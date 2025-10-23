【新発売】ダイエットを応援！機能性表示食品「スラリン」登場。 話題の成分「エラグ酸」で、体重・体脂肪の減少をサポート

イルミルド株式会社Dear Eat スラリン

■40～50代女性の声から生まれた「スラリン」

弊社が独自にキーワード調査を行ったところ、「脂肪燃焼サプリ」という一般的な名称よりも「エラグ酸」という成分名での検索ボリュームが大きいことが判明しました。さらに、「エラグ酸サプリ」購入者のレビューを自社で調査した結果、購入者の73.9％が40～50代であり、全体の66.4％を女性が占めていることが分かりました。

この結果から、「スラリン」は特に美と健康への意識が高まる40～50代の女性をメインターゲットに設定。ダイエットへの期待感を持ちつつも、リアルすぎない親しみやすさを感じていただけるよう、脂肪燃焼をイメージさせる赤を基調としながら、やわらかなイラストを用いたパッケージデザインを採用しました。

■商品特徴

-エラグ酸による機能性

年齢を重ねるごとに体質が変わり、放っておくと体型や数値にまで出てくるケースも。

ダイエットしてもすぐリバウンドをしたり、年々瘦せにくくなったりというお悩みはありませんか？

機能性関与成分「エラグ酸」は、BMIが高め*¹の方の内臓脂肪減少などに役立つことが報告されています。

「スラリン」にはエラグ酸が１日摂取目安量2粒（600mg）あたり4.5mg配合されています 。

肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値*の改善に役立つことが報告されています。

*BMI25以上30未満

〈試験概要〉対象者：40歳以上59歳以下の健常な男性26名および女性18名試験内容：被検食品（エラグ酸3mg/日含有）、またはプラセボを12週間摂取評価項目：体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径、BMI値出典：Yoshiaki Shiojima, Megumi Takahashi, Masayuki Kikuchi, Masanori AkanumaEffect of ellagic acid on body fat and triglyceride reduction in healthy overweight volunteers: a randomized, double-blind, placebo-controlled parallel group studyFunctional Foods in Health and Disease, 10(4), p180-194(2020)より作図。

上記はエラグ酸を摂取し始めて3ヶ月の研究データです。

体重は1.85kgの減少、体脂肪率は1.19％の減少が確認されました。

*研究レビュー採用文献のうち、商品と同量のエラグ酸を摂取させた臨床試験の結果として掲示しており、本製品を用いた臨床試験ではありません。

■女性に嬉しいサポート成分も充実

「スラリン」はエラグ酸以外にもこだわりの成分を配合しています。

・乳酸菌*¹100億個：内側からのキレイをサポートします。

・サラシア*²：甘いものや炭水化物が好きな方の食生活をサポートします。

・キトグルカン*³：スッキリした毎日を応援します 。

・白インゲン豆エキス末：炭水化物が好きな方の味方です 。

*1殺菌乳酸菌末 *2サラシアエキス末 *3エノキタケ抽出物末/セルロース

■こんな方におすすめです

・年齢とともにお腹周りが気になってきた方

・炭水化物や甘いものを我慢したくない方

・ダイエットが続かず、リバウンドを繰り返してしまう方

・内側からスッキリする習慣をつけたい方

1日2粒の飲みやすい設計。

ニオイや味も気にならず、続けていただけます。

■商品情報

■商品名

Dear Eat スラリン

名称：ざくろエキスパウダー加工食品

■届出番号 J1031

■機能性表示

本品にはエラグ酸が含まれます。エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

■内容量

18g（ 300mg×60粒 ）

■原材料名

ざくろエキスパウダー（食物繊維、ざくろエキス末）（国内製造）、殺菌乳酸菌末、サラシアエキス末、白インゲン豆エキス末、エノキタケ抽出物末／セルロース、ｐH調整剤、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム

■一日当たりの摂取目安量

2粒 機能性関与成分 エラグ酸 4.5mg

1日2粒を目安に、水またはぬるま湯とともにお召し上がりください。

ブランドメッセージ

「口にするものだから、本当に安心できるものを。」

私たちは、その想いを何より大切にしています。

必要な成分を見極め、妥協せず開発。

厳格な品質基準をクリアした、一つずつに込めたこだわり。

日々の暮らしに安心と前向きな力を届けます。

