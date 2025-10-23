福岡に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ福岡」、市と連携して11月11日に「宗像市・採用力強化セミナー」を開催
インタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）が運営する福岡に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ福岡」は、宗像市内の事業者における人材確保や就職促進を支援し地域の雇用創出につなげるため、2025年11月11日（火）に市と連携して「宗像市・採用力強化セミナー」を開催します。
宗像 人事・採用強化セミナー：https://lp.jobantenna.jp/event1111
■「宗像市・採用力強化セミナー」について
宗像市は、市内企業の人材確保や学生の地元就職促進、地域の雇用創出に向けて様々な取り組みを行っています。その一環として、市内事業者の人事・採用担当者向けに採用戦略やノウハウについて解説する「宗像 人事・採用強化セミナー」を開催することになり、「ジョブアンテナ福岡」は運営として協力することになりました。
セミナーでは、ジョブアンテナの九州エリア統括である柴戸 健太郎が登壇し、企業が直面する採用市場の変化に対して「攻めの採用戦略」をテーマに、求職者動向の最新トレンドや求人広告の効果的な活用方法などについて事例を用いながらレクチャーを行います。セミナーは、市内事業者の経営者や人事・採用担当者を対象としていますが、その他の方も参加可能ですので、ぜひご参加ください。
https://lp.jobantenna.jp/event1111
■イベント概要
名 称：宗像市・採用力強化セミナー
主 催：宗像市
運 営：インタラクティブ株式会社
日 時：2025年11月11日（火）14:00～15:00
会 場：宗像市役所本館103会議室（福岡県宗像市東郷一丁目1-1）
費 用：無料
対象者：採用難の課題を抱える宗像市内事業者の経営者、人事・採用担当者
申 込：https://lp.jobantenna.jp/event1111
■「ジョブアンテナ福岡」について
ジョブアンテナ福岡は、豊富な求人数と使いやすい検索機能を併せ持つ「福岡に特化した求人マッチングサービス」として2022年よりサービスを開始しました。単に企業側から求人情報を発信するのではなく、企業と求職者がお互いに「いいかも！」というサインを送り合う機能が特徴的で、双方向かつ最適な採用・求職活動を実現しています。サイト上には、福岡に拠点を持つ全国規模のベンチャー企業から福岡の地元企業まで、本日時点で約150社の企業情報・720件以上の求人情報が掲載されており、登録会員数は2万人を超えています。
https://fukuoka.jobantenna.jp/
■インタラクティブについて
インタラクティブは、沖縄発のインターネットベンチャー企業です。2022年からは「地域の可能性を解放する」をパーパスに定め、デジタルマーケティング事業とジョブアンテナ事業を中核に地域に最適化した事業を生み出し、北海道および福岡をはじめ、新たな地域へとエリアを広げ着実に全国展開を進めています。
代表取締役社長 臼井 隆秀
所在地 沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32
設立年月日 2009年2月5日
URL https://www.inta.co.jp/
配信元企業：インタラクティブ株式会社
