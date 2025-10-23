［開催報告］心地よいお産になりますように「企業主導型両親学級 バースプランと赤ちゃんとの暮らし」
一般社団法人ボディセンス・インスティテュートは、2025年10月19日（日）、株式会社岡部（富山県富山市）にて「第15回 企業主導型両親学級」を開催いたしました。
今回のテーマは「バースプランと赤ちゃんとの暮らし」。
前半は、当法人 公認インストラクター 曳田彩加が、産前産後の養生法や赤ちゃんの抱っこ、遊び方についてレクチャーを行いました。
後半は、助産師 平田真子 先生による「バースプランと赤ちゃんとの暮らし」をテーマに講義を実施しました。
本会は、株式会社岡部の高平様のご挨拶からスタートしました。
高平様は、「立派な父親をしてこられなかった」とご自身の経験を振り返られながら、「自分と同じような想いをしてほしくない。頼れる人や場所と出会ってもらえるように、両親学級を支援しています。つらい時もあるかもしれませんが、未来を楽しみに子育てを楽しんでほしい」と、参加者の皆さまへ温かいエールをおくられました。
開催概要
［日 時］2025年 10月19日（日）10:30～12:00
［会 場］株式会社岡部（富山県富山市八人町）
［対 象］妊娠4ヶ月～10ヶ月／生後２ヶ月～１歳くらいまでのパパママ＆赤ちゃんとご家族
［参加費］無料
［内 容］
前半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」
講師：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 曳田彩加
後半：「バースプランと赤ちゃんとの暮らし」
講師：助産師 平田真子
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332436&id=bodyimage1】
赤ちゃんの抱き方とセルフケア
前半は、当法人 公認インストラクター 曳田彩加による、娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊びについてのレクチャーを行いました。
参加者の皆さんは、赤ちゃん人形を使いながら、出産後の育児をイメージして抱っこの体験を行いました。
まずは、片手でしっかりと首を支える方法を紹介。首を安定して支えられないと、沐浴や着替え、授乳などのお世話が難しくなるため、赤ちゃんの“ぼんのくぼ”を親指と人差し指で支え、手のひら全体で首を包み込むように支える練習をしました。
また、赤ちゃんがぐずってしまったときのあやし方として、もう一方の手で仙骨を優しくトントンとリズムよく叩く方法も紹介。歌を歌いながら行うことで、赤ちゃんが安心するだけでなく、一定のリズムを保つことができるとお伝えしました。
参加者の皆さんが優しい表情で歌いながら抱っこの練習をする様子が、とても印象的でした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332436&id=bodyimage2】
産休＆育休明けの社会復帰
後半は、助産師 平田真子先生による「バースプランと赤ちゃんとの暮らし」の講義を行いました。
初めての出産を控える方の中には、「どんなバースプランにしたら良いのか」「おすすめの内容はあるのか」と悩まれる方も少なくありません。
平田先生からは、そんな方々に向けて次のようなお話がありました。
バースプランとは、私らしいお産のための希望をまとめた計画書
「バースプランは、妊婦さんやご家族が、陣痛中から出産、そして産後の入院生活までを「どのように過ごしたいか」「病院側にどのようなサポートをしてほしいか」といった希望を具体的にまとめて産院に伝える計画書です。お産で最も大切なのは、リラックスできる環境を整えること。自分の“本能の声”を聞き、直感を感じることからお産の準備は始まります。自分が一番リラックスできる方法を見つけてください。」
