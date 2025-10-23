One Million所属・今注目の若手ライバーRIN、TikTok主催「CVC presents GIRLS MEETING TOKYO～Premium Edition～」に登壇しました！

株式会社マシュマロエンタメ TikTokが手がける「次世代ガールズイベント」に、話題の美容ライバー「RIN」（@m9542rin）が出演しました。

「学校では教えてくれない大切なことを次世代へ届ける」をテーマに開催されてきた『GIRLS MEETING』は、ファッション・美容・ライフスタイル・音楽といった多彩なカルチャーを発信し、全国各地で多くの共感と反響を集めてきたイベントです。記念すべき第20回となる今回は、シリーズ初となる東京開催として「Premium Edition」を実施し、トークセッション、ブース出展など、さまざまなコンテンツが行われ、当日は大盛況となりました。

今回登壇した弊社所属のECライバーRINは、「ナースが“映えコスメ”を正直レビュー💄」という独自の切り口で支持を集める、今最も勢いのある若手ライバーのひとりです。ナースとして培った現場経験に加え、日本化粧品検定1級の知識を活かした信頼性の高いレビューは「リアルで参考になる」と評判で、20～30代女性を中心に厚い支持を得ています。

「フォローすると話題のコスメがすぐわかる」という明快な切り口と、視聴者の目線に立った「本音レビュー」が共感を呼び、ファン層を着実に広げています。さらに、YOLUやBOTANISTなどの人気ブランドを手がけるand Habit公式のライブコマースにも出演し、ライブコマース分野でも確かな実績を積み重ねています。

ライブコマースをやりたいという想いを持ち続け、念願叶って挑戦の場を得たRINは、配信に向けて成分に関する勉強をし直し、資料をまとめるなど、日々努力を重ねながら真摯にライブ配信に向き合っています。

当日の登壇では、「共感から生まれる購買体験」をテーマにしたトークセッションを実施し、リアルな声を交えてTikTok Shopの魅力を伝え、これからTikTok Shopを始めたい方にとっても参考になる内容となりました。

登壇者：RIN（@m9542rin）

One Million所属ライブコマーサー。ナースとして培った現場経験に加え、日本化粧品検定1級の知識を活かした信頼性の高いレビューは「リアルで参考になる」と評判で、20～30代女性を中心に厚い支持を得ています。YOLUやBOTANISTなどの人気ブランドを手掛けるand Habit公式のライブコマースでは、ブランドファンから熱い支持を得ながら、配信に向けて成分に関する勉強をし直し資料にまとめるなど、日々の努力を欠かさず、ライブコマースに向き合っています。

TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@m9542rin

株式会社マシュマロエンタメ

株式会社マシュマロエンタメは、「ブランディング×パフォーマンス×セールス」を統合し、企業の持続的な成長を支援するマーケティングパートナーです。特にTikTok Shopにおいては、ライブコマース運営、TikTok広告運用、クリエイターやコマースライバーのキャスティング、動画制作までをワンストップで提供し、売上成長に直結するソリューションを実現しています。当社が運営する事務所「One Million」では、TikTok Shopをはじめとするライブコマースを中心に、EC領域で活躍するクリエイターの支援を行っています。さらに、日本国内のSNSプラットフォームだけでなく、RedNoteをはじめとする海外プラットフォームでも、クリエイターのグローバルな活躍を包括的にサポートしています。

所在地： 150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目11番9号 クオーレ恵比寿5F

ウェブサイト：https://www.m2ie.io/

問い合わせ先：info@marshmallowie.com