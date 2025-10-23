ディンプルフロードライヤー＜IB-P300＞を発売

シャープ株式会社左より ＜IB-P300-B（ブラック系）/-W（ホワイト系）/-V（パープル系）＞

シャープは、独自の送風設計で高い速乾性能を実現したディンプルフロードライヤー＜IB-P300＞を発売します。

本機は、新開発の「速乾ディンプルノズル」を採用した送風技術「ディンプルフロー」を搭載しました。吹出口先端の内側に、ゴルフボールの表面にあるようなディンプル（くぼみ）を施すことで空気の抵抗を抑え、当社独自の生物模倣技術「ネイチャーテクノロジー」を活用した「アマツバメファン」が生み出す高速風を、勢いよく送り出すことができます。コンパクトながら、大風量4.8m(3)/分（※1）を実現しました。ハンドル部分は折り畳みが可能で、省スペースに収納できます。

また、電源コードには耐久性を高める「二重被覆コード」と「コードプロテクター」を採用。ドライヤーの故障原因の一つであるコード断線に配慮した設計で、10万回以上のコード屈曲試験もクリアしています。さらに、静電気を抑えキューティクルを保護するマイナスイオンを搭載。紫外線ダメージからも髪をまもります。

プラズマクラスターイオンによる美髪効果が好評の「Plasmacluster Beauty」シリーズに加え、手軽に使える本機を新たにラインアップ。使用シーンやニーズに応じた選択肢が広がりました。

■ 主な特長

1．高風圧に導く「速乾ディンプルノズル」と「ネイチャーテクノロジー」を活用した「アマツバメファン」でコンパクトながら高い速乾性能を実現

2．断線故障を抑制する「二重被覆コード」と「コードプロテクター」を採用

3．静電気を抑えてキューティクルを保護するマイナスイオンを搭載

※1IEC規格に準拠

※ ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日時点の情報です。

ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。

【ニュースリリース全文】

https://corporate.jp.sharp/news/251023-a.html

【画像ダウンロードサービス】

https://corporate.jp.sharp/press/p251023-a.html