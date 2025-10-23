虹と満月とが「どこに出ても推される本物のタレント」を生み出すレーベル「nepi」をローンチ。

虹と満月と株式会社

若者マーケティング専門会社である、虹と満月と株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西村海都）は、どこに出ても推される本物のタレントIPを生み出すプロダクションレーベル「nepi（ネピ）」をローンチいたしました。

これまでのSNSマーケティングで培ったSNS運用ノウハウを活かし、個人にフォーカスしたSNSをプロデュースし、タレントを育成・デビューさせていきます。

「nepi」立ち上げの背景

いま、SNS上の影響力は、個人の名刺であり履歴書です。

SNSを起点に、人気番組への出演機会が生まれ、シンガーソングライターのメジャーデビューが実現し、ショートドラマを通じて演技力が評価され映画へとつながる。そんなキャリアの新しい入口が日常化しました。

従来は「自分にはもう遅い」と諦められていた夢も、

SNSでの活躍によって「まだ遅くない」へと書き換えられる時代です。

当社はこれまでに関与したショート動画で累計5億回超の再生を獲得。広告投下や大型インフルエンサーに依存しない“再現性のあるバイラル設計”を蓄積してきました。ショート動画はフォロワー0からでも100万再生に到達しうる構造を持ち、実際に「朝起きたら予想外の反響が生まれていた」という事例も多数抱えています。

私たちは「持たざる者たちが、なにかを持つきっかけをつくる。」をビジョンに、本取り組みの第1弾として新レーベル「nepi」をローンチし、以降も複数レーベルを順次展開し、時代に適した “タレントIPの創出と育成”を一貫して行ってまいります。

目指しているのはどこに出ても推される本物のタレントIP

メディアやプラットフォームは多様化していますが、求められるのは場所を問わず “推される理由” を持つことだと私たちは考えます。虹と満月とでは、タレントの個性や到達ゴールに応じてレーベルを編成し、制作→露出→ファン化→グッズ販売まで一貫して伴走します。

このレーベル運用により、出演先やアルゴリズムへの依存度を下げ、タレントIPそのものの魅力とオペレーションの両輪で持続的な“推され力”を磨き上げていきます。さらに、私たちは「推す→参加する→ 会う（Like→Join→Meet.）」という体験導線をつくり出し、画面上で生まれた熱量を、来場・購買・継続視聴といった具体的な行動へとつなげます。

虹と満月とは、レーベル化を通じて、どの場においても“推される”本物のタレントIPを創出・育成していきます。

再現性のあるSNSプロデュースを提供

当社はこれまでのSNSアカウントの運用経験から、「企画→制作（撮影・編集）→投稿/分析→改善提案」までをワンストップで回す運用体制を確立しています。

市場調査とKPI設計から着手し、プラットフォームの特性に最適化したコンテンツをタレントと共同制作します。投稿後はデータに基づくレポーティングと改善会議を行い、PDCAを高速循環させることで初速からの成果を再現性高く積み上げます。

さらに、アカウントのフォーマット/ビジュアルアイデンティティ/キーコンテンツも確立し、UGC設計等も行います。TikTokでは新規接点と認知の伸長、Instagramではフォロワー育成と行動（来場・購買・応募等）への転換を意図して、「Like to Join to Meetマーケティング（※当社独自のタレントマーケティング手法）」の導線を標準実装します。

SNSをうまく利用することによって、これまでの芸能事務所にはできなかった0からのタレントプロデュースが可能になります。また、成長が鈍化したインフルエンサーの再出発もプロデュースしていきます。

「持たざる者たちが、なにかを持つきっかけをつくる。」というビジョンのもと、

若者たちのまだ見ぬ夢を、現実へと変えていきます。

虹と満月と株式会社について

虹と満月と株式会社は、若者に特化した企画・マーケティング専門会社です。

大学受験者数2万人増加実績を始め、Z世代1.5万人を動員したオフラインイベントの開催、ショート動画を駆使した若者へのプロモーション、U-29向けのアパレルブランド、芸能プロダクション「nepi」など、若者をターゲットに事業を展開しています。



■会社概要

代表取締役：西村 海都

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

事業内容：Z世代に関する企画・マーケティング事業、ブランド事業、コンテンツ制作 他

ホームページ：https://nizi-to-mangetsu-and.com