミ（河合さん）が漏らした「この惑星の住人って余計なことばっかりするよね」という発言をきっかけに、余計なことをするからこそ世の中に次々と新しいものが生み出され、ひいては自分たちが飲んでいる「クラフトボス 世界のＴＥＡ」も余計なことの積み重ねが生んだ代物かもしれない、との考えに至る四姉妹。そこから、それまで黙って彼女たちの話を聞いていたジョーンズが、“余計なこと＝アイデア”と言い換えられることに気付いた時、渋谷のド真ん中でやらかした、とんでもなく“余計なこと”とは果たして…。宇宙人ジョーンズ＆四姉妹の豪華キャストが繰り広げる軽妙な掛け合いと、意外なストーリー展開にご注目ください。

■ＴＶ-ＣＭストーリー

「宇宙人ジョーンズ・四姉妹／アイデア」篇（３０秒）

ジョーンズが操縦するＵＦＯに乗って、渋谷上空を飛行中の宇宙人四姉妹。工事中の渋谷駅周辺から何本もクレーンが伸びている様子を眺めながら、四女のユウミ（河合さん）と長女のタカコ（松さん）が「この惑星の住人って余計なことばっかりするよね」「ここ、ずっと工事中…」と話しています。「でも大変そう…」と働く人をねぎらう三女のハナ（杉咲さん）。

渋谷スクランブルスクエアの屋上に着陸し、ＵＦＯから出てきた次女のサイリ（伊藤さん）が「あのタワーもできた時は賛否両論だったらしいよ」と遠くに視線を向けると、一瞬東京タワーの周りが完成した当時の風景に変化。三女のハナとタカコが「ちょっと唐突だったかも」「今じゃ、ないと寂しいけどね」と話しながら、みんなで「クラフトボス 世界のＴＥＡ」を飲みます。

彼女たちの会話を聞いて、ふと何かひらめいた様子のジョーンズ。「そういえばセカティー（世界のＴＥＡ）も余計なことしてる」というユウミの言葉を受けて、タカコとサイリが「紅茶なのにウーロン茶入れてみたり」「ピーチとマンゴーまで入れてみたり」と自分が飲んでいるセカティーに施されているアレンジについて説明します。すると、「それがアイデアってことか」と真理っぽいことを口にするハナ。ハナの頭の上に「！」マークが浮かぶと、他の３人も何か思い当たり、頭上に「！」マークが三つ並びます。

屋上から下をのぞいて、「おじさん、すごいのつくってる！」と驚くユウミ。その視線の先で、石造りの建造物にぶら下がったジョーンズが、「おーい！」と手を振っています。いつの間にかスクランブル交差点の上に、巨大な犬のタワーを建てたジョーンズのアイデアに対して、「渋谷のタワー？」「こりゃ余計だわ」と納得がいかないサイリとハナ。ところが、タカコだけはまんざらでもないようで、ジョーンズを「ナイスアイデア！」と満面の笑みでたたえています。

■撮影エピソード

◇再会するなり喜びをあらわにした宇宙人四姉妹の皆さん

前回の撮影以来、約半年ぶりに再集結した宇宙人四姉妹の皆さん。顔を合わせるやいなや、すぐにうれしそうな声が響き渡り、早くも現場が和やかな空気に包まれました。続いて、コンテ説明の際、監督から「実は、皆さんが身に着けている銀色のアクセサリーが宇宙人の証しです」と明かされると、「へぇ～」と驚いたようにうなずきながら、松さんと伊藤さんはリング、杉咲さんはメガネ、河合さんはブレスレットをお互いに見せ合い、自然と笑みがこぼれていました。

◇最近飼い始めたペットの話題など、プライベートトークで大盛り上がり

伊藤さん、杉咲さん、河合さんが渋谷の街を見下ろしながら、「クラフトボス 世界のＴＥＡ」を飲んでひと息つくシーン。休憩中、３人の間にＴＶ-ＣＭ同様、のんびりとした雰囲気が漂うなか、伊藤さんが最近飼い始めたというペットの話題に。河合さんが「かわいい！」「とても小さいワンちゃんですね」と笑みを浮かべながら、スマートフォンに保存された写真をのぞき込むと、そこに杉咲さんも加わり、女子会のようにトークが弾んでいました。

◇文字通りの体当たりアクションで松さんがまさかのＮＧ！？

渋谷のスクランブル交差点に建てた巨大な犬のタワーを見て、松さんが「ナイスアイデア！」と反応するシーン。監督から「隣のジョーンズさんを肘で小突くようなアクションをお願いします」と指示を受けた松さんは「えー、楽しみです（笑）」とニヤリ。カメラが回ると、体ごと投げ出すように寄りかかる、思い切りのいい演技を披露しました。さらに、監督から「軽く肩をたたくような動きも試してみましょうか」と提案されると、今度は勢い余ってジョーンズさんがよろけてしまい、松さんが慌ててフォロー。動揺したせいか、直後の「ナイスアイデア！」のセリフの声も裏返ってしまうなど、結果的にコントのようなお芝居となり、カットの瞬間、キャストやスタッフの皆さんから楽しそうな笑い声が聞こえてきました。

◇四姉妹を引き立てつつ、自らも存在感を示すジョーンズさん

撮影に当たり、前作を経て変化した宇宙人ジョーンズと四姉妹との関係性や距離感について、監督と入念に擦り合わせた上で本番に臨んだジョーンズさん。シーンごとに演出の意図をしっかり理解していることから、監督に何か指示を出される前に「次はもう少し早く反応するパターンも試してみましょうか？」「この場面でＣＧの『！』マークを出してみてもいいのでは？」と伝えるなど、積極的に自らのアイデアを提示していました。また、監督が演技にバリエーションを求めた時も、ジョーンズさんは「もちろんです！早く撮影しましょう！」と軽やかな足取りでカメラ前にスタンバイ。終始ノリノリで撮影に臨み、全てのカットを撮り終えた後、「デキマシター！」という劇中のセリフとともにスタジオを後にし、現場のスタッフを大いに沸かせていました。

■出演者プロフィール

◇トミー・リー・ジョーンズ＜ＴＯＭＭＹ ＬＥＥ ＪＯＮＥＳ＞

１９４６年９月１５日生まれ、米国・テキサス州出身

◇松 たか子（まつ たかこ）

１９７７年６月１０日生まれ、東京都出身

◇杉咲 花（すぎさき はな）

１９９７年１０月２日生まれ、東京都出身

◇伊藤 沙莉（いとう さいり）

１９９４年５月４日生まれ、千葉県出身

◇河合 優実（かわい ゆうみ）

２０００年１２月１９日生まれ、東京都出身

■ＴＶ-ＣＭ概要

タイトル：「宇宙人ジョーンズ・四姉妹／アイデア」篇（３０秒）

放映開始日：２０２５年１０月２７日（月）

放送地域：全国

使用楽曲：Ｎｕｌｂａｒｉｃｈ 「Ｗｏｒｄｓ」

ＣＭ本編ＵＲＬ：https://www.youtube.com/watch?v=RLfieip0Wak

▼「クラフトボス 世界のＴＥＡ」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/softdrink/craftboss/tea/



■「クラフトボス 世界のＴＥＡ」について

「クラフトボス 世界のＴＥＡ」シリーズは、国内外で高まりを見せる、さまざまな茶葉やフルーツなどを組み合わせたアレンジティーのトレンドから着想を得た、紅茶の枠を超えた自由な発想のアレンジティーシリーズです。今年４月の発売以降、「今までに飲んだことのない味わいでおいしい」「こだわって作っていると感じる」「世界を感じられて楽しい」など好評の声をいただいています。

今回、「クラフトボス ブルー セイロンティー無糖」が「すっきり無糖」に生まれ変わって、１０月１４日（火）よりリニューアル発売しました。ご好評いただいている中味はそのままに、独自のアレンジポイントである“紅茶 ウーロン茶ブレンド”が伝わりやすくなるよう、ネーミング・デザインを一新しています。

以上