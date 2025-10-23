BTLのEMSCULPT NEO、国際宇宙ミッションに向け、ハンガリーでの宇宙飛行士トレーニングで活用





プラハ, 2025年10月22日 /PRNewswire/ -- 医療技術のグローバルリーダーであるBTLは、自社の旗艦デバイスEMSCULPT NEOが、歴史的な宇宙飛行に向けた宇宙飛行士のトレーニングで重要な役割を果たしたことを自信を持って発表しました。BTLハンガリーとHUNOR（Hungarian To Orbit）プログラムとの協力により、EMSCULPT NEOはハンガリー人研究宇宙飛行士であるティボル・カプ氏の集中的な飛行前トレーニングプログラムに組み込まれ、国際宇宙ステーション（ISS）での次回ミッションに向けた準備が行われました。



「研究によると、宇宙飛行士はミッションの期間に応じて、軌道上で最大30％の筋肉量を失うことがあるとされています。EMSCULPT NEOは、筋力のパフォーマンスと回復の両方を最大化するうえで、身体能力の向上とリハビリに欠かせない存在です」と、宇宙飛行士トレーニングチームを率いたブダペスト・セメルワイス大学の心臓専門医・スポーツ医学スペシャリスト、Nóra Sydó博士は述べています。

EMSCULPT NEOは、持久力、筋力、バランス、回復力を向上させることを目的とした包括的なコンディショニング・プロトコルの一環として活用されました。「この技術は、従来のトレーニングを超える成果をもたらしてくれました。医療検査の結果、筋肥大、体組成の改善、心肺機能の向上が確認されました」と、ハンガリーのオリンピック水泳チームおよび複数の国内スポーツクラブのチームドクターも務めるNóra Sydó博士は付け加えました。

BTLが開発したEMSCULPT NEOは、特許取得済みの筋肉刺激技術です。この技術は、審美医療や機能医療から専門医療センターまで、複数の診療分野で数千の医療機関に導入されている先進的なソリューションです。

「まさに誇らしい瞬間です。私たちの使命は、革新を通じて患者の生活を向上させることです。私たちの技術が、人類の宇宙進出をサポートしてきたという事実は、当社のデバイスが社会に与えるポジティブな影響を示すさらなる証拠です」と、BTLEnterprise GroupのCEO、Tomas Schwarz氏はコメントしています。

宇宙飛行士トレーニングへの関与は大きな節目ですが、このデバイスの恩恵はそれにとどまりません。「宇宙飛行士であれ、オリンピックチャンピオンであれ、筋肉量の減少に直面する患者であれ、EMSCULPT NEOは筋機能を維持・向上させるための効果的で安全、かつ非侵襲的な補完的ソリューションとなり得ます」 と、Nóra Sydó博士は結論づけ、この技術がエリートスポーツだけでなく日常の患者ケアにおいても果たす可能性のある役割を強調しました。

BTLについて：

1993年に設立されたBTLは、医療機器分野のグローバルリーダーであり、皮膚科、美容外科、メディカルスパ、整形外科、関節および脊椎ケア、リハビリテーション、歯科、一次医療、産婦人科などにおいて革新的なソリューションを提供しています。200件以上の特許と600人以上の社内エンジニアを擁するBTLは、技術と科学を活用して医療治療の発展に貢献しています。製品ポートフォリオには、EMSCULPT NEO®、EMFACE®、EXION®、EXOMIND™、EMSELLA®などが含まれます。

