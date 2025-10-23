TVアニメ 『SPY×FAMILY』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「ANIMA AOW01 MARKII SF」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、「新機種」完全ワイヤレスイヤホン『ANIMA AOW01 MARKII』との、TVアニメ 『SPY×FAMILY※1』コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332321&id=bodyimage1】
本機種『ANIMA AOW01 MARKII』は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「ANIMA AOW01」の後継新機種となります。「ANIMA AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio※2」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「フォージャー家」と「アーニャ」の2モデル。充電ケース天面に作品タイトル、左右ハウジングに各キャラクターを象徴するアイコンを配置。「フォージャー家」モデルは「ロイド」「アーニャ」「ヨル」「ボンド」による新規録り下ろし掛け合いボイスを搭載し、表モードと裏モード（各18ワード）の2モード仕様。「アーニャ」モデルは「アーニャ」の新規録り下ろしボイス計15ワードを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時、タップ音等のオリジナルボイスを楽しめます。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて10月24日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、「イヤホンポーチ」と「ワイヤレス充電器」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、10月24日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ 『SPY×FAMILY』
熾烈な情報戦が繰り広げられる世界。諜報員〈黄昏〉に下された任務は、隣国との戦争回避のため、家族を作って名門校の懇親会に出席して標的に接触するというもの。〈黄昏〉は平凡な市民ロイド・フォージャーとして家族を作るが、娘・アーニャは人の心を読む超能力者、妻・ヨルは凄腕の殺し屋だった。秘密を抱えた家族が世界平和に挑む、大人気スパイアクションコメディ。2019年3月より「少年ジャンプ＋」にて連載中の遠藤達哉による原作は数々の漫画賞を受賞し、コミックス16巻で累計3,800万部を突破（2025年10月現在）。2022年4月よりSeason 1の放送が始まった本作は、原作人気を受けての期待に応えるべく、WIT STUDIOとCloverWorksによる2社共同制作という異例の体制が採られた。古橋一浩監督をはじめとするアニメ界屈指のスタッフ陣、江口拓也、種粼敦美、早見沙織、松田健一郎ら人気キャスト陣に加え、第1クールの主題歌はOfficial髭男dism「ミックスナッツ」、星野源「喜劇」、第2クールはBUMP OF CHICKEN「SOUVENIR」、yama「色彩」と、名だたるアーティストが担当したことも話題となり、2022年の大ヒットアニメとして注目を集めた。さらに2023年10月からはSeason 2が放送された。原作でも特に人気の高い「豪華客船編」がこれまで以上のスケール感で描かれ、Adoによるオープニング主題歌「クラクラ」、Vaundyによるエンディング主題歌「トドメの一撃feat.Cory Wong」も世の話題をさらった。そして同年12月22日には、原作・監修・キャラクター原案：遠藤達哉によるシリーズ初の映画化作品、『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』が公開された。TVアニメSeason 1で監督を務めた古橋一浩をアニメーションアドバイザーに迎え、本作の監督は同じくSeason 1で助監督を務めた片桐崇が担当。更に、脚本は大河内一楼による完全新作オリジナルストーリーと錚々たるスタッフ陣で制作。「ミックスナッツ」の人気を受け、劇場版主題歌はOfficial髭男dism「SOULSOUP」、エンディング主題歌は星野源「光の跡」であることが発表されると、Season 1の名タッグ再結成に大きな反響が巻き起こった。シリーズ初劇場版にして興行収入63.2億円・観客動員数464万人越えの大ヒットを記録した。TVアニメSeason 1、2、劇場版を経て国民的アニメとなった本作だが、2025年10月からはSeason 3も放送。オープニング主題歌は、TVアニメへの書き下ろしが初となる、スピッツによる「灯を護る」。そしてエンディング主題歌は若者を中心に絶大な支持を集める幾田りらによる「Actor」に決定し話題沸騰。ロイドがなぜスパイになったのかがついに明かされる「ロイド過去編」。物語のキーパーソン、ダミアンの母メリンダが登場するファン待望の「バスジャック編」。過去最大の脅威が訪れる「ウィーラー編」と、かつてないスケール感で描かれる本作に、ますます注目が高まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332321&id=bodyimage1】
本機種『ANIMA AOW01 MARKII』は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「ANIMA AOW01」の後継新機種となります。「ANIMA AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio※2」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「フォージャー家」と「アーニャ」の2モデル。充電ケース天面に作品タイトル、左右ハウジングに各キャラクターを象徴するアイコンを配置。「フォージャー家」モデルは「ロイド」「アーニャ」「ヨル」「ボンド」による新規録り下ろし掛け合いボイスを搭載し、表モードと裏モード（各18ワード）の2モード仕様。「アーニャ」モデルは「アーニャ」の新規録り下ろしボイス計15ワードを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時、タップ音等のオリジナルボイスを楽しめます。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて10月24日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、「イヤホンポーチ」と「ワイヤレス充電器」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、10月24日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ 『SPY×FAMILY』
熾烈な情報戦が繰り広げられる世界。諜報員〈黄昏〉に下された任務は、隣国との戦争回避のため、家族を作って名門校の懇親会に出席して標的に接触するというもの。〈黄昏〉は平凡な市民ロイド・フォージャーとして家族を作るが、娘・アーニャは人の心を読む超能力者、妻・ヨルは凄腕の殺し屋だった。秘密を抱えた家族が世界平和に挑む、大人気スパイアクションコメディ。2019年3月より「少年ジャンプ＋」にて連載中の遠藤達哉による原作は数々の漫画賞を受賞し、コミックス16巻で累計3,800万部を突破（2025年10月現在）。2022年4月よりSeason 1の放送が始まった本作は、原作人気を受けての期待に応えるべく、WIT STUDIOとCloverWorksによる2社共同制作という異例の体制が採られた。古橋一浩監督をはじめとするアニメ界屈指のスタッフ陣、江口拓也、種粼敦美、早見沙織、松田健一郎ら人気キャスト陣に加え、第1クールの主題歌はOfficial髭男dism「ミックスナッツ」、星野源「喜劇」、第2クールはBUMP OF CHICKEN「SOUVENIR」、yama「色彩」と、名だたるアーティストが担当したことも話題となり、2022年の大ヒットアニメとして注目を集めた。さらに2023年10月からはSeason 2が放送された。原作でも特に人気の高い「豪華客船編」がこれまで以上のスケール感で描かれ、Adoによるオープニング主題歌「クラクラ」、Vaundyによるエンディング主題歌「トドメの一撃feat.Cory Wong」も世の話題をさらった。そして同年12月22日には、原作・監修・キャラクター原案：遠藤達哉によるシリーズ初の映画化作品、『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』が公開された。TVアニメSeason 1で監督を務めた古橋一浩をアニメーションアドバイザーに迎え、本作の監督は同じくSeason 1で助監督を務めた片桐崇が担当。更に、脚本は大河内一楼による完全新作オリジナルストーリーと錚々たるスタッフ陣で制作。「ミックスナッツ」の人気を受け、劇場版主題歌はOfficial髭男dism「SOULSOUP」、エンディング主題歌は星野源「光の跡」であることが発表されると、Season 1の名タッグ再結成に大きな反響が巻き起こった。シリーズ初劇場版にして興行収入63.2億円・観客動員数464万人越えの大ヒットを記録した。TVアニメSeason 1、2、劇場版を経て国民的アニメとなった本作だが、2025年10月からはSeason 3も放送。オープニング主題歌は、TVアニメへの書き下ろしが初となる、スピッツによる「灯を護る」。そしてエンディング主題歌は若者を中心に絶大な支持を集める幾田りらによる「Actor」に決定し話題沸騰。ロイドがなぜスパイになったのかがついに明かされる「ロイド過去編」。物語のキーパーソン、ダミアンの母メリンダが登場するファン待望の「バスジャック編」。過去最大の脅威が訪れる「ウィーラー編」と、かつてないスケール感で描かれる本作に、ますます注目が高まっている。