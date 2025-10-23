【群馬県主催】森林・林業のイノベーションを推進する「ぐんま森林・林業イノベーションプラットフォーム」キックオフイベントを11月14日に開催
関東一の県土森林保有率を誇る群馬県の豊かな森林・林業のイノベーションを推進するため、森林・林業関係者と新しい技術やアイデアを持つ民間企業の連携の場として構築を進める「ぐんま森林・林業イノベーションプラットフォーム」のキックオフイベントを開催いたします。
【ぐんま森林・林業イノベーションプラットフォームの目的】
「ぐんま森林・林業イノベーションプラットフォーム」は生産性向上等の林業の課題を解決し、森林を有効活用したい森林・林業関係者と、新しい技術やアイデアを森林・林業において活用したい民間企業との連携を促進します。これにより、イノベーションを推進するとともに、森林・林業のビジネス価値の向上と、県内の豊かな森林の持続可能な活用を両立する群馬モデルの創出を目指しております。
ぐんま森林・林業イノベーションプラットフォームの詳細についてはこちら
https://www.pref.gunma.jp/page/722750.html
【キックオフイベント開催概要】
プラットフォームの運用開始に合わせてキックオフイベントを開催いたします。
森林を活用している民間企業による講演、クロストーク、プラットフォームの説明、参加者による交流会を行います。
日 時：2025年11月14日（金） 13:30~16:00（終了時間については予定）
会 場：ビエント高崎エクセルホール（高崎市問屋町2-7）
参加費：無料
対象者：群馬県内の森林・林業関係者、群馬県の森林・林業に関心のある企業や団体など、どなたでも参加可能
定 員：200名
主 催：群馬県
運 営：株式会社アドライト
申込期限：2025年11月14日（金）12時まで
申し込みページ：https://20251114event.peatix.com/
キックオフイベントにご参加いただきプラットフォームに登録された方は、当日のアーカイブ動画をご覧いただけます。
【タイムスケジュール】
13:00～13:30 開場・受付
13:30～13:40 オープニング
13:40～14:10 基調講演
「サントリー天然水の森における水源涵養活動を通じた新たな取り組みについて」
サントリーホールディングス株式会社 サステナビリティ経営推進本部スペシャリスト
市田 智之氏
14:10～14:50 クロストーク
「あたらしい繋がりが、森林・林業の未来を拓く」
株式会社森未来 代表取締役社長 浅野 純平氏
一般社団法人森と未来 代表理事 小野 なぎさ氏
合同会社ことりうみ 中澤 敦氏
群馬県環境森林部森林局長 折田 知徳
14:50～15:05 プラットフォーム説明
15:05～15:15 休憩
15:15～16:00 交流会
【本イベントについてのお問い合わせ】
ぐんま森林・林業イノベーションプラットフォーム事務局
Email：g-shinrin-ringyo.ipf@addlight.co.jp
アドライトについて
アドライトでは、オープンイノベーションによる新規事業創出や社内ベンチャー制度構築、イノベーター人材育成等、事業化の知見や国内外ベンチャーのネットワークを活かした事業創造支援を展開。事業会社だけでなく、国の行政機関や主要自治体とも連携し、未来へと続く事業を共創している。直近では、脱炭素・GX（グリーントランスフォーメーション）・クライメートテック領域に注力し、同領域に関心のある事業会社や地方自治体との共同プロジェクトを多数進めている。
https://www.addlight.co.jp/
配信元企業：株式会社アドライト
