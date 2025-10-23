生菌入り混合飼料「ビオスリー(R) EX」を発売開始
このたび、東亜薬品工業は畜産市場向けに生菌入り混合飼料「ビオスリー(R) EX(https://animal.toabio.co.jp/contents.php?c=products_info&id=i01k82pz8f3m4hc8qp26jvzbw9p)」を発売いたします。
「ビオスリー(R)EX(https://animal.toabio.co.jp/contents.php?c=products_info&id=i01k82pz8f3m4hc8qp26jvzbw9p)」の特徴
- ３菌とオリゴ糖が２倍に 主力製品ビオスリーエースと比べ３菌（乳酸菌、酪酸菌、糖化菌）及びオリゴ糖を２倍に増量。 これにより推奨給与量が、ビオスリーエースの半分に。
- ペプチド亜鉛を追加 機能性素材として新たにペプチド亜鉛を追加し、生産性の向上及び健全な免疫機能をサポート。
- より使いやすく ミルクやぬるま湯への溶解性が向上。 嗜好性が向上。 保管スペースの削減ができ、作業性が向上。
- 生菌入り混合飼料として
腸管各部位で共生して働き増殖する、3種の有用菌を含有。
プロバイオティクスとプレバイオティクスの協力作用で腸内細菌叢を良好にし、健康を維持。
便性を良い状態に維持することで、畜舎環境整備にも期待。
「ビオスリー(R) EX(https://animal.toabio.co.jp/contents.php?c=products_info&id=i01k82pz8f3m4hc8qp26jvzbw9p)」の発売開始予定（メーカー出荷開始予定日）
アルミ袋 10kg（1kg x10）：2025年10月27日
クラフト袋 10kg ：2025年11月25日
東亜薬品工業は「ビオスリー(R) EX(https://animal.toabio.co.jp/contents.php?c=products_info&id=i01k82pz8f3m4hc8qp26jvzbw9p)」を通して今後一層、畜産業界の生産性向上と経営改善のために貢献してまいります。
