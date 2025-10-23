挑戦する社長たちへ。語ることで信頼と共感を生む新番組『世界に届け社長の未来ー。』リリース

経営者の挑戦に、"声"という武器を。

株式会社Piece to Peace

業務委託の「プロ人材」と企業とのマッチングサービス「キャリーミー(https://carryme.jp/agent/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)」を運営する株式会社Piece to Peace(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤亮）は、株式会社Heart Stationと連携し、経営者が“10日後と10年後”のビジョンを語る新ラジオ番組『世界に届け社長の未来ー。』をスタートしました。

本番組は、スタートアップや中小企業の経営者が、自身の挑戦や想いを言葉で発信することで、信頼・共感・ブランド価値を高めることを目的とした、新しい形の対話型インタビュー番組です。

■ 番組コンセプト

～「10日後と10年後」から、社長のリアルを描く～

『世界に届け社長の未来ー。』は、単なる会社紹介ではありません。キーワードは、「過去・現在・未来」、そして「10日後と10年後」。

社長が創業の原点や転機となった出来事を語りながら、「今、大切にしていること」「10日後にやりたいこと」「10年後に実現したいこと」を切り口に、リアルな言葉で届けます。

聞く人の心に残る“語りのコンテンツ”として、共感性と人間味を伝える構成になっています。

■ 番組構成と放送概要

番組は以下のような構成で進行されます。

オープニング（パーソナリティ紹介） 創業のきっかけ・会社の紹介 社長の人生の転機や価値観 「10日後にやりたいこと」「10年後に描く未来」 エンディングメッセージ（リスナーへの想い・告知など）

収録された音声はFM金沢のインターネットラジオで配信され、編集された映像はYouTubeでもアーカイブ配信されます。

■ 信頼とブランド、そして“資産”を生む出演体験

本番組は、出演して終わりではありません。社長の“声”を中心にしたコンテンツは、以下のように多面的に活用可能です。

協業について

株式会社Piece to Peace

「Piece（個人の小さな力）をつなぎ、Peace（大きな力）に」を理念とし、2009年に設立。代表取締役の大澤は、優秀な個人の価値観が、それまでの価値観である「正社員」「終身雇用」への依存から「働き方」や「自分で業務内容・時間・場所などを決める」自律型のキャリアを求める価値観へと変化している一方、企業側の価値観は労働人口急減に直面しているにも関わらず、正社員採用に固執し、プロ人材が活用されていないという事実に気づき、2016年にキャリーミーを正式ローンチ。

商号 ：株式会社Piece to Peace

設立 ：2009年9月

資本金 ：2億4,345万円（資本準備金含む）

※2019年にパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施、2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を実施

所在地 ：〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート8F

代表取締役：大澤 亮

会社HP ：https://piecetopeace.co.jp/(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

事業内容 ：ビジネス界におけるプロ契約の支援事業「キャリーミー」

株式会社Heart Station

「想いと電波はどこまで届く？」をキーワードに誰ひとり取り残さない社会を目指して、社会課題の解決を目指します 社会課題の解決に取り組む団体や人にフォーカスしたラジオ番組とウェブの記事、寄付で社会課題の解決に取り組みます。

商号 ：株式会社ハートステーション ( Heart Station Inc. )

設立 ：2024年04月

所在地 ：〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通3丁目35エクセレントIII10階F

代表者 ：吉田真優

会社HP ： https://heart-station.co.jp

事業内容 ：ラジオ・マーケティング

