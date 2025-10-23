株式会社ガンバ大阪

Ｊリーグが、サッカーを通じて日本とASEAN諸国間のユース年代の交流促進を図る一環として、外務省が推進する対日理解促進交流プログラム「JENESYS」に、2024年に続き本年も協力します。

本プログラムでは、スポーツを通じたSDGsへの貢献や社会課題解決に関心を持つASEAN諸国および東ティモールの高校生他88名が来日し、JFAが運営するサッカー文化創造拠点「blue-ing!」、国立競技場、ガンバ大阪の視察などを実施します。

【対日理解促進交流プログラム「JENESYS」】

●目的

ASEAN諸国および東ティモールの高校生が、サッカーを通じて、日本の地域社会とつながり、SDGsの達成に向けた意識を高める。また、地域社会への貢献や日本文化の理解促進を図り、国際的な交流を通じて相互理解と友好関係の強化を目指す。

●期間

2025年10月28日（火）～11月4日（火）

●対象

ASEAN諸国と東ティモールの各国から高校生7名と引率者1名(1か国あたり)。合計88名。

●訪問地

東京都、大阪府

●プログラム（一部）

・Ｊリーグ辻井隆行執行役員（サステナビリティ領域担当）による講義実施

・JFA サッカー文化創造拠点「blue-ing!」視察

・ガンバ大阪視察（スタジアム見学、ウォーキングフットボール、棒サッカー体験等）

・国立競技場視察

【ガンバ大阪 プログラム】

●期間

2025年10月31日（金） 10時～15時

●会場

パナソニックスタジアム吹田

●内容

・クラブ概要およびSDGs取り組み事例

・スタジアム見学

・たこ焼き文化体験、ワークショップ（ウォーキングフットボール・棒サッカーなど）

●メディア対応について

・取材受付：事前申請制（担当：広報 蔵本）

■「JENESYS」事業概要

「JENESYS」は、日本政府（外務省）が推進する、日本とアジア大洋州の各国・地域との間の人的交流事業。本事業を通じて、諸外国青年の日本への関心・理解・支持の拡大、参加者による日本についての対外発信の強化、外交基盤の拡充を目的としている。

●HP：外務省公式ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rp/page24_001716.html

●実施団体：一般財団法人日本国際協力センター（JICE） https://www.jice.org/