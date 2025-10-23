河川敷をランナーたちが激走！ 明日香野が「二子玉川マラソン」に和菓子をお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、50年間和菓子をお届けし続けている明日香野が、「第11回二子玉川マラソン」（10/13・二子橋広場特設会場）に協賛し、選手とスタッフの皆さまに和菓子をお届けしました。
イベントではハーフ（21.0975km）、10km 、キッズ（小学3～6年生／2km）、低学年キッズ（小学1～2年生／2km）の各部門が行なわれました。
コースは二子橋南詰信号下150m地点を起点に、多摩川河川敷約5kmを使用。舗装路と細かい砂利道が交互に続きます。ハーフ部門はコース内の3.5kmを3往復、10kmは1往復します。
ランナー284名が出走し、280名がゴールテープを切りました。完走率は98.6%と、非常に高い記録となりました。
明日香野はゴール後に「葛まんじゅう（栗あん）」を提供。和菓子を完走のご褒美として走った方もおられ、子供から大人まで、どなたからも好評をいただきました。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような機会を通じて、様々なリアルなコミュニティを応援し、皆様とのコミュニケーションを図ってまいります。
【大会概要】
大会名 ：第11回二子玉川マラソン
主催 ：二子玉川走友会
日程 ：2025年10月13日（月・祝）
会場 ：二子橋広場特設会場（神奈川県川崎市高津区瀬田 多摩川緑地バーベキュー広場 横）
公式サイト：https://futakotamagawa-marathon.x0.com/
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
