ALL IN ONE 液浸AIサーバシステムの販売を開始 | KEYAKI株式会社

KEYAKI株式会社

サーバ製品の企画・開発・製造・販売を行うKEYAKI株式会社（本社：埼玉県川口市、代表取締役：立花 和昭）は、データセンターや研究機関向けに、最大24台のNVIDIA L40sの搭載可能な「ALL IN ONE 液浸AIサーバシステム」の販売を開始いたします。

KEYAKI「ALL IN ONE 液浸AIサーバシステム」

液浸冷却システムの構築工数を大幅に削減

近年、生成AIをはじめとするAI技術の急速な発展に伴い、AIサーバの需要が爆発的に増加しています。高い冷却効率や静音性、設置面積の削減の面から、液浸冷却システムの導入ニーズは高まっていますが、液浸冷却装置とシステムをセットで提供しているメーカーは少ない状況です。

このような背景の中、当社は日本フォームサービス(東京都江東区)が提供するICEraQ(R)（アイスラック）液浸冷却装置にKEYAKIサーバをセットし「ALL IN ONE 液浸AIサーバシステム」として販売開始します。

本システムは、最大12台の専用サーバ（KVR22XDA-G1J）インストールし、最大24台のNVIDIA L40Sの搭載が可能です。液浸冷却液にはオリジナルの液浸冷却専用フルードで、安定した品質と高い安全性を備えています。

無毒性で人や環境に配慮されており、密度・粘度・引火点などの物性も液浸冷却に最適化されていますので高い冷却効率と信頼性を実現します。

ALL IN ONE 液浸AIサーバシステム

KVR22XDA-G1J／NVIDIA L40S

製品ページ

https://keyakijp.com/products/immersion-ai-svr/

【主な特長】

消費電力の大幅削減：空冷式サーバと比較して、システム全体の消費電力を最大45%削減します。運営コストを劇的に低減し、電力不足という社会課題の解決に貢献します。

設置面積の効率化：高密度なサーバ実装が可能となり、設置面積を圧縮できます。限られたスペースでも高性能なAIインフラを構築・運用を実現します。

環境負荷の低減：消費電力削減により、CO2排出量を大幅に削減。企業の脱炭素経営を強力に支援します。

メンテナンス性の向上：AIサーバ／液浸水槽／冷却液／チラー等をすべてセットしてご提供することで、設置から運用、メンテナンスまでを容易にし、導入の手間を軽減します。

当社の「ALL IN ONE 液浸AIサーバシステム」は、AIインフラが直面する膨大な消費電力、限られたスペース、運用時の高い環境負荷という課題を一挙に解決します。これにより、専用の設備が不要になり、データセンターだけではなく、研究機関やオフィス、企業のサーバールームなど、あらゆる場所に高性能AIサーバを設置できます。多様な現場において、お客様のニーズに沿った効率的かつ持続可能なAI技術の活用をサポートします。

本製品の導入に関するご相談、実機見学、ならびに初期投資を支援する補助金の活用サポートも行っております。詳細についてはホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://keyakijp.com/contact/

当社は今後も、革新的な技術を通じて社会課題の解決に貢献し、持続可能な社会の実現に尽力してまいります。

ICEraQ(R)液浸冷却装置ラインナップ

設置スペースや冷却ニーズに応じて選べる、高密度向け 24U モデルの「Micro Japan Edition」と、 小規模環境対応の 10U モデル「Nano」をラインナップ。

24Uモデル「Micro Japan Edition」ICEraQ(R) Micro Japan Edition（アイスラック・マイクロ ジャパン エディション）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/85415/table/3_1_055884035ed4f06cc2cd776ec778f8e3.jpg?v=202510231028 ]

※記載の製品寸法は扉閉時・配管突起部を含まない寸法です。

10Uモデル「Nano」ICEraQ(R) Nano（アイスラック・ナノ）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/85415/table/3_2_73ded45ed95d979b39d5bacbf3481392.jpg?v=202510231028 ]

※記載の製品寸法は扉閉時・配管突起部を含まない寸法です。

【KEYAKI株式会社について】

KEYAKI株式会社は国産エンタープライズ・サーバ製品の企画・開発・製造・販売を中心とするメーカーです。

さまざまなデータセンター事業者様とのやり取りから生まれた「堅牢性」「柔軟性」「独自性」「環境にやさしい」を備えた「かゆい部分に手が届くサーバ」をご提供します。

AI、ビッグデータの成長に寄与すべく、日本文化の必要性を重視した製品を提供します。

https://keyakijp.com/

【日本フォームサービス株式会社について】

日本フォームサービスは GRC のライセンシングソリューションパートナー です。

米国の液浸冷却分野におけるパイオニア企業GRC（Green Revolution Cooling）は、 世界21か国以上で導入実績を持ち、データセンターの冷却効率と信頼性を向上させています。

GRCとライセンス契約を締結し、同社の「ICEraQ」シリーズを日本市場向けにローカライズして製造・販売しています。

これにより、日本の環境や運用に適した形で信頼性の高い液浸冷却ソリューションを提供しています。

https://www.forvice.co.jp/