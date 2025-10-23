俳優・山下美月が纏う冬の装い「RESEXXY(リゼクシー)」の新ビジュアル公開

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社（代表取締役社長: 秋山 正則 本社: 東京都渋谷区）が運営する「More fascinate.」をブランドコンセプトに掲げるレディースブランド『RESEXXY（リゼクシー）』は、チェック×チェックのこなれたスタイリングや、ボア、ビッグリボン、ミニマルモチーフデザインが今季のキーワード。フェミニンながらも洗練された“クールフェミニン”スタイルを提案します。イメージモデルを務める俳優の山下美月さんを起用し“強さと可愛さ”が共存する、Fearless & darlingな最新の5ルックを提案します。WEBカタログは2025年10月23日(木)より公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開します。

山下美月×RESEXXY

WEBページはこちらから :http://s.runway-ch.jp/rs1023

■新ビジュアル一部紹介

10月23日(木)に新ビジュアルとともに、スペシャルムービーを公式SNS/「RUNWAY channel」/全国のRESEXXY店舗で公開します。掲載商品は同日12時より「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」にて先行販売をスタートします。（※一部商品は全国のRESEXXY店舗でも販売）

RESEXXYはブランド名にもあるセクシーを“人を惹きつける魅力”と定義し、理想の女性像のコンセプトとして「人生を楽しみ、美しさを磨き続け、憧れられる女性」を掲げています。

そのブランドコンセプトが山下美月さんの努力家で何事にも手を抜かず全力で取り組んでいる姿勢に共感し、ブランドイメージモデルの起用に至りました。

■山下美月 プロフィール

1999年生まれ、東京都出身。

俳優、ファッションモデルであり、乃木坂46の元メンバー。「CanCam」の専属モデル。2016年9月4日、乃木坂46の3期生オーディションに合格。TBS系火曜ドラマ『着飾る恋には理由があって』で地上波のプライム帯の連続ドラマ初出演。その後も(2022/NHK)『舞いあがれ！』、(2023/CX)『スタンドUPスタート』、(2023/TX)『弁護士ソドム』、(2023/TX)『さらば、佳き日』、(2023/TBS)『下剋上球児』(2024/TBS)『Eye Love You』に出演。同年5月に乃木坂46を卒業。卒業後も(2024/NTV)『降り積もれ孤独な死よ』、映画『六人の嘘つきな大学生』(2025/CX)『御曹司に恋はムズすぎる』映画『山田くんとLv999の恋をする』(2025/WOWOW)『殺した夫が帰ってきました』など数々の話題作に出演し、劇場版第28弾『名探偵コナン 隻眼の残像』ではゲスト声優として出演。現在、映画『火喰鳥を、喰う』、フジテレビ系火曜ドラマ『新東京水上警察』に出演中。また10月24日(金)公開予定の映画『愚か者の身分』,12月19日(金)公開予定の映画『新解釈・幕末伝』に出演予定となっており、様々な方面で大活躍中。

山下美月 Official Instagram

https://www.instagram.com/mizuki.yamashita.official/（@mizuki.yamashita.official）

山下美月 Official X

https://x.com/mizuki_staff（@mizuki_staff）

山下美月 Official website

https://mizukiyamashita.com

■先行販売について

2025年10月23日(木)より店舗・WEBストアにて販売開始

・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/resexxy/

・ZOZOTOW：https://zozo.jp/women-brand/resexxy/

・店舗：RESEXXY（https://RESEXXY.com/shoplist/）※一部商品取り扱い

■RESEXXY ブランドコンセプト

【More fascinate.】

もっと、魅力的に。自分らしさを身にまとい、理想の自分になること。

美しさを磨き続ける想いが人を惹きつける魅力に変わる。

憧れを追い続け、人生をもっと楽しく。

■RESEXXYシーズンコンセプト

【Fearless & darling】

ちょっとクールでフィアレスな雰囲気ながらも普遍的なスタイルに落とし込む。

目まぐるしい日々のなかでウェルビーイング溢れる、都会の幻想から着想を得たコレクション。

■RESEXXY オフィシャルサイト/SNS

Instagram : https://www.instagram.com/resexxy_official/ (@resexxy_official)

Web Store : https://runway-webstore.com/resexxy/

HP : http://resexxy.com/

X(旧 Twitter) : https://x.com/RESEXXY

TikTok : https://www.tiktok.com/@resexxy_official

【会社概要】

社 名：MARK STYLER株式会社

本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-8-14

設 立：2005年11月

代表者：代表取締役社長 秋山 正則

事業概要：１.オリジナルブランドによる婦人服・服飾雑貨の企画開発、直営店での小売ならびにフランチャイズ店、専門店等への卸売

２.自社運営eコマースサイト「RUNWAY channel」および他社運営eコマースサイトを利用した商品のインターネット販売

URL：http://www.mark-styler.co.jp