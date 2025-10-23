【発売前重版決定！】エミン・ユルマズ氏の新刊『エブリシング・ヒストリーと地政学』本日刊行！　けんすう氏との特別トークイベントも開催！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（東京都千代田区 社長：飯窪成幸）は、エコノミストとして活躍するエミン・ユルマズ氏の新著『エブリシング・ヒストリーと地政学 マネーが生み出す文明の「破壊と創造」』を、10月23日（木）に発売します。ローマ帝国崩壊から現代の基軸通貨戦争まで、経済×地政学の視点からマネーの歴史を読み解いた本書は、激動の時代を生き抜くための「新しい知の羅針盤」ともいえる一冊です。

■内容紹介

『エブリシング・ヒストリーと地政学』エミン・ユルマズ著

国際的なパワーポリティクスや経済情勢など、現代社会における「一見不可解な現象」を読み解くには、歴史的スケールの知が有効です。本書は人類の歴史を照らし出し、文明の根幹でマネーがつくり出してきたデストラクション（破壊）とイノベーション（創造）の二面性に迫ります。

世界最古の金属貨幣の誕生から、ローマ帝国が陥った財政難とハイパーインフレの教訓、異次元の金融緩和の「呪い」にかかったスペイン、大航海時代の貿易戦争、マネタリーシステムの歪みと「明治維新」、さらには現代の半導体戦争までを俯瞰した一冊です。

なぜトランプ大統領は自国に損失を出しても関税戦争を仕掛けるのか？ BRICSと対立を深める米ドルの覇権は盤石なのか？ 暗号通貨などマネーの未来はどこに向かうのか？ といった現代的イシューを巨視的な歴史知で分析。米中のAIを巡るイノベーションの攻防の最前線にも斬り込みます。

「すべてのバブルは崩壊する」「過剰なマネーサプライで豊かになった国は歴史上存在しない」「正しいところにお金が流れないと社会は腐敗する」など、エミン流マネー観はまさに“一生使える本物のお金の教養”。

不確実な時代を生き抜くための、最高のビジネス教養書が誕生しました！

■著者 エミン・ユルマズ氏からのメッセージ

本書は、私がこれまでで最も力を込めて書いた、集大成的な一冊です。いま世界でなにが起きているのか、これから社会はどこへ向かうのか、その本質を見抜くには〈経済×地政学〉の歴史知による「大局観」を養う必要があります。“賞味期限のない”新しいマネーリテラシーの本を、ぜひお手にとって頂けるとうれしいです。

■著者プロフィール

エミン・ユルマズ

トルコ・イスタンブール出身。エコノミスト、グローバルストラテジスト。16歳で国際生物学オリンピックで優勝。東京大学工学部卒業後、同大学院にて生命工学修士を取得。2006年野村證券に入社し、M&Aアドバイザリー業務に携わる。24 年レディーバードキャピタルを設立。現在、各種メディアに出演するほか、文筆活動で活躍する。『エブリシング・バブルの崩壊』『世界インフレ時代の経済指標』『エブリシング・クラッシュと新秩序』など著書多数。

■刊行記念特別トークイベントも決定！ ゲストはけんすう氏

さらに本書の刊行を記念して、特別トークイベントも開催決定。ゲストにお招きするのは、インターネット黎明期からユニークなサービスを次々と世に送り出し、AI時代への洞察も深い起業家のけんすう（古川健介）氏。イノベーションと文明の盛衰、歴史的な半導体戦争の裏側、マネーの未来などをめぐって、歴史知とビジネスの最前線がクロスオーバーします。

■イベント詳細

エミン・ユルマズ×けんすう（古川健介）

「マネーの歴史から未来を読み解く！」

日程：2025年11月5日(水) 19時～20時30分【リアル＆オンライン方式】

場所：誠品生活日本橋 イベントスペース「FORUM」（COREDO室町テラス2階）

詳細：https://www.eslitespectrum.jp/news/fc34d42c-366b-4b0a-b038-4401a1fa2268

■特別ゲスト プロフィール

けんすう（古川健介）

起業家、エンジェル投資家、アル株式会社代表取締役。

浪人時代に受験情報掲示板「ミルクカフェ」を開設。在学中にレンタル掲示板「したらばJBBS」を運用するメディアクリップの代表取締役に就任。同システムは後にライブドア社に事業譲渡。新卒でリクルートに入社後、起業してハウツーサイト「nanapi」をリリースし、2014年にKDDIへM&Aされる。翌2015年にKDDI傘下に設立されたSupership社の取締役に就任。2018年にアル株式会社を創業。会員制ビジネスメディア「アル開発室」において、ほぼ毎日記事を投稿中。著書に『物語思考』がある。

■書誌情報

出版社：株式会社 文藝春秋

書 名：『エブリシング・ヒストリーと地政学』

著 者：エミン・ユルマズ

判 型：四六判並製カバー装 288ページ

発売日：2025年10月23日

定 価：1870円（税込）

ISBN：‎ ‎ 978-4-16-392034-4

書誌URL ：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920344