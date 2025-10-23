ジプロピレングリコール（DPG）市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月17に「ジプロピレングリコール（DPG）市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ジプロピレングリコール（DPG）に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ジプロピレングリコール（DPG）市場の概要
ジプロピレングリコール（DPG）市場に関する当社の調査レポートによると、ジプロピレングリコール（DPG）市場規模は 2035 年に約 18.7億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の ジプロピレングリコール（DPG）市場規模は約 11.2億米ドルとなっています。ジプロピレングリコール（DPG）に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 4.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ジプロピレングリコール（DPG）市場シェアの拡大は、消費者および食品接触アプリケーションにおける規制の標準化の結果です。さらに、ジプロピレングリコールの規制姿勢は、監視対象リストから、複数の規制対象市場における低摩擦アプリケーションへと移行しました。この変化は、コンプライアンスコストの削減と、対応可能な需要の拡大につながると期待されます。
さらに、米国EPAのリスクスクリーニング／サポート文書では、DPGは高優先度規制の対象とならない方法で分類されており、EPAの生産量表では、全国で長年安定した生産量が報告されています。これらの公式な措置は、処方者にとっての規制上の不確実性を軽減し、市場の成長にプラスの影響を与えると期待されます。
ジプロピレングリコール（DPG）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/dipropylene-glycol-dpg-market/590641333
ジプロピレングリコール（DPG）の市場調査では、香料およびパーソナルケア業界における構造的な需要拡大により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。例えば、本レポートでは、世界のパーソナルケアおよび香料メーカーからのレポートを分析し、美容および香料の売上高が急拡大していることを示しています。さらに、大手香料メーカーの公式発表では、ボディケアから家庭用香料まで、DPGを最終製品の配合成分として使用しているカテゴリーにおいて、持続的な販売量増加が示されています。
エンドマーケットの売上増加と、香料グレードDPGの明確なサプライヤーSKUの組み合わせにより、香料メーカーの売上高の増加がDPGの販売量の増加につながります。これは、香料の配合量が数量に応じて増加するためです（香水、ボディスプレー、香料ケア製品の販売量増加→溶剤／キャリア需要の比例）。
しかし、今後数年間は環境規制が市場成長を抑制すると予想されます。環境規制の強化、特に化学物質の安全性および排出基準が厳しい地域では、工業アプリケーションにおけるジプロピレングリコール（DPG）の使用が制限される可能性があります。生分解性、廃水処理、大気質への懸念といった問題は、敏感な市場におけるその受容性に影響を与えます。変化する環境政策への対応は、特に高度な持続可能性対策を講じていないメーカーにとって、事業コストの上昇や市場浸透の低下につながる可能性があります。
ジプロピレングリコール（DPG）市場の概要
ジプロピレングリコール（DPG）市場に関する当社の調査レポートによると、ジプロピレングリコール（DPG）市場規模は 2035 年に約 18.7億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の ジプロピレングリコール（DPG）市場規模は約 11.2億米ドルとなっています。ジプロピレングリコール（DPG）に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 4.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ジプロピレングリコール（DPG）市場シェアの拡大は、消費者および食品接触アプリケーションにおける規制の標準化の結果です。さらに、ジプロピレングリコールの規制姿勢は、監視対象リストから、複数の規制対象市場における低摩擦アプリケーションへと移行しました。この変化は、コンプライアンスコストの削減と、対応可能な需要の拡大につながると期待されます。
さらに、米国EPAのリスクスクリーニング／サポート文書では、DPGは高優先度規制の対象とならない方法で分類されており、EPAの生産量表では、全国で長年安定した生産量が報告されています。これらの公式な措置は、処方者にとっての規制上の不確実性を軽減し、市場の成長にプラスの影響を与えると期待されます。
ジプロピレングリコール（DPG）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/dipropylene-glycol-dpg-market/590641333
ジプロピレングリコール（DPG）の市場調査では、香料およびパーソナルケア業界における構造的な需要拡大により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。例えば、本レポートでは、世界のパーソナルケアおよび香料メーカーからのレポートを分析し、美容および香料の売上高が急拡大していることを示しています。さらに、大手香料メーカーの公式発表では、ボディケアから家庭用香料まで、DPGを最終製品の配合成分として使用しているカテゴリーにおいて、持続的な販売量増加が示されています。
エンドマーケットの売上増加と、香料グレードDPGの明確なサプライヤーSKUの組み合わせにより、香料メーカーの売上高の増加がDPGの販売量の増加につながります。これは、香料の配合量が数量に応じて増加するためです（香水、ボディスプレー、香料ケア製品の販売量増加→溶剤／キャリア需要の比例）。
しかし、今後数年間は環境規制が市場成長を抑制すると予想されます。環境規制の強化、特に化学物質の安全性および排出基準が厳しい地域では、工業アプリケーションにおけるジプロピレングリコール（DPG）の使用が制限される可能性があります。生分解性、廃水処理、大気質への懸念といった問題は、敏感な市場におけるその受容性に影響を与えます。変化する環境政策への対応は、特に高度な持続可能性対策を講じていないメーカーにとって、事業コストの上昇や市場浸透の低下につながる可能性があります。