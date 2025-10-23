“11月5日はオムライスの日”に贈る、とろける至福の一皿。24時間煮込んだ「タンシチューオムライス」が期間限定で登場！

概要

株式会社IKINA GROUP

大阪・豊中にある有名レストラン「Dining IKINA（ダイニング イキナ）」は、11月5日の「オムライスの日」に合わせ、2025年11月1日（金）から11月30日（土）までの1か月間、特別限定メニュー「24時間煮込んだタンシチューオムライス」を販売いたします。とろけるほど柔らかい厚切り牛タンと、6年連続最高評価を誇る丹波篠山産「純一米」のバターライスが織りなす、贅沢かつ唯一無二の“ごちそうオムライス”です。

■ 牛タンの旨味を極めた、24時間煮込み

オムライスの写真[牛タン煮込み]

人気メニューの“24時間煮込んだ牛タンシチュー”。綺麗にサシの入った上質な牛タンを、丸2日間かけて丁寧に煮込み、箸で切れるほどの柔らかさに仕上げました。同じ鍋で煮込んだ特製デミグラスソースには、牛タンの脂と旨味が溶け込み、濃厚で奥深い味わいを実現しています。

■ バターライスへのこだわり ― 丹波篠山産「純一米」

オムライスの要となるご飯には、6年連続で最高評価を受けた丹波篠山産「純一米」を使用。ケチャップライスではなく“バターライス”にすることで、お米本来の香りとバターのコクをしっかりと感じられる仕上がりに。酸味のあるデミグラスソースとの調和が生み出す、IKINAならではの深い味わいです。

■ 11月限定・記念価格で提供

[メニューまたは価格POP]

販売期間：2025年11月1日（金）～11月30日（土）

価格：2,590円（税込）

（通常メニュー「ドレス・ド・オムライス 1,590円」＋「24時間じっくり煮込んだタンシチューのハーフトッピング」

※通常「24時間じっくり煮込んだタンシチュー」は単品3,890円）

※予約不要。当日注文可。ランチ・ディナーともに提供。

■ メニュー誕生の背景

[「せやねん！」出演時などの画像]

本メニューは、関西テレビ『せやねん！』出演時に“番組限定オムライス”として開発されたのがはじまり。放送後に300食以上を販売し、SNSでも「贅沢すぎるオムライス」「ご褒美ランチ」と話題を集めました。今回、ファンからの再販希望の声に応える形で、オムライスの日に合わせて復刻販売が実現しました。

■ オーナーシェフコメント

Dining IKINA オーナーシェフ 岸良裕崇

“オムライスの日という特別なタイミングに、Dining IKINAらしいごちそうを届けたい。24時間かけて仕上げるタンと、こだわりのお米を味わっていただけたら嬉しいです。”

― Dining IKINA オーナーシェフ 岸良裕崇

■ Dining IKINAについて

[店舗外観または内観写真]

「Dining IKINA」は、“大人が通いたくなる町の創作レストラン”をテーマに、クラシックな技法と遊び心あるメニューを提案する豊中発のレストラン。定番の「ドレス・ド・オムライス」をはじめ、SNSで話題の肉料理や季節限定メニューなど、地元客から遠方のファンまで多くの支持を集めています。

■店舗概要

店名：Dining IKINA（ダイニング イキナ）

住所：大阪府豊中市西緑丘3-13-1 シンミ西緑丘ビルB1

営業時間：11:30～14:30／17:30～22:00（L.O.21:30）

定休日：月・火曜日（祝日の場合は営業、翌日が店休となります）

ランチ営業日：水・木・土・日曜日

電話番号：06-6845-1213

Instagram：https://www.instagram.com/dining_ikina(https://www.instagram.com/dining_ikina)

■ 本件に関するお問い合わせ

Dining IKINA（ダイニング イキナ）

オーナーシェフ：岸良裕崇

TEL：06-6845-1213

MAIL：ikinagroup.2018@gmail.com

