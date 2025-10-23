anybotがLINEの「みなし属性」配信に対応

エボラニ株式会社

LINEミニアプリ・チャットボット開発ツール「anybot」を提供するエボラニ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表：宋 瑜）は、LINE公式アカウントが保有する「みなし属性」を活用したセグメント配信機能を実装しました。拡張ツール導入後も既存機能をそのまま活かしながら、ターゲットに応じた効果的なメッセージ配信を実現し、クリック率の向上に貢献します。

開発背景

「みなし属性」とは、ユーザーの性別・年齢・居住地域などを推定し、セグメント配信を可能にする機能です。まだ十分なデータが蓄積されていない導入初期のLINE運用においては、非常に有効なターゲティング手段となります。



しかし、LINE公式アカウントマネージャーから配信を行う場合はメッセージ表現に制約があり、多様な施策を行うことが困難でした。一方で、外部ツールを活用すればリッチなメッセージの配信は可能ですが、「みなし属性」を利用できないため、アンケートや会員登録などによるデータ収集を待つ必要がありました。



今回、anybotが「みなし属性」を利用した絞り込み配信に対応したことで、ユーザーがアンケートなどで情報を入力する前から、LINEの持つ「みなし属性」を活用し、anybotで作成したリッチなコンテンツを配信することが可能になります。これにより、導入初期からよりパーソナライズされたメッセージでユーザーのエンゲージメントを高め、その後の行動データに基づくパーソナライズ配信へとスムーズに移行できます。

効果的・段階的なマーケティングが可能に

anybotと「みなし属性」配信の組み合わせは、以下の点で企業のマーケティング活動を支援します。

- セグメントとリッチなコンテンツを掛け合わせた顧客体験の向上ターゲットを絞ったメッセージと、anybotで作れる高品質なコンテンツの組み合わせは、メッセージのクリック率やコンバージョン率の改善に直結します。適切なユーザーに、適切な情報を、魅力的な形で届けることで、配信効果の最大化が見込めます。

リリースに関する問い合わせ先

- 段階的なマーケティング戦略の推進導入初期は「みなし属性」を活用した配信をスタート。その後、anybotを通じて蓄積される行動データ（メッセージの開封履歴、クリック履歴、アンケート回答など）に基づき、さらに詳細なパーソナライズ配信へと移行することが可能です。これにより、顧客育成のステップアップを段階的に進めることができます。

お問い合わせフォーム(https://anybot.me/app.html?type=app&from=web&b=13269&v=54305&utm_source=prtimes&utm_campaign=20251023)

お問い合わせ種別「プレスリリースについて」よりお問い合わせください。

anybotとは

導入実績17,000社以上。LINE上での自動接客を実現するミニアプリ・チャットボット開発ツールです。あらゆる機能をノーコードで構築でき、低コストかつ短納期での実装が可能。LINEやメッセンジャー、メールなど既存のプラットフォームに多彩な機能を追加し、お客さまがより便利にサービスを利用できる環境を提供します。

エボラニ株式会社

本社：神奈川県横浜市代表取締役：ソウ・ユhttps://evolany.com/(https://evolany.com/)2018年に創業した横浜のITベンチャー。主要サービスのanybotでお客様の課題を解決し、デジタル化を促進しています。地域活性化やIT人材育成の取り組みにも力を入れ、社会に貢献しています。