女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客（R）総研」で電子書籍「AI SEO・時代はキーワードからエンティティへ！女性起業家が信頼されて選ばれる存在になるための仕組みとは？」を発行しました
株式会社アクティブノート（東京都調布市、代表取締役社長：長瀬葉弓）が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客（R）総研（ https://www.active-note.jp/ ）」は2025年10月7日に電子書籍「【AI SEO解説】時代はキーワードからエンティティへ！女性起業家が信頼されて選ばれる存在になるためのシンプルな仕組みとは？」を発行したことをお知らせします。
URL：https://www.active-note.jp/book/bk-entity/
【こんな方におすすめです】
・インスタ集客が一時期と比べて難しくなってきた
・広告の単価が以前よりも上がってきた
・ブログからの集客数が減ってきた
そう感じている、講師業・カウンセラー業・コンサル業・セラピスト業等女性のみなさんへ
情報ではなく、“存在”が選ばれる時代。
言葉ではなく、“あなたのストーリー”に惹かれて人は集まる。
だからこそ、
「キーワード」より、「あなたの想い」
「検索されること」より、「共感されること」
この視点に、今こそシフトしていくための具体策を解説しています。
【集まる集客総研とは】
個人起業家の集客の教育サイト集まる集客（R）総研とは？なぜ生まれたのか？
https://www.active-note.jp/nagase-hint/souken/
【集まる集客無料電子書籍ライブラリー】
電子書籍ライブラリーは、集まる集客を無料で学んでいただける電子書籍を、最新から過去のバックナンバーまで一挙に取り揃えており、読者のみなさまにいつでもお手にとっていただける図書館のような場所です。
現在72冊が並んでおり、無料でダウンロードすることができます。
https://www.active-note.jp/category/book/
◆本リリースに関するお問合せ先
株式会社アクティブノート
代表取締役社長：長瀬葉弓
〒182-0021
住所 東京都調布市調布ヶ丘3-17-2
メール information@active-note.jp
URL：https://www.active-note.jp/
